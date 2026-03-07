Creșterea prețului motorinei în România, înregistrată în primele două luni ale anului 2026, generează efecte majore în aproape toate sectoarele economiei.

Deși impactul individual poate părea mic, cumulul scumpirilor afectează produsele alimentare, materialele de construcții, transportul public și infrastructura, ducând la o presiune constantă asupra costului vieții.

Motorina nu apare pe eticheta produselor, însă costul ei influențează indirect prețul fiecărui bun și serviciu. Transportul cerealelor, distribuția produselor alimentare și operarea depozitelor sunt dependente integral de motorină. Conform estimărilor experților în energie:

Pâinea și laptele s-au scumpit cu aproximativ 2% datorită transportului și logisticii.

Produsele ce necesită transport frigorific (carne, legume congelate) au înregistrat scumpiri de 3%.

Materialele de construcții precum betonul și oțelul s-au scumpit cu 2%, iar cărămida și BCA-ul cu 1%.

„În zona alimentelor, impactul este imediat. Transportul cerealelor, distribuția produselor și logistica depozitelor sunt puternic dependente de motorină. Astfel, pâinea și laptele înregistrează o creștere estimată de aproximativ 2% față de decembrie 2025 doar din acest factor. Pentru carne, leguminoase sau produse congelate, unde lanțul logistic este mai complex și implică transport frigorific, impactul ajunge la aproximativ 3%”, punctează Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

Chiar și locuințele resimt efectele: costul unui apartament crește cu 1%, iar al unei case cu 2%, exclusiv din cauza scumpirii motorinei.

„Materialele de construcții sunt transportate aproape exclusiv cu camioane, iar utilajele de șantier funcționează în mare parte pe motorină. În aceste condiții, costul unui apartament nou crește cu aproximativ 1%, iar al unei case cu aproximativ 2%, exclusiv din cauza scumpirii motorinei. Chiar și chiria reflectă indirect aceste costuri, cu o creștere estimată de aproximativ 1%, prin costuri de întreținere, logistică și servicii auxiliare”, susține expertul în energie

Transportul public, unde autobuzele funcționează predominant pe motorină, a înregistrat o creștere a tarifelor de aproximativ 7%. Construirea unui kilometru de autostradă implică utilaje grele care consumă diesel, ceea ce duce la o majorare de 3% a costurilor pentru infrastructură.

Industria textilă și producția de încălțăminte nu sunt imune: tricourile și blugii s-au scumpit cu 2%, iar încălțămintea cu 3%, din cauza transportului internațional și logisticii complexe.

Categorie Produs / Serviciu Pondere medie a costului cu motorina în prețul final Creșterea estimată a prețului (%) Alimente Pâine 11% 2% Lapte 12% 2% Carne 15% 3% Leguminoase (mix de sezon) 14% 3% Produse congelate 16% 3% Locuințe Apartament 7% 1% Casă 9% 2% Chirie (costuri clădire / întreținere + utilități comune) 5% 1% Construcții / materiale Beton 9% 2% Oțel 11% 2% Cărămidă / BCA 8% 1% Infrastructură 1 km autostradă (materiale + șantier + logistică) 16% 3% Haine Tricou 11% 2% Blugi 13% 2% Încălțăminte 14% 3% Servicii de bază Transport public (autobuz, predominant motorină) 38% 7% Servicii publice / utilități Apă & canal (pompare / epurare) 10% 2% Spital (clădiri + sterilizare + HVAC) 5% 1% Școală (clădiri + încălzire + electric) 4% 1% Supermarket (frig, iluminat, logistică) 8% 1%

Sursa: AEI

România ocupă locul 8 în Uniunea Europeană după prețul motorinei, cu 1,69 €/l, comparativ cu 1,33 €/l în Bulgaria, ceea ce reprezintă o diferență de 27%. Aceasta este o anomalie, având în vedere că România este al doilea cel mai mare producător de țiței din UE.

