Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Bruxelles, că viitorul program EstInvest ar putea oferi României acces la o linie de creditare estimată la aproximativ 20 de miliarde de euro, destinată regiunilor din estul Uniunii Europene.

Potrivit acestuia, fondurile ar urma să fie acordate prin intermediul băncilor europene și combinate cu resurse naționale și europene, într-un mecanism menit să accelereze investițiile și dezvoltarea economică.

Șeful Executivului a explicat că, într-o primă etapă, programul EstInvest ar presupune o linie de creditare de circa 20 de miliarde de euro pentru regiunile vizate.

Ilie Bolojan a arătat că finanțarea ar fi asigurată de bănci europene, ceea ce ar însemna nu doar acces la capital, ci și dobânzi mai reduse, datorită ratingului superior al acestor instituții financiare și încrederii de care se bucură pe piețele internaționale.

Premierul a susținut că România trebuie să recunoască faptul că băncile europene beneficiază de un capital de încredere mai bun decât cel al statului român, iar acest avantaj poate fi valorificat în favoarea mediului de afaceri autohton.

„În ceea ce privește programul Est-Invest, va fi într-o primă etapă o linie de creditare, de aproximativ 20 de miliarde pentru aceste regiuni. Noi, în afară de această linie de creditare care va veni asigurată de băncile europene, asta înseamnă nu doar fondurile, înseamnă și dobânzile reduse pentru că băncile europene vin cu rating-ul lor, deci cu capitalul lor de încredere, mult mai bun decât al nostru, trebuie să recunoaștem asta”, a transmis Ilie Bolojan joi, 26 februarie.

În viziunea sa, mecanismul ar permite combinarea fondurilor europene cu finanțarea bancară și cu resursele naționale, într-un mix capabil să mobilizeze investiții mai consistente decât cele realizate în prezent.

În acest context, Ilie Bolojan a precizat că va susține ca, în următoarea perioadă de finanțare, o parte din fondurile alocate mediului privat să fie evaluate de bănci, nu exclusiv de aparatul administrativ al statului. El a argumentat că implicarea instituțiilor financiare în procesul de selecție ar putea crește eficiența și calitatea proiectelor aprobate.

„Pe lângă aceste proiecte, noi putem să venim cu mix de fonduri care să mobilizeze mai multe fonduri. Voi susține, de exemplu, ca în perioada următoare de finanțare, o parte din fondurile care se alocă pentru mediul privat să fie evaluate de bănci”, a adăugat șeful Guvernului.

Premierul a detaliat modelul propus, explicând că accesul la cofinanțare europeană ar putea fi condiționat de validarea bancară a proiectului.

Concret, un antreprenor ar urma să prezinte proiectul unei bănci și să solicite un credit, iar dacă instituția financiară ar considera investiția fezabilă și ar acorda finanțarea, acest lucru ar putea deschide calea către obținerea unei cofinanțări din fonduri europene.

„Asta înseamnă că te duci cu un proiect la o bancă, îți iei pentru el un credit, iar dacă banca îl consideră acel proiect fezabil și îți dă creditul, înseamnă că ai putea să beneficiezi de o cofinanțare din fonduri europene”, a explicat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a subliniat că o bancă realizează o evaluare de specialitate mai calificată și, posibil, mai obiectivă decât o echipă de funcționari publici, indiferent de nivelul de dedicare al acestora.

În opinia sa, instituțiile financiare dispun de expertiza de piață și de datele necesare pentru a analiza în mod realist fezabilitatea unor proiecte, ceea ce ar reduce riscul finanțării unor investiții neviabile.

„Pentru că întotdeauna cred că atunci când o bancă îți face o evaluare de specialitate a unui proiect, ți-o va face mult mai calificată și poate și mai obiectiv decât o echipă de funcționari, oricât ar fi de dedicați, dar care nu au nici expertiza în piață și nici datele ca să evalueze fezabilitatea unor proiecte”, a adăugat prim-ministrul.

Prin acest mecanism, a adăugat premierul Bolojan, ar putea fi mobilizate simultan fonduri europene, credite acordate prin entități bancare și resurse naționale sau contribuțiile proprii ale companiilor.

El a apreciat că o astfel de abordare ar permite o utilizare mai eficientă a banilor disponibili și ar accelera implementarea proiectelor în regiunile estice.

„În felul acesta putem mobiliza fonduri europene, putem mobiliza credite care vin prin entitățile bancare și putem mobiliza fonduri naționale sau finanțările pe care trebuie să le asigure aceste companii”, a punctat Bolojan.

Șeful Executivului a insistat că dezvoltarea mediului de afaceri din regiunile vizate depinde în mod esențial de accesul la credite în condiții avantajoase.

Ilie Bolojan a arătat că firmele trebuie să poată obține finanțare la costuri reduse pentru a-și extinde activitatea și pentru a crea noi locuri de muncă, considerând că aceasta reprezintă soluția sigură pentru recuperarea întârzierilor economice ale acestor zone.

„Important este ca mediul de afaceri din aceste zone să poată accesa un credit în condiții avantajoase, în așa fel încât să dezvolte afaceri, să dezvolte locuri de muncă. Aceasta este soluția certă pentru a recupera întârzierile pe care le au aceste regiuni”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a avertizat că succesul României în atragerea fondurilor din cadrul programului EstInvest va depinde de rapiditatea și calitatea proiectelor depuse. El a explicat că statele din estul Uniunii Europene se află într-o competiție directă pentru aceste resurse, menționând în mod explicit Polonia, Statele Baltice și Finlanda drept competitori puternici.

În opinia sa, cu cât proiectele sunt depuse mai rapid și sunt mai bine fundamentate, cu atât șansele de a obține finanțare cresc.