Cosmin Marinescu, viceguvernator al Băncii Naționale a României (BNR), consideră că anul 2026 se conturează ca unul plin de provocări, care ar putea rescrie ordinea economică și politică globală, iar pentru România trebuie să fie un an al redresării economice și al menținerii parcursului de consolidare a finanțelor publice.

Oficialul băncii centrale a explicat că tabloul macroeconomic indică faptul că România continuă să resimtă efectele politicilor excesive aplicate anterior, politici care au generat deficite bugetare și dezechilibre externe.

Marinescu a subliniat că nicio economie nu poate crește sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată pentru beneficii pe termen scurt, iar creșterea datoriei publice generează costuri și constrângeri dureroase.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Galei Women in Economy, organizate de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin, iar apoi postate pe blogul său.

„Anul 2026 este un an al provocărilor care par să reconfigureze ordinea economică şi politică globală. Asistăm la extinderea rapidă a conflictelor militare, care induc nelinişti şi incertitudini economice. Pentru România, 2026 trebuie să însemne redresare economică şi menţinerea parcursului de consolidare a finanţelor publice. Tabloul macroeconomic arată că România încă decontează politicile excesive, aplicate pe contrasensul responsabilităţii economice, politici care au perpetuat deficitele bugetare şi dezechilibrele externe. Aceasta este o lecţie esenţială în privinţa căreia eu, ca economist şi ca profesor de economie, insist de fiecare dată: nicio economie nu poate creşte sănătos pe seama deficitelor bugetare severe, care doar amână nota de plată a unor beneficii pe termen scurt. Iar creşterea datoriei publice ne costă şi generează, uneori, constrângeri dureroase”, a afirmat Cosmin Marinescu.

Cosmin Marinescu a evidențiat că predictibilitatea reprezintă un element esențial pentru mediul antreprenorial și că aceasta nu depinde doar de frecvența modificărilor Codului fiscal, ci de stabilitatea și orizontul de guvernare oferit mediului de afaceri.

Oficialul BNR a mai transmis că România trebuie să pregătească etapa relansării economice, iar utilizarea fondurilor europene rămâne pilonul central al creșterii economice.

Cosmin Marinescu a subliniat că accelerarea implementării proiectelor din fonduri europene și valorificarea integrală a PNRR pot genera efecte multiplicatoare în economie. De asemenea, inițiative europene, precum programul SAFE în domeniul apărării, pot susține dezvoltarea economică, astfel încât 2026 să fie perceput de România drept anul fondurilor europene.

„Consider că avem premise şi este momentul ca mediul de afaceri să privească în viitor cu mai multă încredere şi speranţă, pentru că România trebuie să pregătească acum etapa relansării economice. Pentru România, utilizarea fondurilor europene este pilonul central al creşterii economice. Avem nevoie să accelerăm implementarea proiectelor din fonduri europene, pentru utilizarea întregii anvelope a PNRR. În plus, iniţiative europene, precum programul SAFE din domeniul apărării, pot facilita un efect multiplicator în economie. 2026 trebuie să fie, pentru România, anul fondurilor europene”, a mai precizat Cosmin Marinescu.

Viceguvernatorul BNR a mai accentuat că pentru reducerea inflației, Banca Națională va adopta o abordare prudentă, ținând cont de multiplele riscuri globale.

Conform declarațiilor sale, se așteaptă ca, în a doua jumătate a anului, impactul măsurilor fiscale asupra prețurilor să se diminueze, ceea ce va permite scăderea inflației către nivelul țintei, redeschizând perspectiva stabilității prețurilor.

„În contextul global actual, dominat de riscuri multiple, vom fi prudenţi, dorind să ne asigurăm că inflaţia va scădea durabil către ţinta asumată, evoluţie care să redeschidă perspectiva stabilităţii preţurilor”, consideră oficialul BNR.

Pe lângă măsurile macroeconomice, Cosmin Marinescu a evidențiat că buna funcționare a economiei și a mediului antreprenorial depinde și de atitudini sănătoase, comportamente responsabile și politici publice de calitate, bazate pe educație economică și financiară.

Viceguvernatorul a menționat că obiectivele Strategiei Naționale de Educație Financiară rămân prioritare pentru BNR, iar programele instituției, care includ toate categoriile de public, au înregistrat participări de peste o sută de mii de persoane anual și în continuă creștere.

În acest context se înscriu și parteneriatele precum programul Antreprenoriat de Top al BNR sau Maratonul de Educație antreprenorială al CONAF.