Țară Preț motorină în data de 6 martie 2026 (Euro/l) Olanda 2.05 € Germania 1.98 € Italia 1.98 € Franța 1.90 € Belgia 1.72 € Austria 1.72 € Portugalia 1.71 € România 1.69 € Irlanda 1.66 € Lituania 1.66 € Spania 1.61 € Letonia 1.57 € Grecia 1.57 € Estonia 1.55 € Slovacia 1.51 € Ungaria 1.50 € Croația 1.49 € Slovenia 1.46 € Polonia 1.44 € Republica Cehă 1.38 € Bulgaria 1.33 €

„Sunt diferențe enorme față de vecini. În România prețul motorinei este de 1,69 €/l motorină în Bulgaria este 1,33 €/l, adică diferența este de 27%. România este al doilea cel mai mare producător de țiței, cu cea mai complexă structură petrolieră din Europa și are o motorină mai scumpă ca în Bulgaria. Privite individual, aceste procente par mici. Însă economia funcționează prin acumulare. Când aproape fiecare sector adaugă câteva procente din același motiv, rezultatul final este o presiune constantă asupra costului vieții. Motorina nu apare pe eticheta produselor din magazin. Dar este prezentă în fiecare etapă a drumului lor până la raft. Iar atunci când prețul ei crește, întreaga economie se mișcă puțin mai scump”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Transportatorii români avertizează că scumpirile vor continua din cauza:

Accizelor majorate la carburant, care cresc costurile operaționale.

Introducerii sistemului ToolRo pentru camioanele peste 3,5 tone.

„Ne aflăm într-un moment de recalibrare structurală a transportului rutier la nivel european. Creșterea taxelor de infrastructură, majorarea accizelor la combustibil și introducerea unor restricții de circulație în state-cheie de tranzit schimbă fundamental modul în care sunt planificate și operate flotele de transport. Aceste evoluții au un impact direct asupra costurilor cu carburantul, taxele de drum, timpii de livrare și utilizarea eficientă a resurselor, exercitând o presiune constantă asupra marjelor operaționale. În acest context, ajustarea tarifelor de transport devine o decizie strategică necesară pentru a asigura sustenabilitatea operațiunilor pe termen mediu și lung, continuitatea serviciilor și menținerea standardelor de calitate, siguranță și predictibilitate pe care clienții noștri se bazează. Prioritatea noastră rămâne adaptarea responsabilă la aceste schimbări, prin optimizare, investiții și dialog transparent cu partenerii din lanțul logistic”, a declarat Mihai Teodorescu.

Restricțiilor de circulație în Ungaria și majorărilor taxelor de autostradă în Franța, Polonia sau Belgia.

Aceste măsuri vor duce la creșteri de tarif de transport de cel puțin 10%, afectând prețul final al produselor și serviciilor.

„Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025 privind compensarea creșterii accizei la motorină expiră în 30.03.2026. Dacă nu se prelungește schema de restituire a accizei la motorină până la finalul anului 2026, sigur vor crește prețurile la transport (în jur cu minim 10%). Cât despre creșterea taxei de drum (introducerea sistemului de taxare ToolRo din 01.07.2026 la camioanele peste 3,5 t , tariful este sub cel din Bulgaria. O.G.nr. 23/2025 a mărit tarifele la vinetele deja, cred că transportatorii au mărit și anul trecut cu 5-8% prețurile la transport datorită creșterii tarifelor la vinete. Toate aceste majorări se vor vedea în prețurile de la raft, dar și în prețul biletelor pentru transportul rutier de pasageri”, a declarat pentru „Adevărul”, Beniamin Lucescu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT).

Deși procentele par mici individual, efectul cumulativ este semnificativ. Fiecare sector adaugă câteva procente din același motiv: transportul, logistica și energia. Astfel, scumpirea motorinei creează o presiune constantă asupra consumatorului final, influențând: