Noua lege a pensiilor schimbă regulile. Cine beneficiază de reducerea vârstei de pensionare. Se scad până la 3 ani și 6 luni

Noua lege a pensiilor aduce un beneficiu important pentru femeile care au crescut mai mulți copii. Acestea pot beneficia de reducerea vârstei standard de pensionare, însă numai dacă îndeplinesc condițiile de cotizare prevăzute de lege. În unele cazuri, reducerea poate ajunge până la trei ani și șase luni.

În contextul aplicării noii legi a pensiilor, tot mai multe femei caută informații despre condițiile în care pot ieși mai devreme din activitate. Una dintre facilitățile menținute de legislație vizează femeile care au crescut copii.

Potrivit explicațiilor oferite de Cristina Ștefan în cadrul emisiunii „Pensia Ta”, realizată de Blocul Național Sindical, legea recunoaște efortul depus de mame și permite reducerea vârstei standard de pensionare în anumite situații.

„Pentru femeile cu mai mulți copii legea le acordă beneficiul de înscriere la pensie cu reducerea vârstei standard de pensionare”, a explicat specialistul.

Totuși, acest avantaj nu este acordat automat și nu este suficientă doar existența copiilor pentru a beneficia de pensionarea anticipată.

Una dintre cele mai importante cerințe impuse de lege este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv.

Cristina Ștefan a subliniat că reducerea vârstei de pensionare este acordată doar femeilor care au contribuit suficient la sistemul public de pensii.

„Cu condiția să aibă realizat stagiul complet de cotizare contributiv”, a precizat aceasta.

Stagiul complet de cotizare reprezintă perioada de activitate pentru care au fost plătite contribuții la sistemul public de pensii. În lipsa acestui stagiu, reducerea vârstei standard de pensionare nu poate fi acordată.

Specialiștii atrag atenția că multe persoane confundă stagiul complet cu stagiul minim de cotizare. Cele două noțiuni sunt diferite, iar pentru această facilitate este necesar stagiul complet prevăzut de lege.

Legea nu se referă exclusiv la mamele biologice.

Facilitatea este acordată femeilor care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani, dar și celor care au adoptat copii și i-au crescut pentru o perioadă semnificativă.

„Să fi născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani sau care au adoptat și au crescut pe o perioadă de cel puțin 13 ani”, a explicat Cristina Ștefan.

Astfel, legea tratează în mod similar situația mamelor biologice și a persoanelor care au adoptat copii și au avut responsabilitatea creșterii și educării acestora.

Reducerea diferă în funcție de numărul copiilor.

Pentru un singur copil, reducerea este de șase luni. În cazul a doi copii, aceasta ajunge la un an. Pe măsură ce numărul copiilor crește, crește și perioada cu care poate fi redusă vârsta standard de pensionare.

„Reducerea este de șase luni pentru primul copil, un an pentru doi copii, mergând cu reducerea până la trei ani și șase luni pentru șapte copii”, a precizat specialistul.

Prin urmare, o femeie care a crescut șapte copii și îndeplinește toate celelalte condiții prevăzute de lege poate beneficia de o reducere a vârstei standard de pensionare cu trei ani și șase luni.

Beneficiul este cu atât mai important cu cât vârsta standard de pensionare a femeilor se află într-un proces de creștere graduală.

Noua lege prevede egalizarea vârstei de pensionare dintre femei și bărbați, proces care se va încheia în anul 2035.

„Tocmai în anul 2035 va fi egalizată vârsta standard de pensionare a femeilor cu a bărbaților”, a explicat Cristina Ștefan.

Până atunci, vârsta de pensionare pentru femei diferă în funcție de data nașterii și este stabilită conform anexelor legii.

În același timp, legislația și deciziile Curții Constituționale permit femeilor care doresc să rămână în activitate să lucreze până la aceeași vârstă ca bărbații.

„Femeile care doresc pot opta pentru continuarea executării contractului individual de muncă în condiții identice cu bărbatul respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani”, a precizat specialistul.

Această opțiune este disponibilă indiferent de faptul că femeile pot beneficia de o vârstă standard de pensionare mai redusă în prezent.

Specialiștii recomandă verificarea din timp a situației privind stagiul de cotizare și a documentelor necesare pentru dovedirea creșterii copiilor.

În practică, lipsa unor documente sau existența unor neconcordanțe în evidențele privind vechimea în muncă poate întârzia stabilirea drepturilor de pensie.

Noua lege oferă avantaje importante pentru femeile care au crescut copii, însă acestea sunt acordate doar dacă sunt respectate toate condițiile prevăzute de legislație. Pentru unele persoane, reducerea poate însemna pensionarea cu câteva luni mai devreme, iar pentru altele poate ajunge până la trei ani și șase luni înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare.