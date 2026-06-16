Un nou pas spre aderarea la UE a fost făcut la Luxemburg. Oana Țoiu: Viitorul Republicii Moldova este, fără îndoială, în Uniunea Europeană

Republica Moldova a intrat oficial într-o nouă etapă a parcursului său european, prin deschiderea primului capitol de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut luni, la Luxemburg, de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Evenimentul marchează un moment important în procesul de integrare europeană al Chișinăului și confirmă progresele realizate în ultimii ani. România și-a reafirmat sprijinul pentru obiectivul european al Republicii Moldova.

Oana Țoiu a transmis că Republica Moldova a făcut un pas major în procesul de aderare la Uniunea Europeană, odată cu deschiderea oficială a primului capitol de negociere în cadrul Conferinței interguvernamentale la nivel ministerial desfășurate la Luxemburg.

Ministrul Afacerilor Externe a subliniat importanța momentului pentru viitorul european al statului de peste Prut și pentru consolidarea relației dintre Chișinău și Bruxelles.

„Frații şi surorile noastre de peste Prut au astăzi certitudinea unui viitor european ireversibil. Suntem împreună la Luxemburg la Conferința interguvernamentală la nivel ministerial unde astăzi deschidem oficial primul capitol de negociere – elemente fundamentale, pentru aderarea Moldovei la Uniunea Europeană”, a scris Țoiu.

Oficialul român a evidențiat că acest rezultat este consecința unor ani de reforme și eforturi susținute ale autorităților de la Chișinău, într-un proces evaluat pe baza progreselor concrete realizate de Republica Moldova.

„Este viitorul pe care l-au sperat, pe care l-au protejat în fața amenințărilor, viitorul pentru care au muncit și pe care îl merită. Viitorul lângă care România a fost, este și va fi un partener de nădejde. Este un moment istoric și mă bucur să fiu astăzi, aici, alături de echipele de diplomați moldoveni, români și ai țărilor membre, fiecare cu bucuria de a fi putut contribui în dreptul său ca ziua de astăzi să fie realitate”, a transmis Țoiu.

În mesajul său, ministrul de Externe a arătat că deschiderea negocierilor reprezintă o recunoaștere a transformărilor și reformelor implementate de autoritățile moldovene în ultimii ani.

„Este recunoașterea muncii și a reformelor asumate la Chișinău, un proces bazat pe merit, în care progresele Republicii Moldova vorbesc de la sine. Integrarea europeană şi accelerarea reformelor rămân cea mai solidă garanție pentru securitatea și dezvoltarea Republicii Moldova”, a afirmat Țoiu.

Totodată, oficialul a evidențiat rolul pe care România l-a avut în susținerea parcursului european al Republicii Moldova, atât prin experiența acumulată în propriul proces de aderare la Uniunea Europeană, cât și prin proiectele comune dezvoltate în ultimii ani.

„România a fost și rămâne alături de Republica Moldova pe tot acest drum, inclusiv prin transferul lecțiilor învățate în propriul nostru proces de aderare, prin relațiile economice solide, conectarea sistemelor de educație, proiecte strategice de infrastructură, colaborarea societății civile, diplomație parlamentară și, mai ales, țesutul puternic al prieteniei dintre oameni”, a menționat Țoiu.

Republica Moldova urmărește accelerarea negocierilor și deschiderea tuturor clusterelor de aderare

Potrivit declarațiilor făcute de Oana Țoiu, autoritățile de la Chișinău și partenerii europeni își doresc ca procesul de negociere să continue într-un ritm susținut, prin deschiderea celorlalte capitole și clustere de negociere.

„Vrem ca ritmul să continue: toate celelalte clustere de negociere trebuie deschise cât mai curând. Summitul UE–Republica Moldova din 22 iunie va da un nou impuls acestui parcurs. Viitorul Republicii Moldova este, fără îndoială, în Uniunea Europeană”, a declarat Țoiu.

Mesajul ministrului a inclus și o trecere în revistă a principalelor etape care au marcat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Printre acestea se numără depunerea cererii de aderare în martie 2022, obținerea statutului de țară candidată în iunie 2022, decizia Consiliului European din decembrie 2023 privind deschiderea negocierilor de aderare, aprobarea cadrului de negociere în iunie 2024 și evaluările favorabile consemnate în Pachetul de Extindere publicat în octombrie 2025.

În final, ministrul Afacerilor Externe a evidențiat și cooperarea instituțională dintre România și Republica Moldova, pe care a descris-o drept un element esențial pentru avansarea procesului de aderare.