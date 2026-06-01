Eurobarometru: Aproape 50% dintre IMM-urile din UE se confruntă cu lipsa angajaților calificați

Un sondaj Eurobarometru recent indică faptul că 46% dintre întreprinderile mici și mijlocii din Europa întâmpină dificultăți în recrutarea de angajați care dețin competențele necesare, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene.

Recrutarea cetățenilor din afara Uniunii Europene rămâne limitată în rândul întreprinderilor mici și mijlocii, arată un sondaj Eurobarometru. Potrivit datelor, una din șapte IMM-uri a încercat să angajeze lucrători din afara UE în ultimii doi ani, însă procesul este perceput adesea ca fiind dificil.

Dintre companiile care au realizat astfel de recrutări, aproximativ 54% au declarat că s-au confruntat cu dificultăți. Cele mai frecvente obstacole sunt legate de complexitatea procedurilor administrative și de imigrare (31%), urmate de lipsa candidaților potriviți (25%) și de barierele lingvistice (24%).

Majoritatea întreprinderilor, între 85% și 90%, gestionează direct procesul de recrutare pentru angajații din afara UE. În același timp, IMM-urile cunosc doar parțial programele de sprijin public destinate recrutării internaționale, ceea ce limitează utilizarea acestora.

Sondajul arată și că firmele apelează mai des la agenții private de recrutare atunci când caută personal din afara Uniunii Europene.

Întreprinderile chestionate consideră că procesul de recrutare ar putea fi îmbunătățit prin mai multe tipuri de sprijin, printre care ajutor financiar (31%), informare și orientare mai clară (25%), asistență în identificarea candidaților (23%), programe de integrare la locul de muncă (20%) și sprijin pentru procedurile de imigrare și relocare (18%).

În acest context, „Rezerva de talente” la nivelul Uniunii Europene este prezentată ca o soluție pentru acoperirea deficitului de competențe și personal. Platforma va funcționa ca un instrument comun de recrutare internațională, facilitând legătura dintre locurile de muncă vacante din sectoarele deficitare și lucrătorii din afara UE.

Rezultatele Eurobarometrului se aliniază cu măsurile anunțate la începutul acestui an de Comisia Europeană, în cadrul Strategiei UE privind vizele și al Strategiei europene pentru gestionarea situațiilor de azil și migrație. Ambele documente evidențiază necesitatea simplificării și accelerării proceselor de atragere a forței de muncă calificate de care Europa are nevoie, inclusiv prin facilitarea recunoașterii diplomelor, calificărilor și competențelor profesionale.

Comisia Europeană pune un accent tot mai mare pe dezvoltarea și extinderea inițiativelor existente, dar și pe lansarea unor noi proiecte împreună cu state partenere, inclusiv prin parteneriate dedicate atragerii de talente.

În acest context, recentul memorandum de înțelegere semnat cu India include prevederi privind facilitarea atragerii de competențe și forță de muncă calificată către Uniunea Europeană.

Ca prim rezultat al acestui acord, UE a lansat un birou-pilot al portalului european pentru mobilitate profesională, conceput ca un punct unic de informare și sprijin pentru studenți, cercetători și specialiști din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care doresc să se deplaseze și să activeze în spațiul european.