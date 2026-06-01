Scope Ratings menține ratingul Bulgariei la „A-” și estimează continuarea cooperării țării cu UE

Agenția de rating Scope Ratings a confirmat ratingul Bulgariei la nivelul „A-”, cu perspectivă stabilă, apreciind evoluția economiei și stabilizarea scenei politice. Evaluarea vizează situația economică și instituțională a țării și estimează continuarea cooperării dintre Bulgaria și Uniunea Europeană.

Scope Ratings a anunțat că a menținut ratingul Bulgariei la nivelul „A-”, cu perspectivă stabilă. Agenția a explicat că această decizie se bazează pe nivelul redus al datoriei publice, pe îmbunătățirea stabilității politice și pe perspectivele bune de creștere economică. Totuși, Scope a atras atenția că Bulgaria are în continuare probleme legate de funcționarea instituțiilor și de calitatea guvernării. De asemenea, populația este în scădere, forța de muncă se reduce, iar economia rămâne vulnerabilă la șocuri externe.

Agenția a remarcat că situația politică s-a stabilizat după victoria clară a partidului Bulgaria Progresistă, condus de fostul președinte Rumen Radev, la alegerile parlamentare anticipate din aprilie. Scope consideră că această majoritate mai puternică va ajuta la menținerea unor politici mai coerente și la aplicarea mai eficientă a reformelor care au avansat greu în perioada de instabilitate politică.

Agenția a precizat că, deși noua conducere a transmis semnale de apropiere față de Rusia, se așteaptă ca Bulgaria să continue colaborarea cu Uniunea Europeană. Agenția a explicat că există motive importante pentru păstrarea acestei cooperări, inclusiv accesul la fonduri europene și menținerea dialogului politic cu instituțiile europene.

Economia Bulgariei a continuat să crească într-un ritm solid în 2025, produsul intern brut (PIB) real avansând cu 3,1%. Evoluția a fost susținută în principal de majorarea consumului privat și public, precum și de creșterea investițiilor, favorizată de absorbția mai eficientă a fondurilor europene din cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență (RRF). În același timp, datoria publică a rămas la un nivel redus comparativ cu alte state similare, situându-se la 29,9% din PIB la sfârșitul anului 2025, ceea ce oferă autorităților un spațiu fiscal confortabil, în pofida unei recente deteriorări a unor indicatori bugetari.

Cu toate acestea, agenția Scope Ratings subliniază că Bulgaria se confruntă în continuare cu provocări structurale importante. Probleme precum consolidarea statului de drept, combaterea corupției și îmbunătățirea capacității administrative afectează climatul investițional și influențează, într-o anumită măsură, performanța fiscală a țării.

Perspectivele de creștere economică sunt, de asemenea, limitate de evoluțiile demografice nefavorabile. Populația activă este estimată să continue să scadă cu aproximativ 1% pe an în perioada 2025-2030, ceea ce reduce disponibilitatea forței de muncă și pune presiune asupra potențialului de dezvoltare pe termen lung.

Scope atrage atenția și asupra vulnerabilității economiei bulgare la șocurile externe. Nivelul veniturilor rămâne relativ redus, iar PIB-ul pe cap de locuitor este cu aproximativ 32% sub media Uniunii Europene. În plus, economia este puternic dependentă de comerțul exterior, exporturile și importurile reprezentând fiecare aproximativ 55% din PIB. Această deschidere ridicată, combinată cu dimensiunea relativ modestă a economiei, face Bulgaria mai expusă fluctuațiilor cererii externe și turbulențelor economice globale.

Agenția de rating consideră că o eventuală îmbunătățire a ratingului de țară ar putea avea loc dacă autoritățile vor înregistra progrese semnificative în domenii precum statul de drept, combaterea corupției și eficiența instituțiilor publice, iar creșterea economică va deveni mai puternică și mai sustenabilă pe termen lung.

Scope Ratings utilizează o scară de evaluare similară cu cea a marilor agenții internaționale de rating, cu note cuprinse între AAA, care indică un risc foarte redus de neplată, și D, care semnalează incapacitatea de plată.

Categoria „Investment Grade”, considerată recomandată pentru investiții, include calificativele AAA, AA, A și BBB. Statele care se încadrează în această zonă sunt considerate stabile din punct de vedere financiar și prezintă un risc relativ redus pentru investitori. România, de exemplu, este evaluată în prezent la nivelul BBB- cu perspectivă stabilă, aceasta fiind ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor.

Sub acest nivel se află categoria „Non-Investment Grade” sau „Speculative”, care cuprinde ratingurile BB, B, CCC, CC, C și D. Țările încadrate în această categorie sunt percepute ca având un risc mai ridicat, din cauza vulnerabilităților economice, financiare sau politice. Ca urmare, acestea sunt nevoite să se împrumute la costuri mai mari, investitorii solicitând dobânzi mai ridicate pentru a compensa riscurile asumate.