Mulți pensionari din Germania se întreabă cât vor crește pensiile în următorii ani. Răspunsul nu se bazează pe zvonuri, ci pe previziuni oficiale ale guvernului german, elaborate sub conducerea cancelarului Friedrich Merz. Raportul guvernamental oferă o imagine clară asupra evoluției valorii punctului de pensie până în 2039 și indică ce ajustări ar putea fi aplicate în 2027.

Pensia lunară depinde direct de valoarea punctului de pensie și de numărul de puncte acumulate de-a lungul carierei. Formula simplificată este:

Pensia lunară = puncte de pensie × valoarea punctului de pensie

Astfel, dacă valoarea punctului crește, pensia lunară crește automat, chiar dacă nu se acumulează puncte noi. Aceasta înseamnă că ajustările anuale ale valorii punctului de pensie sunt esențiale pentru menținerea puterii de cumpărare a pensionarilor.

Creșterile indicate în raport nu reprezintă o lege sau o promisiune politică, ci o proiecție bazată pe evoluția salariilor, a pieței muncii și a demografiei. Valoarea oficială a pensiilor pentru 2027 va fi publicată în iulie 2026.

Raportul guvernamental prezintă trei scenarii diferite privind evoluția valorii punctului de pensie:

Scenariul salariilor mai mici – creștere redusă a salariilor și a ocupării forței de muncă. Scenariul salarial mediu – ipoteza realistă, considerată de referință. Scenariul salariilor superioare – scenariu optimist, cu dezvoltare economică favorabilă.

Pentru anul 2027, calculele arată că valoarea punctului de pensie ar putea ajunge la aproximativ 43,78 euro în scenariile cu evoluție salarială modestă sau medie, în timp ce într-un scenariu economic mai favorabil ar putea urca până la aproximativ 44,75 euro. Aceste valori indică o continuare a tendinței de creștere din ultimii ani. Spre comparație, valoarea punctului de pensie era de 40,79 euro în 2025, iar pentru 2026 a fost stabilită la 42,31 euro.

Dacă evoluția salariilor se va menține în parametrii anticipați de scenariul de referință, creșterea dintre 2026 și 2027 ar putea însemna o majorare de aproximativ 3,5% a pensiilor. Totuși, autoritățile subliniază că aceste cifre nu reprezintă o promisiune oficială, ci doar o proiecție bazată pe anumite ipoteze economice. Ajustarea reală a pensiilor este stabilită anual, în funcție de evoluția salariilor reale și de formula legală utilizată în sistemul german de pensii.

Prin urmare, pensionarii pot privi aceste estimări ca pe un indicator al direcției în care ar putea merge veniturile lor în următorii ani, însă valoarea exactă a majorării pentru 2027 va deveni cunoscută abia în iulie 2026, când guvernul german va publica ajustarea oficială a pensiilor. În funcție de evoluția economiei și a pieței muncii, pensiile ar putea continua să crească moderat, menținând tendința observată în ultimul deceniu.