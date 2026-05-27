Ajutorul umanitar intră într-o nouă etapă în Uniunea Europeană. Bruxelles-ul anunță măsuri pentru crizele globale și lipsa finanțării

Uniunea Europeană a prezentat miercuri o nouă strategie pentru consolidarea acțiunii umanitare, în contextul în care nevoile globale de asistență au ajuns la niveluri record. Noua comunicare comună privind ajutorul umanitar stabilește măsurile prin care UE vrea să își păstreze rolul de principal donator umanitar la nivel mondial, într-un sistem internațional afectat de conflicte, insecuritate și reduceri de finanțare. Bruxelles-ul avertizează că 239 de milioane de persoane au nevoie în prezent de sprijin umanitar, însă fondurile disponibile acoperă mai puțin de jumătate dintre aceste necesități.

Noua strategie europeană privind ajutorul umanitar este construită pe trei direcții principale: protejare, performanță și parteneriat. Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE susțin că măsurile sunt necesare într-un moment în care conflictele armate și instabilitatea internațională pun o presiune fără precedent asupra sistemului umanitar global.

Executivul european avertizează că numărul crizelor umanitare și durata acestora sunt în continuă creștere, în timp ce reducerile de finanțare și deteriorarea condițiilor de securitate fac tot mai dificilă furnizarea asistenței în teren. În acest context, Bruxelles-ul promite intensificarea diplomației umanitare și utilizarea tuturor instrumentelor disponibile pentru a asigura accesul la populațiile afectate.

„Într-un sistem umanitar global care se confruntă cu reduceri și deficite, UE și statele sale membre rămân cei mai mari și mai fiabili donatori din lume. Prin noua noastră abordare a diplomației umanitare, vom utiliza mai bine fiecare instrument de care dispunem pentru a proteja furnizarea de ajutoare, a asigura accesul umanitar, a proteja civilii și a asigura respectarea dreptului internațional umanitar. De asemenea, acest lucru va contribui la asigurarea faptului că problemele umanitare se află în prim-planul acțiunii noastre externe”, a declarat Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate și vicepreședinte al Comisiei Europene.

Potrivit documentului prezentat de Comisia Europeană, Uniunea Europeană va utiliza mai intens dialogurile politice și cele privind drepturile omului, coordonarea în cadrul forumurilor multilaterale și mecanismele de mediere pentru pace și stabilizare. Strategia prevede și creșterea finanțării pentru siguranța lucrătorilor umanitari, de la prevenirea incidentelor de securitate până la îngrijirea victimelor.

Bruxelles-ul anunță, de asemenea, că actorii locali și comunitățile afectate vor avea un rol mai important în gestionarea răspunsului umanitar, în special în zonele vulnerabile și greu accesibile.

O componentă importantă a noii strategii vizează reformarea lanțurilor de aprovizionare și eficientizarea modului în care este distribuit ajutorul umanitar. Instituțiile europene susțin că vor fi implementate măsuri pentru reducerea costurilor logistice și accelerarea livrării asistenței către populațiile afectate de războaie, foamete sau dezastre.

Comisia Europeană arată că vor fi dezvoltate mecanisme de finanțare care să ofere mai multă predictibilitate și eficiență, inclusiv prin extinderea asistenței în numerar, utilizarea finanțărilor multianuale, dezvoltarea fondurilor comune și sprijinirea actorilor locali implicați în intervențiile umanitare.

În paralel, Bruxelles-ul avertizează că sistemul umanitar internațional se confruntă cu o degradare accelerată a condițiilor de intervenție, iar lucrătorii umanitari sunt tot mai des expuși atacurilor și riscurilor de securitate.

„Nevoile umanitare sunt în creștere la nivel mondial. Acestea s-au multiplicat de opt ori în doar 20 de ani. Dar nu este vorba doar despre cifre. Lucrătorii umanitari sunt atacați, civilii sunt folosiți ca armă de război, iar principiile care ar trebui să ghideze acțiunea umanitară sunt subminate. Uniunea Europeană este clară în ceea ce privește valorile sale. Suntem un donator important și principial. Vom apăra spațiul umanitar și vom răspunde nevoilor oriunde acestea apar”, a declarat Hadja Lahbib, comisar european pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor.

Oficialul european a precizat că Uniunea Europeană va continua să susțină reformarea sistemului umanitar internațional și dezvoltarea unor mecanisme mai eficiente și mai reziliente pentru intervențiile de urgență.

„În calitate de susținători fermi ai multilateralismului, vom aduce, de asemenea, o contribuție concretă la un sistem umanitar care oferă rezultate mai bune, cu o eficiență, o eficacitate și o reziliență sporite”, a declarat Hadja Lahbib, comisar european pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor.

Comisia Europeană avertizează că sistemul umanitar internațional traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, pe fondul conflictelor armate și al creșterii accelerate a numărului de persoane strămutate.

Documentul adoptat de Bruxelles face referire directă la situațiile din Gaza, Ucraina și Sudan, considerate exemple ale deteriorării dramatice a contextului umanitar global. În paralel, oficialii europeni atrag atenția asupra extinderii foametei acute și a creșterii violenței împotriva civililor.

Potrivit datelor prezentate de Comisia Europeană, numărul persoanelor strămutate forțat sau care solicită azil s-a dublat în ultimul deceniu și a ajuns la 117,3 milioane în 2025. Aproximativ 20% dintre copiii lumii, echivalentul a aproape jumătate de miliard de minori, trăiesc în zone de conflict sau fug din calea războaielor.

Executivul european avertizează și asupra creșterii violenței sexuale și a celei bazate pe gen, în special împotriva femeilor și fetelor. În același timp, insecuritatea alimentară și malnutriția ating niveluri considerate catastrofale în mai multe regiuni ale lumii.

În acest context, Uniunea Europeană și statele sale membre rămân principalul finanțator umanitar mondial, asigurând aproximativ 35% din finanțarea globală pentru ajutorul umanitar în 2025. Numai Comisia Europeană a alocat în acest an aproape 2 miliarde de euro pentru asistență umanitară.

Președinta Comisiei Europene susține că noul pachet urmărește atât eficientizarea livrării ajutorului, cât și reducerea dependenței de intervențiile de urgență pe termen lung.

„În calitate de principal donator umanitar la nivel mondial, Uniunea Europeană continuă să apere demnitatea celor aflați în nevoie, precum și a celor care își riscă viața pentru a-i ajuta. Prin acest pachet, ne asigurăm că ajutorul salvator de vieți omenești este furnizat mai eficient, chiar și în cele mai dificile medii. În același timp, consolidăm reziliența pentru a reduce dependența de ajutor”, a declarat Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene.

Datele prezentate de Bruxelles arată și un sprijin puternic din partea cetățenilor europeni pentru continuarea finanțării acțiunilor umanitare. Potrivit sondajului Eurobarometru din 2024, 91% dintre respondenți consideră important ca Uniunea Europeană să finanțeze ajutorul umanitar la nivel internațional.