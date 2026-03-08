Pensionarii din România se confruntă cu o perioadă de incertitudine după recalcularea pensiilor. Aproximativ 300 de dosare de pensii ajung lunar la Curtea Constituțională a României, iar primul caz va fi analizat abia la finalul lunii martie 2026. Motivele sunt legate de contestarea formulei de recalculare a pensiilor și de suspiciuni privind neconstituționalitatea unor articole din Legea nr. 360/2023.

Nemulțumirile pensionarilor au generat un val de procese în instanțe. Mulți contestă modul în care a fost calculat punctul de referință, element esențial în formula de stabilire a pensiei. Articolul 84 din Legea pensiilor este punctul central al disputelor, deoarece stabilește baza de calcul a pensiei și valoarea punctului de referință la 81 de lei. Criticii legii susțin că folosirea aceluiași reper de 35 de ani pentru stagiul complet de cotizare poate crea inechități între pensionari.

”(1) Valoarea punctului de referință prevăzută la art. 83 alin. (1) reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la data intrării în vigoare a prezentei legi și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv nivelul 25. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea punctului de referință este de 81 de lei”, arată Articolul 84.

Până la 1 martie 2026, peste 2.600 de dosare privind excepții de neconstituționalitate ale Legii 360/2023 erau înregistrate la CCR. Cele mai multe provin din Brașov, București, Bihor și Arad. Deși se depun sute de dosare lunar, Curtea Constituțională nu are termen limită pentru analizarea lor, ceea ce prelungește perioada de incertitudine pentru pensionari.

Pensionarii trebuie să deschidă mai întâi un proces la tribunal. Instanța poate decide apoi să ridice excepția de neconstituționalitate către Curtea Constituțională. Dacă un articol contestat este declarat neconstituțional, formula de recalculare a pensiilor va fi modificată și aplicată tuturor pensionarilor afectați.

O hotărâre favorabilă ar putea modifica modul în care sunt considerate perioadele asimilate stagiului de cotizare. Astfel, perioadele suplimentare considerate necontributive ar putea fi recalculate ca perioade contributive, crescând semnificativ pensiile pentru sute de mii de persoane.