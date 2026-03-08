Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat pentru România TV că problema indexării pensiilor nu mai poate fi amânată pentru mult timp, având în vedere că punctul de pensie a rămas neschimbat într-un context economic marcat de inflație și creșteri constante ale costului vieții. Oficialul a explicat că pensionarii resimt tot mai puternic efectele acestei stagnări, în special în ultimii doi ani.

În acest context, ministrul a precizat că autoritățile au în vedere reluarea procesului de majorare a pensiilor începând cu anul 2027.

„Tot ceea ce putem să spunem este că, da, pensiile vor crește și vor trebui să fie indexate la 1 ianuarie 2027. Înghețarea punctului de pensie durează deja de prea mult timp și asta se simte în conjuncție cu creșterea prețurilor. Dacă prețurile și inflația ar fi fost mici în ultimii doi ani, pensiile tot ar fi trebuit să crească, dar era mai ușor de suportat”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a subliniat că presiunea economică exercitată de scumpiri face ca această discuție să devină inevitabilă. În opinia sa, indiferent cine va ocupa portofoliul Muncii peste doi ani, tema majorării punctului de pensie va rămâne una centrală pe agenda guvernamentală.

„Eu sunt convins că indiferent de cine va fi ministru la 1 ianuarie 2027, discuția despre creșterea punctului de pensie nu poate să fie diferită”, a declarat Florin Manole.

Potrivit oficialului, sistemul de pensii trebuie ajustat astfel încât veniturile pensionarilor să țină pasul cu evoluția economică și cu nivelul general al prețurilor, în condițiile în care stagnarea prelungită a punctului de pensie riscă să accentueze dificultățile financiare ale persoanelor vârstnice.

Pe lângă discuțiile despre indexarea pensiilor, Florin Manole a prezentat și o schemă de ajutor financiar destinată pensionarilor cu venituri reduse. Programul ar urma să fie implementat în două etape, prin acordarea unor sume de bani în două tranșe, programate pentru lunile aprilie și decembrie.

Ministrul a explicat că valoarea sprijinului diferă în funcție de nivelul pensiei, astfel încât ajutorul să fie direcționat în special către persoanele cu cele mai mici venituri.

„Pentru pensionarii cu pensii până în 1.500 lei pensie va fi creștere de 1.000 lei în două tranșe – aprilie și decembrie. Pentru pensiile între 1.500 și 2.000 să venim cu sprijin de 800 lei în două tranșe. Pentru pensionarii între 2.000 și 3.000 lei să venim cu sprijin de 600 lei”, a explicat ministrul.

Conform estimărilor prezentate de oficial, schema de sprijin ar urma să ajungă la aproximativ 2,8 milioane de pensionari din România. Implementarea programului ar implica o cheltuială bugetară semnificativă, de peste două miliarde de lei.

„Este vorba despre o cheltuială bugetară pentru 2,8 milioane de pensionari de 2,3 miliarde lei. E o cheltuială comparabilă cu cea de anul trecut. Atunci am avut un one-off la valoare de aproape 2 miliarde lei”, a subliniat ministrul.

Florin Manole a explicat că mecanismul propus nu este unul complet nou, ci urmează modelul utilizat anterior de Guvern pentru acordarea unor ajutoare punctuale pensionarilor. Diferența constă în modul de distribuire a sprijinului și în introducerea unor praguri de venit.