Majorarea pensiilor va intra în vigoare de la 1 iulie. Veste bună pentru pensionarii din Germania

Peste 21 de milioane de pensionari și viitori pensionari din Germania sunt vizați de schimbările care intră în vigoare în iunie 2026. Autoritățile germane extind accesul la pensionare pentru anumite generații și pregătesc majorarea pensiilor, măsuri menite să îmbunătățească veniturile beneficiarilor și să adapteze sistemul la noile realități sociale.

Luna iunie aduce o serie de schimbări importante pentru milioane de pensionari și viitori pensionari din Germania. De la noi posibilități de pensionare până la majorări anticipate ale veniturilor, următoarele săptămâni vor fi marcate de decizii care pot influența direct situația financiară a multor persoane. Pentru unii beneficiari, veștile favorabile ar putea veni chiar mai devreme decât era estimat. În același timp, autoritățile pregătesc măsuri cu impact asupra costului vieții și asupra unor categorii vulnerabile ale populației. Astfel, iunie se conturează drept una dintre cele mai importante luni ale anului pentru sistemul de pensii din Germania.

Peste 21 de milioane de beneficiari ai sistemului public de pensii urmăresc cu atenție schimbările programate pentru luna iunie 2026. Printre principalele subiecte aflate pe agenda autorităților se numără extinderea drepturilor de pensionare pentru anumite generații, precum și aprobarea oficială a majorării pensiilor care urmează să intre în vigoare începând cu luna iulie.

Începând din iunie 2026, mai multe categorii de persoane vor putea solicita diferite forme de pensionare. Astfel, cei născuți între 2 ianuarie și 1 februarie 1960 vor avea posibilitatea de a accesa pentru prima dată pensia standard la vârsta de 66 de ani și patru luni, fără aplicarea unor penalizări.

De asemenea, persoanele care au acumulat perioade îndelungate de cotizare, cele încadrate în categoria persoanelor cu handicap grav, precum și cei care au contribuit la sistemul de asigurări sociale timp de cel puțin 45 de ani pot beneficia de diferite variante de pensionare anticipată sau de pensionare fără reduceri ale cuantumului pensiei. Eligibilitatea pentru aceste opțiuni depinde de anul nașterii și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Guvernul federal a inițiat deja procedurile necesare pentru majorarea pensiilor începând cu 1 iulie 2026. Pentru ca această creștere să intre efectiv în vigoare, este însă necesară și aprobarea Bundesratului. Votul este programat pentru data de 12 iunie 2026 și este considerat, în mare parte, o formalitate, având în vedere configurația actuală a forțelor politice din camera landurilor. După adoptarea deciziei, noua valoare a punctului de pensie va deveni oficial aplicabilă de la începutul lunii iulie.

Data de 30 iunie 2026 are o semnificație aparte pentru milioane de pensionari din Germania. Fiind ultima zi a lunii și, totodată, o zi lucrătoare obișnuită, aceasta reprezintă data oficială la care sunt efectuate plățile pensiilor. Există însă diferențe în funcție de modul de plată. Pensionarii care primesc pensia în avans pentru luna următoare vor beneficia de majorarea aferentă lunii iulie încă din plata efectuată pe 30 iunie. În schimb, cei care primesc pensia la sfârșitul lunii pentru luna în curs vor vedea efectele majorării abia la sfârșitul lunii iulie.

Tot pe 12 iunie, Bundesratul va analiza o propunere referitoare la extinderea reducerii taxelor aplicate carburanților. Mai multe landuri susțin că măsurile actuale nu sunt suficiente și solicită noi intervenții pentru diminuarea prețurilor la pompă. Subiectul este urmărit cu interes și de pensionari, în condițiile în care cheltuielile legate de transport și mobilitate reprezintă o parte tot mai importantă din bugetul lunar al multor gospodării.

Luna iunie aduce schimbări și pentru beneficiarii pensiilor de invaliditate, precum și pentru persoanele care primesc pensii de urmaș. Perioada de calcul cunoscută sub denumirea de „timp de creditare” (Zurechnungszeit), un element care influențează direct valoarea pensiei lunare, va fi extinsă până la vârsta de 66 de ani și trei luni pentru noile cazuri care intră în sistem în această perioadă. Ca urmare, această modificare poate conduce la o creștere a cuantumului pensiei acordate beneficiarilor eligibili.