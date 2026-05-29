Cea mai bună țară în care să te muți în 2026 e din Europa: Ideală pentru orice familie care vrea să se mute în străinătate

Tot mai mulți oameni visează să înceapă o viață nouă într-o altă țară, însă alegerea destinației potrivite nu este deloc simplă. Un nou clasament internațional ne arată care sunt statele ce oferă cele mai bune salarii, siguranță și condiții de trai în 2026, iar surpriza vine chiar din inima Europei.

Există numeroase motive pentru care oamenii aleg să se mute în străinătate: oportunități profesionale mai bune, reunirea cu partenerul de viață sau pur și simplu dorința de a trăi într-un loc cu o climă mai plăcută și o calitate mai ridicată a vieții; pentru cei care încearcă să decidă unde ar fi cel mai bine să se stabilească, indicele de imigrare Remitly 2026 oferă un punct de plecare util.

Clasamentul analizează 82 de țări pe baza a 34 de indicatori, printre care costul vieții, nivelul chiriilor și al creditelor ipotecare, puterea de cumpărare, sistemul educațional, siguranța, accesul la servicii medicale, nivelul de fericire al populației și salariile.

În ediția din 2026, Elveția a ocupat primul loc în clasamentul general, după ce în anul precedent se aflase pe poziția a doua. Potrivit Remitly, țara se remarcă prin potențialul ridicat de câștig, accesul facil la servicii medicale, standardele ridicate de siguranță și infrastructura bine dezvoltată. Existența unei comunități mari de imigranți, oferta de școli internaționale și stabilitatea sistemului energetic au contribuit la poziționarea Elveției în fruntea clasamentului.

Pe locul al doilea s-a clasat Islanda, care în 2025 ocupase prima poziție. Țara nordică a fost apreciată pentru siguranță, performanța ecologică și nivelul ridicat al veniturilor. Totuși, numărul redus de școli internaționale a influențat scăderea din clasament. Remitly subliniază că Islanda oferă o calitate excelentă a vieții, datorită politicilor favorabile familiilor și faptului că populația se numără printre cele mai fericite din lume.

Luxemburg ocupă locul al treilea, fiind considerat extrem de atractiv pentru cei care caută stabilitate și un standard ridicat de trai în centrul Europei. Țara se evidențiază prin salarii mari, un nivel ridicat de siguranță și un sistem de transport public foarte bine pus la punct.

Australia, singura țară din afara Europei prezentă în top cinci, s-a clasat pe locul al patrulea. Clasamentul evidențiază comunitatea primitoare de imigranți, potențialul bun de câștig și stilul de viață orientat spre activități în aer liber.

Germania completează primele cinci poziții, fiind descrisă drept o alegere sigură pentru imigranții care caută oportunități într-una dintre cele mai puternice economii europene. Țara oferă protecții solide pentru angajați, perspective de carieră pe termen lung și unele dintre cele mai accesibile orașe pentru achiziționarea unei locuințe.

Topul celor mai bune țări în care să te muți în 2026 este format din: Elveția, Islanda, Luxemburg, Australia, Germania, Irlanda, Statele Unite, Danemarca, Norvegia și Spania.

În ceea ce privește cele mai bune țări pentru familii, clasamentul Remitly a analizat factori precum sistemul educațional, concediul de maternitate și paternitate, costurile anuale pentru îngrijirea copiilor și numărul de școli internaționale disponibile. Pe baza acestor criterii, Spania a ocupat primul loc.

Potrivit Evei Borislavova, CEO al Remitly Europe, Spania continuă să se remarce datorită infrastructurii sociale bine dezvoltate și oportunităților pe care le oferă familiilor care își doresc să construiască o viață stabilă în străinătate. Aceasta a subliniat că accesul la servicii, sprijinul acordat familiilor și calitatea ridicată a vieții transformă Spania într-o destinație tot mai atractivă pentru cei care vor să se stabilească peste hotare.

„Cu o infrastructură socială solidă, această țară europeană continuă să se remarce ca destinație pentru familiile care doresc să-și construiască o viață stabilă și să beneficieze de oportunități în străinătate. Pentru mulți, această combinație de acces, sprijin și calitate a vieții face din Spania o alegere din ce în ce mai atractivă”, a declarat Borislavova.

În top 10 al celor mai prietenoase țări pentru familii au mai intrat doar alte trei state europene: Marea Britanie, clasată pe locul opt, Islanda pe locul nouă și Croația pe locul zece. Restul clasamentului este dominat de țări din alte regiuni ale lumii. China s-a situat pe locul al doilea, urmată de Statele Unite pe locul al treilea și Sri Lanka pe poziția a patra. Emiratele Arabe Unite au ocupat locul cinci, Australia locul șase, iar Bangladesh locul șapte.

Remitly a analizat și țările care oferă cel mai bun raport între costul vieții și venituri, luând în calcul puterea de cumpărare, costurile ipotecare raportate la venituri, nivelul chiriilor și costurile medii pentru mesele luate în oraș. Arabia Saudită s-a clasat pe primul loc la acest capitol, datorită salariilor ridicate comparativ cu costul vieții și cheltuielilor reduse pentru locuințe în cazul proprietarilor. Datele folosite în analiză au fost colectate înaintea atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului.

În Europa, Norvegia a obținut cel mai bun rezultat în privința echilibrului dintre venituri și costurile de trai, ocupând locul al patrulea la nivel mondial, urmată îndeaproape de Danemarca, aflată pe poziția a cincea. Luxemburg s-a clasat pe locul opt, iar Irlanda pe locul nouă. Din top 10 al țărilor cu cel mai bun raport între costul vieții și venituri mai fac parte Bangladesh, aflat pe locul al doilea, Statele Unite pe locul al treilea, Oman pe poziția a șasea, Pakistan pe locul al șaptelea și Nepal pe locul al zecelea.