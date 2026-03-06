Potrivit unei analize recente realizate de Moody’s Ratings, România își menține perspectivele economice favorabile pe termen mediu, iar măsurile adoptate pentru corectarea dezechilibrelor bugetare încep să producă efecte. Evaluarea vine într-un moment important, în contextul pregătirii bugetului de stat și al eforturilor autorităților de a menține stabilitatea finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor consideră că analiza agenției de rating confirmă direcția politicilor economice adoptate în ultimii ani și arată că România rămâne competitivă în regiune.

„Analiza Moody’s confirmă faptul că România deține o economie stabilă și un grad de dezvoltare care ne oferă o poziție competitivă în regiune. Evaluarea vine într-un moment important, înaintea adoptării bugetului de stat, care trebuie definitivat cât mai rapid într-o formă responsabilă și corectă, pentru asigurarea pe de o parte a disciplinei fiscale, iar pe de altă parte, a pachetului de relansare economică. Am adoptat măsuri ferme în 2025 pentru a corecta dezechilibrele bugetare, iar rezultatele se văd deja în scăderea graduală a deficitului. Acest lucru transmite din ce în ce mai multă încredere investitorilor şi agențiilor de rating, iar angajamentul nostru rămâne neschimbat: disciplină şi responsabilitate fiscal-bugetară şi o politică economică axată pe investiții, în principal prin accelerarea absorbției de fonduri europene şi prin măsuri de susținere a mediului de business”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Raportul Moody’s arată că măsurile fiscale introduse începând cu iulie 2025 au avut un efect pozitiv asupra perspectivelor bugetare ale României. Conform estimărilor agenției, deficitul bugetar ar urma să continue să scadă în următorii ani.

După ce a atins un nivel de 9,3% din PIB în 2024, deficitul este estimat să se reducă la aproximativ 8,2% în 2025 și să ajungă la 6,3% din PIB până la finalul anului 2026.

În ceea ce privește datoria publică, Moody’s estimează că aceasta ar putea ajunge la 62,9% din PIB în 2027 și să se stabilizeze ulterior în jurul nivelului de 65%. Chiar și în acest context, agenția consideră că România își menține o capacitate solidă de a-și onora obligațiile financiare.

Totuși, raportul menționează că există riscuri în ceea ce privește continuarea reducerii deficitului după 2026 și stabilizarea datoriei publice la nivelul corespunzător ratingului actual Baa3.

Potrivit Ministerului Finanțelor, atragerea fondurilor europene, în special a celor din Planul Național de Redresare și Reziliență, rămâne o prioritate strategică pentru guvern.

Moody’s consideră că absorbția fondurilor din Facilitatea de Redresare și Reziliență până în august 2026 va avea un rol crucial în menținerea ritmului de creștere economică și în evitarea unei eventuale contracții economice.

Deși implementarea unor proiecte a întâmpinat întârzieri începând cu 2024, raportul evidențiază faptul că actualul executiv a accelerat procesul de implementare. În aceste condiții, agenția estimează că România ar putea accesa o mare parte din finanțarea disponibilă până la finalul anului 2026.

Conform analizei Moody’s, perspectiva ratingului României ar putea reveni la una stabilă dacă programul de consolidare fiscală adoptat în 2025 va fi implementat integral și eficient.

Agenția subliniază că acest proces trebuie continuat și după anul 2027, chiar dacă într-un ritm mai moderat, pentru a menține sustenabilitatea finanțelor publice și încrederea investitorilor.