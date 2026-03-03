Agenţia internaţională de rating Fitch Ratings a reconfirmat ratingul pe termen lung al Societății Energetice Electrica SA la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă stabilă, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursa de Valori București.

Decizia vine într-un context în care compania a raportat rezultate financiare solide și își consolidează poziția pe piața energetică.

Directorul general al Electrica, Alexandru Chiriţă, a transmis că această confirmare marchează un moment de maturitate pentru grup şi validează rezilienţa modelului de business, după ce în 2025 perspectiva a fost revizuită de la negativă la stabilă.

El a arătat că menţinerea ratingului reflectă capacitatea Electrica de a-şi păstra stabilitatea financiară şi un profil de credit solid, susţinute de performanţe operaţionale remarcabile şi de un cadru de reglementare predictibil.

Potrivit acestuia, decizia Fitch confirmă faptul că grupul a intrat într-un ciclu de creştere sustenabilă. Strategia bazată pe optimizarea structurii de finanţare şi pe creşterea eficienţei operaţionale reconfirmă statutul companiei de jucător-cheie pe piaţa energetică şi de emitent stabil şi atractiv pentru investitori.

Evoluţia pozitivă a companiei este susţinută de rezultatele financiare preliminare pentru anul 2025. Grupul Electrica a raportat un profit net record de 1,22 miliarde lei, în creştere cu 159% faţă de anul anterior. Totodată, EBITDA a ajuns la 2,38 miliarde lei, nivel cu 64,5% peste cel înregistrat în 2024.

Reprezentanţii companiei au precizat că aceste rezultate istorice reflectă o eficienţă operaţională crescută şi o gestionare optimă a capitalului, elemente care au permis depăşirea programului planificat de investiţii.

Gradul de realizare a punerilor în funcţiune a fost de 115% faţă de ţinta stabilită, ceea ce indică un ritm accelerat al implementării proiectelor.

În acelaşi timp, baza activelor reglementate a depăşit 8,6 miliarde lei, consolidând predictibilitatea fluxurilor de numerar viitoare şi fundamentând menţinerea stabilităţii financiare pe termen lung.

Grupul Electrica activează în distribuţia, furnizarea şi producţia de energie electrică, deservind aproximativ 4 milioane de utilizatori din 18 judeţe. Din iulie 2014, compania holding este listată la Bursa de Valori Bucureşti şi la Londra, având capital majoritar privat.