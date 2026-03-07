Alexandru Nazare: Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă

Agenția de evaluare financiară Moody’s Ratings a încheiat revizuirea periodică a profilului de credit al României, confirmând din nou potențialul solid de creștere economică pe termen mediu și reziliența țării în fața șocurilor externe.

„Analiza Moody’s confirmă faptul că România deţine o economie stabilă şi un grad de dezvoltare care ne oferă o poziţie competitivă în regiune. Evaluarea vine într-un moment important, înaintea adoptării bugetului de stat, care trebuie definitivat cât mai rapid într-o formă responsabilă şi corectă, pentru asigurarea, pe de o parte, a disciplinei fiscale, iar, pe de altă parte, a pachetului de relansare economică. Am adoptat măsuri ferme în 2025 pentru a corecta dezechilibrele bugetare, iar rezultatele se văd deja în scăderea graduală a deficitului. Acest lucru transmite din ce în ce mai multă încredere investitorilor şi agenţiilor de rating, iar angajamentul nostru rămâne neschimbat: disciplină şi responsabilitate fiscal-bugetară şi o politică economică axată pe investiţii, în principal prin accelerarea absorbţiei de fonduri europene şi prin măsuri de susţinere a mediului de business,” a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Concluziile analizei confirmă corectitudinea măsurilor de consolidare fiscală inițiate în 2025 și subliniază importanța menținerii disciplinei bugetare pentru a asigura o traiectorie sustenabilă a datoriei publice.

Agenția Moody’s arată că măsurile fiscale adoptate începând cu iulie 2025 au avut un efect pozitiv asupra perspectivelor bugetare ale României. Ca rezultat al acestor decizii, deficitul bugetar urmează o traiectorie clar descendentă: de la un vârf de 9,3% din PIB în termeni ESA în 2024, acesta este estimat să scadă la 8,2% în 2025 și să ajungă la 6,3% din PIB până la sfârșitul anului 2026.

„Deşi datoria guvernamentală este prognozată să atingă 62,9% din PIB în 202, şi să se stabilizeze la aproximativ 65%, Moody’s consideră că România păstrează o capacitate de plată a datoriilor care rămâne robustă. Totuşi, agenţia notează potenţialele riscuri pentru perspectiva unei reduceri suplimentare a deficitului dincolo de anul 2026 şi a unei stabilizări a poverii datoriei la un nivel corespunzător ratingului Baa3”, se menţionează în comunicat.

Ministerul Finanțelor reafirmă că atragerea fondurilor europene rămâne prioritatea zero, iar absorbția banilor din Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF) până în august 2026 este considerată de agenție un factor crucial pentru evitarea unei contracții economice în acest an.

Raportul Moody’s evidențiază că actualul Guvern a accelerat semnificativ procesul de absorbție, în pofida întârzierilor în implementare înregistrate încă din 2024. În acest context, agenția estimează că România poate accesa cea mai mare parte a finanțării rămase până la finalul anului 2026, susținând astfel investițiile publice și reformele structurale, potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor.

De asemenea, raportul arată că perspectiva ratingului României ar putea reveni la „stabilă” prin implementarea completă și eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în 2025, proces ce trebuie să continue și după 2027, chiar dacă într-un ritm mai moderat.