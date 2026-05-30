Reforma asigurărilor de sănătate. Autoritățile schimbă regulile. Românii din această țară riscă să piardă accesul la asigurarea privată

Reforma sistemului public de asigurări de sănătate din Germania (GKV – Gesetzliche Krankenversicherung) este în prezent subiect de dezbatere intensă. Deși atenția publică este concentrată în principal pe posibilele majorări ale contribuțiilor, efectele reale ale reformei merg mult mai departe.

Schimbările propuse pot afecta direct libertatea de alegere a asiguraților, în special accesul la sistemul privat de sănătate (PKV).

Un element-cheie al reformei este așa-numitul prag de venit pentru ieșirea din sistemul public (Versicherungspflichtgrenze). Acesta reprezintă nivelul anual de venit brut de la care un angajat din Germania are dreptul să părăsească sistemul public și să opteze pentru asigurarea privată.

Prag actual (2026): 77.400 euro brut/an

Rol: determină accesul la asigurarea privată

Orice modificare a acestui prag influențează direct posibilitatea angajaților de a alege între sistemul public de asigurări de sănătate (GKV) și cel privat (PKV), deoarece stabilește nivelul de venit de la care această opțiune devine disponibilă.

Potrivit estimărilor realizate de Institutul IGES și preluate de presa economică din Germania, o eventuală majorare a pragului de venit ar putea avea consecințe semnificative la nivelul populației active. În acest scenariu, aproximativ 880.000 de persoane ar putea pierde dreptul de a trece de la asigurarea publică la cea privată, ceea ce ar restrânge considerabil opțiunile de alegere pentru o parte importantă a contribuabililor.

Cele mai afectate ar fi persoanele aflate cu venituri ușor peste nivelul actual al pragului, angajații care se află într-o etapă de creștere salarială și cei care au amânat până în prezent decizia de a face tranziția către sistemul privat. În ansamblu, această modificare ar reduce vizibil flexibilitatea decizională, limitând alternativele disponibile în ceea ce privește forma de asigurare medicală.

Pentru persoanele care rămân în sistemul public de asigurări de sănătate, efectele se pot traduce într-o presiune financiară și operațională tot mai ridicată. Contribuțiile sunt calculate pe o bază de venit mai largă, ceea ce poate conduce la o creștere a cotizațiilor generale. În paralel, în dezbaterea publică apar tot mai frecvent discuții privind posibile ajustări sau limitări ale unor servicii medicale, în contextul presiunii asupra bugetului sistemului. Această situație se reflectă și în capacitatea sistemului de a oferi servicii rapide, unde se observă o presiune crescută pe infrastructura medicală existentă. În anumite regiuni, aceste efecte sunt deja vizibile, în special prin timpi de așteptare mai mari pentru consultații de specialitate.

Un aspect important al reformei este frecvent interpretat greșit în dezbaterile publice. Pragul de venit nu afectează persoanele care sunt deja asigurate în sistemul privat de sănătate (PKV), ci se referă exclusiv la condițiile de acces inițial în acest sistem.

Cu alte cuvinte, dacă o persoană a intrat în mod legal în PKV, își poate menține statutul de asigurat privat chiar și în situația în care pragul de venit este ulterior majorat. În consecință, modificările legislative au impact în special asupra viitoarelor decizii de tranziție între sistemul public și cel privat, nu asupra contractelor deja existente.

Pe termen mediu, se conturează o realitate importantă: posibilitatea de a alege între GKV și PKV ar putea deveni din ce în ce mai limitată.

Pentru o parte dintre angajați, decizia nu mai este una flexibilă, ci una dependentă de timp și de evoluția legislației.

Această dinamică transformă alegerea sistemului de asigurare într-o decizie strategică, nu doar financiară.

Deși asigurarea privată de sănătate este adesea percepută ca o alternativă superioară sistemului public, în realitate există diferențe semnificative între furnizori și tipurile de polițe disponibile pe piață. Aceste diferențe influențează în mod direct evoluția costurilor pe termen lung și stabilitatea financiară a contractelor.

Factorii determinanți pentru evoluția primelor includ modelul de calcul actuarial utilizat de fiecare asigurator, structura portofoliului de asigurați, politica internă de ajustare a primelor și evoluția generală a costurilor medicale în timp. Din cauza acestor variabile, două polițe care par similare la momentul încheierii contractului pot avea evoluții complet diferite pe un orizont de 10 până la 30 de ani, atât în ceea ce privește costurile, cât și stabilitatea contribuțiilor.

În deciziile legate de asigurări de sănătate, analiza pe termen scurt este insuficientă.

Factorii relevanți includ:

stabilitatea contribuțiilor în timp

evoluția costurilor medicale

sustenabilitatea financiară a planului

capacitatea de adaptare la schimbări legislative

Decizia corectă nu se bazează exclusiv pe prețul inițial, ci pe evoluția pe termen lung a sistemului ales.

Reforma sistemului de asigurări de sănătate din Germania (GKV) nu trebuie înțeleasă doar ca o ajustare punctuală a contribuțiilor, ci ca o posibilă schimbare structurală a regulilor de acces la întregul sistem de sănătate. Pentru sute de mii de persoane, implicațiile pot fi semnificative, deoarece acestea includ pierderea opțiunii de a schimba sistemul de asigurare, creșterea presiunii financiare asupra celor rămași în sistemul public și reducerea flexibilității în planificarea pe termen lung a alegerilor medicale și financiare. În esență, dezbaterea depășește dimensiunea costurilor imediate și se mută către o întrebare de fond legată de libertatea de alegere în viitor în ceea ce privește forma de asigurare de sănătate.