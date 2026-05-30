Penalizări pentru pensionarea anticipată. Se pierde până la 21% din venit. Ce spune legea spaniolă în 2026

Sistemul de pensii din Spania continuă să aplice penalizări financiare persoanelor care aleg să se pensioneze anticipat, chiar și în cazul celor care au contribuit la sistem timp de peste patru decenii. Potrivit regulilor aflate în vigoare, pensia poate fi redusă cu până la 15% pentru angajații care au cotizat mai mult de 41 de ani și care aleg să iasă la pensie înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.

Legislația spaniolă permite pensionarea anticipată pentru salariații care doresc să se retragă mai devreme din activitate. Cu toate acestea, deoarece este vorba despre o decizie voluntară, sistemul de securitate socială aplică o serie de coeficienți de reducere a pensiei. Scopul principal al acestei măsuri este încurajarea pensionării la o vârstă mai înaintată, în contextul în care speranța de viață a crescut semnificativ în ultimii ani, conform El Economista.

Creșterea speranței de viață înseamnă că beneficiarii de pensii primesc aceste venituri pentru perioade mai lungi de timp. Pentru a limita impactul asupra sistemului public de pensii, autoritățile spaniole aplică reduceri ale pensiei cuprinse între 21% și 2,81% pentru persoanele care aleg să se pensioneze înainte de termen.

În anul 2026, vârsta standard de pensionare în Spania este stabilită la 65 de ani pentru persoanele care au acumulat cel puțin 38 de ani și 3 luni de contribuții. Pentru cei care au cotizat mai puțin, vârsta de pensionare este de 66 de ani și 10 luni.

Chiar și atunci când un angajat îndeplinește condițiile de vechime necesare pentru pensionare, alegerea pensionării anticipate atrage aplicarea coeficienților reductori. Nivelul penalizării depinde de perioada cu care persoana decide să își devanseze retragerea din activitate, aceasta putând ajunge la maximum doi ani înainte de vârsta standard.

Astfel, un angajat care a cotizat mai mult de 41 de ani și 6 luni și care decide să se pensioneze cu 23 de luni înainte de termen va avea pensia redusă cu 15%. Pentru cei care au acumulat peste 44 de ani și 6 luni de contribuții, reducerea aplicată în aceeași situație scade la 12%.

Cea mai mare penalizare este aplicată persoanelor care aleg să se pensioneze cu 24 de luni înainte de termen. În acest caz, reducerea pensiei ajunge la 21% pentru cei care au cotizat mai puțin de 38 de ani și 6 luni.

În ultimii ani, numeroase asociații au solicitat guvernului spaniol eliminarea coeficienților reductori pentru persoanele cu cariere foarte lungi, argumentând că aceste penalizări continuă să fie aplicate inclusiv celor care au contribuit la sistem mai mult de 44 de ani.

Guvernul de la Madrid a respins însă această variantă și a explicat că eliminarea coeficienților doar pentru persoanele care au acumulat cel puțin 40 de ani de contribuții ar genera costuri suplimentare de aproximativ 3,358 miliarde de euro.

Potrivit estimărilor autorităților, din această sumă, aproximativ 1,345 miliarde de euro ar reprezenta costul eliminării penalizărilor pentru beneficiarii pensionării anticipate voluntare. Alte 2,013 miliarde de euro ar fi necesare pentru eliminarea coeficienților în cazurile de pensionare anticipată involuntară.

În aceste condiții, autoritățile spaniole nu intenționează să renunțe la sistemul actual de penalizare a pensionării anticipate, iar coeficienții reductori vor continua să fie aplicați și în perioada următoare.