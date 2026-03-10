În Italia, anumite activități de muncă considerate deosebit de obositoare permit accesul la pensionare anticipată cu condiții mai avantajoase decât pensionarea standard.

„Lavori usuranti” sunt acele locuri de muncă care impun un efort psihofizic intens și continuu, cu factori de risc greu de eliminat prin măsuri normale de prevenție. Aceste activități sunt reglementate prin Decretul Legislativ nr. 67 din 21 aprilie 2011, tabelele anexate actualizate de autorități și modulul INPS AP45 pentru recunoașterea oficială a muncii grele.

Printre lucrările fizice și în medii dificile se numără activitățile în galerii, mine sau cave subterane, lucrările în cassoni ad aria compressa cu presiune atipică, lucrările la temperaturi extreme, palombarii și alte activități subacvatice profesioniste, producția manuală de sticlă suflată, lucrările de asportare a amianto-ului cu expunere directă, activitățile în spații restrânse între intercapedini, pozzetti sau doppi fondi la nave, precum și munca în medii cu umiditate și temperaturi extreme, cum sunt celulele frigorifice.

În domeniul conducerii și activităților industriale sunt incluse activitățile la liniile de producție, conducerea de vehicule cu peste nouă locuri pentru transport public, conducerea de autovehicule grele și camioane, precum și operarea de macarale și utilaje mobile. Muncile repetitive sau cu ritm intens includ lucrul pe ture de noapte pe durata mai multor ani, precum și munca continuă pe ture cu ritm impus de liniile de producție.

Alte categorii recunoscute, prin interpretări extinse ale noțiunii oficiale, includ lucrătorii din industria extractivă, construcții și întreținere clădiri, lucrătorii agricoli, conciatorii de piele și blănuri, personalul medical și alte profesii turnante în secții exigente, operatorii ecologici și de colectare separată a deșeurilor, maritimi și pescari în activitate continuă în condiții grele, precum și lucrătorii logistici și facchini cu deplasări intense de greutăți.

Pentru a avea acces la această pensie anticipată, Italia solicită minimum 35 de ani de contribuții efective, excluzând contribuțiile figurative, și îndeplinirea unei „cote”, care reprezintă suma dintre vârstă și ani de contribuție.

Pentru cei care doresc să iasă la pensie în anul 2026 cu beneficiul pentru lucrări grele, cerințele sunt, pentru muncitorii angajați în activități grele, la linia de producție sau șoferi în transport public, vârsta minimă de 61 ani și 7 luni, minimum 35 de ani de contribuții și o cotă de 97,6, în timp ce pentru liber-profesioniști vârsta minimă este de 62 ani și 7 luni, contribuțiile de minimum 35 ani și cota de 98,6. În cazul lucrătorilor nocturni, cerințele depind de numărul de zile lucrate pe noapte, între 64 și 78+ zile pe an, iar vârsta și cota se pot ajusta în consecință.

În prezent, în Germania nu există o pensie automată anticipată strict pe criteriul faptului că cineva a avut un job greu sau periculos. Poți beneficia de alte forme de retragere anticipată, cum ar fi pensia pentru perioade foarte lungi de contribuții sau de pensii pentru incapacitate dacă sănătatea îți afectează munca. Noile măsuri din anul 2026 privind „pensiile active” sunt menite să stimuleze munca după pensionare, dar nu constituie o pensie specială pentru muncă grea.

Dacă ai lucrat în Germania și vrei să știi exact cum se calculează pensionarea ta, cea mai sigură sursă este „Deutsche Rentenversicherung”, instituția oficială însăși, de unde poți solicita un raport de pensie (Renteninformation) cu estimări oficiale directe.

În Spania, lucrătorii care au activat în condiții grele de muncă, toxice, periculoase sau insalubre pot avea acces la pensionare anticipată, cu vârste sub standard, prin aplicarea unor coeficienți reductori de vârstă. Procedura oficială pentru recunoașterea acestui drept este stabilită prin Real Decreto 402/2025, intrat în vigoare în 2025 și actualizat în 2026, care definește clar mecanismul legal și criteriile de aplicare.

Real Decreto 402/2025, publicat în Boletín Oficial del Estado la 28 mai 2025 și actualizat până în 03 martie 2026, este documentul oficial care reglementează cum și când pot accelera vârsta de pensionare lucrătorii cu condiții de muncă foarte dificile sau periculoase. Scopul acestui decret este de a permite reducerea vârstei normale de pensionare prin aplicarea unor coeficienți reductori pentru anumite activități profesionale considerate penoase, toxice, periculoase sau insalubre.

Pentru a beneficia de această facilitare, trebuie îndeplinite condiții stricte legate de natura muncii prestate și de impactul asupra sănătății, evaluate pe baza unor indicatori obiectivi. Aplicarea acestor coeficienți reductori nu este automat pentru un singur angajat, ci trebuie solicitată de organizații sindicale și patronale reprezentative, de asociații de lucrători independenți sau de administrații publice pentru angajații publici.

Raportul și analiza sunt realizate în mod oficial de către Direcția Generală de Ordine Socială și Pensii, Inspecția Muncii, Institutul Național de Siguranță și Sănătate în Muncă și alte instituții de evaluare competentă. Limită de vârstă pentru acordarea pensionării anticipate prin acești coeficienți este de 52 de ani.

Condițiile care justifică aplicarea coeficienților reductori conform Real Decreto 402/2025 includ penositatea, definită ca efort fizic sau mental constant în condiții extreme, expunere la temperaturi extreme, zgomot sau vibrații, lucru nocturn; toxicitatea, adică expunerea la substanțe fizice, chimice sau biologice periculoase; periculozitatea, reprezentând riscul mare de accidente sau boli profesionale; și insalubritatea, adică mediul de muncă dăunător sănătății în mod continuu.

Pentru ca un grup de lucrători să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare, solicitarea inițială se depune de organizațiile reprezentative sau administrații competente și nu individual. Se face evaluarea oficială a morbidității, mortalității și a riscurilor profesionale din sectorul respectiv. Dacă se confirmă că lucrările sunt excesiv de grele și nu pot fi ameliorate, se inițiază procesul de stabilire a coeficienților reductori prin legislație specifică.

Decizia finală poate duce la aprobarea reducerii vârstei normale de pensionare pentru acel sector profesional. Reducerea vârstei de pensionare nu poate coborî sub 52 de ani, nu toate meseriile greu fizice sunt automat eligibile. Persoana pensionată anticipat nu poate continua să lucreze în aceeași profesie care a generat dreptul la pensionare anticipată.