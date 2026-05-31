Se schimbă pensiile de la 1 ianuarie 2027. Sistemul de pensii se transformă complet. Pensionarii care au parte de noi reguli

Adoptarea noii Legi a Pensiilor la 28 mai 2026 marchează una dintre cele mai importante transformări ale sistemului de pensii din Belgia din ultimii ani. Începând cu 1 ianuarie 2027, vor intra în vigoare reguli noi care afectează atât vârsta de pensionare, cât și modul de calcul al pensiei.

Ca urmare, platforma oficială mypension.be trece printr-un proces amplu de actualizare tehnică, iar o parte dintre funcțiile sale vor fi suspendate temporar pentru a evita erori de calcul și interpretări greșite.

Modificările legislative din Belgia introduc o nouă formulă de calcul pentru pensii, ceea ce face ca actualele simulări să devină incompatibile cu realitatea viitoare.

Pentru a preveni situațiile în care utilizatorii ar putea lua decizii financiare pe baza unor date învechite, autoritățile au decis suspendarea temporară a estimărilor de pensie, oprirea simulărilor personalizate și eliminarea calculului vârstei minime de pensionare. Această măsură are un caracter preventiv și este aplicată în contextul unei reforme structurale majore a sistemului public de pensii, care modifică substanțial regulile de calcul și eligibilitate.

Începând cu această perioadă, majoritatea utilizatorilor nu vor mai avea acces la instrumente esențiale precum estimarea vârstei de pensionare anticipată, calculul pensiei la vârsta legală, simulările pentru diferite scenarii de pensionare sau previziunile privind cuantumul pensiei viitoare. Toate aceste funcționalități vor fi reintroduse treptat, după finalizarea adaptării sistemelor informatice la noile reguli impuse de reforma pensiilor, astfel încât calculele să reflecte cu acuratețe cadrul legislativ actualizat.

Există o categorie importantă de excepție: persoanele care îndeplinesc deja condițiile de pensionare înainte de 2027.

Pentru acești cetățeni:

regulile actuale rămân valabile

estimările de pensie sunt în continuare disponibile

accesul la informații nu este restricționat

Totuși, dacă o persoană eligibilă decide să amâne pensionarea după 2027, aceasta poate intra sub incidența noilor reguli de calcul.

Pentru persoanele care urmează să se pensioneze după 2027, lipsa temporară a simulărilor poate complica planificarea financiară.

În mod obișnuit, utilizatorii platformei mypension.be se bazează pe aceste date pentru a:

estima veniturile post-pensionare

decide momentul optim de retragere din activitate

ajusta economiile personale

În absența acestor instrumente, planificarea devine mai puțin precisă până la finalizarea actualizării sistemului.

Reforma are ca obiectiv principal stabilizarea pe termen lung a sistemului public de pensii, iar schimbările introduse sunt semnificative și vizează mai multe niveluri ale mecanismului de calcul. Este vorba despre recalcularea condițiilor de pensionare anticipată, modificarea formulei de calcul al pensiei, ajustarea criteriilor de eligibilitate și modernizarea mecanismelor de sustenabilitate financiară. Toate aceste intervenții implică o rescriere profundă a regulilor tehnice care stau la baza determinării drepturilor de pensie.

Din acest motiv, adaptarea infrastructurii digitale a sistemului de pensii este un proces complex, care nu poate fi realizat instantaneu. Restabilirea completă a funcționalităților se va face progresiv, astfel încât utilizatorii să primească informații corecte și conforme cu noul cadru legislativ. În această logică, finalul anului 2026 este estimat pentru reintroducerea unor simulări de bază construite pe noile reguli, în timp ce relansarea completă a simulărilor avansate este prevăzută pentru sfârșitul anului 2027. Întregul proces este etapizat tocmai pentru a garanta acuratețea calculelor și respectarea integrală a noii legislații.