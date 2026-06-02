Pensia împărțită între soți. Facilitate pentru românii din Germania. Implică renunțarea la un alt tip de pensie

Pensia poate fi împărțită între soți în Germania printr-un mecanism legal prevăzut de sistemul public de asigurări. Procedura, cunoscută sub numele de Rentensplitten, permite distribuirea egală a drepturilor acumulate în timpul căsătoriei. Măsura este disponibilă în anumite condiții și poate reprezenta o alternativă la pensia de văduv sau văduvă. Specialiștii recomandă analizarea atentă a consecințelor înainte de luarea unei decizii.

Puțini români stabiliți în Germania cunosc faptul că există o alternativă la pensia de urmaș, care în anumite situații poate fi mai avantajoasă din punct de vedere financiar. În multe familii, diferențele dintre drepturile de pensie ale soților sunt semnificative, în special atunci când unul dintre parteneri a lucrat cu program redus sau și-a întrerupt activitatea profesională pentru creșterea copiilor.

Legislația germană oferă însă posibilitatea unei repartizări egale a drepturilor de pensie acumulate în perioada căsătoriei, indiferent de nivelul contribuțiilor plătite individual de fiecare partener.

Mecanismul poartă denumirea de Rentensplitten și este administrat de sistemul public german de pensii. În esență, toate drepturile de pensie acumulate de cei doi soți pe durata căsătoriei sunt reunite și împărțite în mod egal, ca și cum fiecare dintre parteneri ar fi contribuit în aceeași măsură.

În urma acestei operațiuni, partenerul care a acumulat mai multe drepturi transferă o parte din acestea către celălalt. Astfel, fiecare persoană beneficiază de o pensie proprie, calculată pe baza drepturilor rezultate după redistribuire, fără a depinde de statutul de văduv sau văduvă și fără a fi condiționată de supraviețuirea partenerului.

Autoritățile germane au introdus acest instrument pentru a consolida independența financiară la vârsta pensionării, în special în cazul persoanelor care au avut întreruperi de carieră și au acumulat mai puține contribuții de-a lungul vieții profesionale.

Pentru accesarea acestei opțiuni, ambii soți trebuie să fi acumulat minimum 25 de ani de vechime în sistemul de pensii. De asemenea, căsătoria trebuie să fi fost încheiată după 31 decembrie 2001 sau ambii parteneri să fie născuți după 1 ianuarie 1962. În lipsa îndeplinirii acestor condiții, procedura nu poate fi aplicată.

Pensia împărțită prin sistemul Rentensplitten presupune renunțarea la pensia de văduv sau văduvă, acesta fiind unul dintre cele mai importante aspecte pe care soții trebuie să le analizeze înainte de a lua o decizie.

Perioada luată în calcul pentru împărțirea drepturilor începe din luna încheierii căsătoriei și se întinde până la pensionare sau până la decesul unuia dintre parteneri.

Opțiunea trebuie exprimată printr-o declarație comună depusă la instituția responsabilă cu administrarea pensiilor. Documentele trebuie transmise cu cel puțin șase luni înainte ca ambii parteneri să atingă vârsta standard de pensionare și să îndeplinească condițiile pentru acordarea pensiei integrale.

Legislația germană prevede și posibilitatea exercitării acestei opțiuni după decesul unuia dintre soți. În termen de douăsprezece luni de la pierderea partenerului, soțul supraviețuitor poate solicita unilateral împărțirea drepturilor de pensie.

Totuși, alegerea are o consecință majoră. Persoana care optează pentru această variantă renunță automat la pensia de urmaș. Cele două mecanisme nu pot fi cumulate, iar alegerea unuia exclude definitiv accesul la celălalt, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

Decizia este obligatorie pentru toate părțile implicate și se aplică inclusiv parteneriatelor civile înregistrate. Odată formalizată, aceasta nu mai poate fi revocată.

Pensia rezultată după împărțirea drepturilor poate fi mai avantajoasă sau mai puțin avantajoasă, în funcție de situația concretă a fiecărui cuplu.

Nu există o soluție universal valabilă pentru toate familiile. Beneficiile reale ale împărțirii pensiei depind de diferențele dintre drepturile acumulate de fiecare partener, de vârsta la pensionare, de nivelul veniturilor și de perspectiva fiecăruia privind perioada în care va încasa pensia.

În anumite cazuri, împărțirea poate aduce un avantaj financiar important persoanei care a acumulat mai puține drepturi. În alte situații, menținerea posibilității de a beneficia de pensia de urmaș poate reprezenta o opțiune mai favorabilă.

Din acest motiv, autoritățile recomandă consultarea unui specialist al sistemului german de pensii sau a unui consilier în domeniu înainte de semnarea documentelor oficiale.

Deși mecanismul există de peste două decenii și a fost conceput pentru a reduce dezechilibrele generate de diferențele de carieră dintre soți, Rentensplitten rămâne puțin cunoscut în rândul multor cupluri din Germania, inclusiv în comunitatea românească.