Avertisment privind pensiile. Milioane de oameni riscă o scădere puternică a veniturilor. Cine sunt cei vizați

Tot mai mulți angajați se apropie de vârsta pensionării fără economii suficiente pentru a-și menține nivelul de trai. Un nou raport realizat în Marea Britanie arată că doar o mică parte dintre persoanele aflate acum pe piața muncii se așteaptă să atingă un nivel de viață confortabil la pensie. Specialiștii avertizează că diferența dintre veniturile din perioada activă și cele obținute după pensionare riscă să devină o problemă socială majoră.

Organizația Pensions UK, una dintre cele mai importante structuri din industria pensiilor din Regatul Unit, trage un semnal de alarmă cu privire la situația financiară a viitorilor pensionari.

Potrivit reprezentanților organizației, numeroși britanici riscă să se confrunte cu o reducere semnificativă a veniturilor în momentul în care se retrag din activitate. Aceștia descriu fenomenul drept o „prapastie” financiară, care apare atunci când veniturile obținute din pensie sunt mult sub nivelul salariilor încasate în perioada activă.

Avertismentul vine într-un moment în care costul vieții rămâne ridicat, iar presiunile economice continuă să afecteze capacitatea populației de a economisi pe termen lung.

Concluziile Pensions UK însoțesc publicarea noii ediții a „Standardelor de viață pentru pensionari”, un studiu realizat de Universitatea Loughborough.

Documentul stabilește trei categorii de trai pentru persoanele pensionate: minim, moderat și confortabil. Aceste standarde sunt folosite pentru a estima nivelul veniturilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor de zi cu zi și pentru menținerea unui anumit nivel de confort după retragerea din activitate.

Potrivit calculelor, o persoană singură are nevoie de aproximativ 13.900 de lire sterline anual pentru a atinge un nivel minim de trai. Pentru un cuplu, suma necesară urcă la 22.500 de lire sterline pe an.

În cazul unui standard de viață confortabil, necesarul financiar crește considerabil. O persoană singură ar avea nevoie de aproximativ 45.400 de lire sterline anual, în timp ce un cuplu ar trebui să dispună de circa 62.700 de lire sterline pe an.

Aceste sume includ cheltuieli pentru locuință, alimentație, transport, activități sociale, vacanțe și alte costuri asociate unui trai lipsit de griji financiare.

Datele analizate de Pensions UK arată că există un decalaj important între nivelul de trai dorit și cel care poate fi atins în realitate după pensionare.

Estimările organizației indică faptul că aproximativ 82% dintre persoanele active vor reuși să atingă un standard minim de viață la pensie.

Situația se schimbă însă semnificativ atunci când este vorba despre un trai moderat sau confortabil. Doar 23% dintre angajați estimează că vor avea suficiente resurse pentru a atinge un standard moderat de viață după retragerea din activitate.

Și mai îngrijorător este faptul că mai puțin de unul din zece angajați, respectiv 9%, consideră că va dispune de venituri suficiente pentru a beneficia de un stil de viață confortabil la pensie.

Potrivit specialiștilor, aceste cifre evidențiază existența unui deficit important de economisire și arată că multe persoane nu sunt suficient pregătite financiar pentru perioada de după încheierea activității profesionale.

În contextul acestor concluzii, Pensions UK solicită măsuri suplimentare pentru încurajarea economisirii pe termen lung.

Organizația susține că angajatorii ar trebui să fie încurajați să contribuie mai mult la fondurile de pensii ale salariaților și să depășească nivelurile minime prevăzute de legislație.

Specialiștii consideră că fără o creștere a contribuțiilor și fără o implicare mai mare a angajaților în planificarea financiară pe termen lung, diferența dintre veniturile din activitate și cele de la pensie va continua să se adâncească.

Problema semnalată în Marea Britanie este relevantă și pentru România, unde nivelul pensiilor continuă să fie considerabil mai redus decât veniturile obținute de majoritatea angajaților înainte de pensionare.

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice, pensia medie din sistemul public se situează în prezent la puțin peste 3.000 de lei, în timp ce salariul mediu net depășește 5.500 de lei. Diferența dintre cele două venituri evidențiază provocările financiare cu care se confruntă mulți pensionari.

În același timp, specialiștii atrag atenția că evoluția demografică, îmbătrânirea populației și numărul redus al contribuabililor activi pun presiune asupra sustenabilității sistemului public de pensii.

În acest context, economiștii recomandă dezvoltarea unor surse suplimentare de venit pentru perioada pensionării, prin participarea la fondurile de pensii private obligatorii și facultative, precum și prin alte forme de economisire și investiții pe termen lung.

Pentru tot mai mulți români, nivelul de trai după pensionare va depinde nu doar de pensia de stat, ci și de capacitatea de a construi din timp o rezervă financiară care să compenseze scăderea veniturilor după ieșirea din activitate.