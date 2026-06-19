UE își asumă un nou angajament: cultura devine prioritate strategică în Europa

În marja Consiliului European de la Bruxelles, președintele Republicii Cipru, care deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, alături de președinta Parlamentului European și președintele Comisiei Europene, au semnat o declarație comună intitulată „Europa pentru cultură, cultură pentru Europa”. Documentul stabilește un angajament politic comun pentru protejarea, promovarea și susținerea culturii pe teritoriul Uniunii Europene.

Textul declarației subliniază rolul Uniunii în protejarea diversității culturale și lingvistice, precum și integrarea dimensiunii culturale în politicile europene, respectând totodată competențele statelor membre. Accentul este pus pe consolidarea unui cadru care să sprijine libertatea artistică și diversitatea expresiei culturale.

Instituțiile europene își asumă, de asemenea, obiectivul de a consolida sectorul cultural și creativ prin mecanisme de finanțare, sprijin pentru inovație și dezvoltarea competențelor profesionale. Documentul evidențiază și intenția de a întări poziția Europei ca actor cultural și creativ la nivel global.

Declarația comună pune în centru ideea de a integra cultura în arhitectura generală a proiectului european. Sunt vizate protejarea libertății de exprimare artistică, promovarea incluziunii și asigurarea unor condiții echitabile pentru profesioniștii din domeniu.

Totodată, se menționează sprijinirea industriilor culturale și creative prin stimularea investițiilor și a inovării. Documentul face referire și la necesitatea consolidării capacității acestui sector de a contribui la dezvoltarea economică și socială.

Un alt element central îl reprezintă rolul culturii în susținerea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, precum libertatea, egalitatea și respectarea drepturilor omului. Sunt evidențiate și efectele culturii asupra coeziunii sociale și identității comune europene.

Semnatarii declarației recunosc rolul culturii în abordarea unor provocări actuale, precum tensiunile geopolitice, tranziția digitală, schimbările climatice sau inegalitățile sociale. De asemenea, este menționată contribuția sectorului la sănătatea mintală și bunăstarea populației.

Sunt evidențiate și efectele economice ale industriilor culturale și creative, inclusiv în ceea ce privește inovarea, creșterea economică și dezvoltarea regională. Turismul durabil este indicat ca unul dintre domeniile în care cultura are un impact direct.

În același timp, documentul subliniază importanța protejării patrimoniului cultural european, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor digitale pentru conservare și promovare.

Declarația este structurată în jurul a douăsprezece principii generale care vizează domeniul cultural european. O parte dintre acestea se concentrează pe sprijinirea artiștilor și a profesioniștilor din sector, inclusiv prin protejarea libertății de exprimare artistică și promovarea unor condiții de muncă echitabile.

Este inclusă și abordarea utilizării inteligenței artificiale într-un mod etic, centrat pe om și bazat pe respectarea drepturilor fundamentale. Se subliniază, de asemenea, rolul partenerilor sociali în menținerea echilibrului în sector.

Un alt set de principii vizează extinderea accesului la cultură, în special pentru tineri, persoane vulnerabile sau grupuri marginalizate. Sunt menționate educația artistică și sprijinirea noilor generații de creatori.

Documentul acordă atenție și dimensiunii sociale și de mediu a culturii, inclusiv impactului asupra sănătății, dezvoltării regionale și sustenabilității. Este evidențiat rolul culturii în răspunsurile la provocările ecologice și în promovarea turismului durabil.

În același timp, sunt reafirmate angajamentele privind diversitatea culturală și lingvistică, precum și protejarea patrimoniului european prin instrumente digitale moderne.

Președintele Republicii Cipru, Nikos Christodoulides, a declarat: „Declarația comună de astăzi recunoaște rolul crucial al culturii în conturarea identității europene. Într-o perioadă de incertitudine geopolitică și schimbări tehnologice rapide, investițiile în artiști, patrimoniul cultural și creativitate reprezintă, de asemenea, o investiție în democrație, libertate și valorile care unesc Europa. Prin semnarea acestei declarații, transmitem un mesaj clar: cultura trebuie să fie pe deplin integrată în elaborarea politicilor europene, ca prioritate strategică pentru viitorul Europei”.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a afirmat: „Povestea Europei este spusă prin arta, cultura și creativitatea sa. Declarația comună de astăzi transmite un semnal clar că vom continua să plasăm cultura în centrul proiectului european. Prin sprijinirea minților creative, protejarea libertății artistice și consolidarea diversității noastre culturale și lingvistice, investim nu doar într-unul dintre cele mai mari puncte forte ale Europei, ci și în milioanele de oameni al căror talent, inovație și creativitate ajută societățile și economiile noastre să prospere”.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat: „Cultura noastră este în centrul identității noastre. Pe lângă faptul că este o sursă de putere economică și geopolitică a Europei, ne angajăm astăzi să protejăm libertatea artistică și să facem arta accesibilă tuturor cetățenilor – în special tinerilor noștri. Cultura trebuie să rămână o forță a unității și a învățării”.