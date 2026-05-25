Potrivit raportului anual realizat de Rhodium Group și Mercator Institute for China Studies (MERICS), investițiile Chinei în Europa au crescut cu 67% în 2025, până la 16,8 miliarde de euro. Este cel mai ridicat nivel înregistrat după 2018 și reflectă interesul companiilor chineze pentru piețele europene.

Creșterea a fost susținută atât de achizițiile de companii europene, care au urcat cu 89% până la 7,9 miliarde de euro, cât și de investițiile în noi facilități și proiecte industriale, care au ajuns la un nivel record de 8,9 miliarde de euro.

Raportul avertizează însă că o parte importantă din aceste sume provine din proiecte anunțate în anii anteriori. În același timp, noile planuri de investiții pentru fabrici și echipamente s-au redus la 5,2 miliarde de euro în 2025, mult sub nivelul de 16,9 miliarde de euro înregistrat în 2023, potrivit El Pais.

Sectorul auto a reprezentat principalul motor al investițiilor chineze în Europa. Investițiile în această industrie au ajuns la 7,6 miliarde de euro, al doilea cel mai ridicat nivel din istorie pentru companiile chineze pe continentul european.

Aproximativ 93% din aceste investiții au fost direcționate către lanțul de aprovizionare pentru vehicule electrice. Printre cele mai importante proiecte se numără investițiile producătorilor de baterii CALB în Portugalia, CATL în Ungaria și Spania și Gotion în Slovacia.

În paralel cu investițiile directe, exporturile chineze către Europa continuă să crească. În 2025, exporturile de baterii au avansat cu 43%, cele de automobile cu 15%, iar exporturile de turbine eoliene cu 65%, ceea ce arată că investițiile și exporturile evoluează simultan.

Spania s-a poziționat pe locul al treilea în Europa în ceea ce privește investițiile chineze din sectorul vehiculelor electrice, după Ungaria și Germania. Investițiile în acest domeniu au crescut cu 147% într-un singur an și au ajuns la 642 de milioane de euro.

Unul dintre cele mai importante proiecte este fabrica de baterii pe care CATL o construiește la Figueruelas, în apropiere de Zaragoza, în parteneriat cu grupul Stellantis. Proiectul este considerat unul strategic pentru dezvoltarea industriei europene a bateriilor și ar putea transforma Spania într-un centru important pentru producția de acumulatori destinați vehiculelor electrice.

În total, investițiile chineze în Spania au ajuns la aproximativ 1,5 miliarde de euro în 2025. O parte importantă a acestei sume provine din achiziția centralei solare Mula de către compania de stat China Three Gorges, unul dintre cei mai mari producători de energie din lume.

Creșterea investițiilor chineze este privită cu interes de multe state europene care caută capital pentru reindustrializare și dezvoltarea noilor tehnologii. În același timp, la nivelul Uniunii Europene există preocupări legate de impactul asupra competitivității industriei locale și de dependența tehnologică.

Vicepremierul spaniol Yolanda Díaz a declarat în timpul unei vizite la Beijing că Spania și Europa privesc cu interes investițiile chineze, însă acestea trebuie să genereze locuri de muncă locale de calitate, transfer de cunoștințe și integrare în economia statelor gazdă.

Discuția este vizibilă și în cazul fabricii CATL din Zaragoza, unde în faza de construcție lucrează peste 2.000 de muncitori chinezi. Compania susține că, pe măsură ce proiectul avansează, ponderea personalului chinez va scădea și vor fi formați mii de angajați locali pentru operarea fabricii.

Experții citați în raport consideră că Europa trebuie să continue să atragă investiții din China, dar în condițiile în care acestea creează valoare economică locală și contribuie la dezvoltarea industriei europene. În același timp, autoritățile europene încearcă să stabilească reguli comune care să permită atragerea capitalului străin fără a afecta competitivitatea și securitatea economică a Uniunii Europene.