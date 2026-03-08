Pensionarii din România primesc vești bune. Începând cu 1 ianuarie 2027, anumite categorii de seniori vor beneficia de creșteri semnificative ale pensiilor, care pot ajunge până la 1.200 de lei, în funcție de nivelul pensiei actuale.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a confirmat că indexarea pensiilor va fi calculată în baza inflației și a jumătate din creșterea salariului mediu brut. Astfel, pensiile ar putea crește, în medie, cu 340 de lei, echivalentul unei majorări de aproximativ 12% a punctului de pensie.

„Punctul de pensie vă trebui să crească de la 1 ianuarie 2027. De asemenea, CASS este și el în vigoare doar până la 1 ianuarie 2027”, a dat asigurări ministrul muncii la RTV.

Unele pensii vor înregistra majorări semnificative, iar exemplele arată clar impactul asupra veniturilor seniorilor:

Pensionarii cu pensia de 7.000 de lei ar putea primi 840 de lei în plus, iar eliminarea CASS adaugă încă 400 de lei, rezultând o pensie totală de 8.240 de lei.

Pensionarii cu pensia de 6.000 de lei ar putea beneficia de o creștere de 720 de lei, plus 300 de lei datorită eliminării CASS, ajungând la 7.020 de lei.

Aceste majorări vor necesita un efort bugetar suplimentar de aproximativ 3,5 miliarde de euro, conform estimărilor autorităților.

O altă noutate importantă pentru seniori este eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile peste 3.000 de lei. Această măsură va crește efectiv veniturile nete ale pensionarilor și va îmbunătăți puterea de cumpărare.

Indexarea pensiilor va oferi siguranță financiară, mai ales într-un context de inflație și creștere a prețurilor. Pensionarii vor beneficia de venituri mai mari și mai consistente, fără a fi afectați de contribuțiile suplimentare la sănătate.

Noii pensionari din România care încasează pensia pentru prima dată trebuie să știe că primele plăți sunt estimate între 13 și 17 martie 2026. Transferurile se vor face fie prin virament bancar, fie prin mandat poștal, în funcție de opțiunea aleasă la depunerea dosarului de pensionare.

Autoritățile române avertizează că efectuarea transferurilor depinde de procesarea corectă a dosarelor. Orice întârziere în depunerea sau verificarea actelor poate influența data exactă a primului virament.

Conform datelor oficiale, în ianuarie 2026, numărul pensionarilor din România a crescut ușor, iar pensia medie s-a majorat cu 1 leu. București rămâne orașul cu cei mai mulți pensionari din țară, cu 467.225 de persoane, consolidându-și poziția de centru urban cu cea mai mare populație de seniori.