Republica Moldova și Ucraina deschid oficial negocierile de aderare la UE. Toate capitolele ar putea fi lansate din iulie

Republica Moldova și Ucraina fac luni unul dintre cei mai importanți pași din parcursul lor european. La Luxemburg are loc deschiderea oficială a primului cluster de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană, în cadrul conferințelor interguvernamentale organizate cu cele două state candidate.

Oficialii europeni au transmis că, dacă ritmul reformelor va continua, toate celelalte capitole de negociere ar putea fi deschise chiar din luna iulie.

Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, conduce delegația de la Luxemburg, unde se desfășoară cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Evenimentul reunește reprezentanți ai președinției Consiliului Uniunii Europene, ai Comisiei Europene și ai Guvernului de la Chișinău. În cadrul reuniunii, viceprim-ministrul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, urmează să prezinte poziția oficială de negociere a Republicii Moldova.

La finalul conferinței, premierul Alexandru Munteanu va susține o conferință de presă comună alături de reprezentanții Consiliului UE și ai Comisiei Europene.

În paralel, are loc și cea de-a doua conferință interguvernamentală Ucraina – Uniunea Europeană, prin care este deschis același prim cluster de negocieri.

Înaintea reuniunii de la Luxemburg, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a salutat deschiderea oficială a negocierilor și a subliniat că atât Republica Moldova, cât și Ucraina și-au îndeplinit angajamentele asumate.

Oficialul european a transmis că deschiderea primului cluster reprezintă cel mai important pas făcut de cele două state după obținerea statutului de țări candidate și a precizat că se așteaptă ca și celelalte cinci clustere de negociere să fie lansate în luna iulie.

Potrivit acesteia, statele candidate au livrat rezultate concrete, iar Uniunea Europeană trebuie să răspundă în aceeași manieră.

Primul cluster deschis luni este cel referitor la valorile fundamentale și include teme precum statul de drept, reforma justiției, funcționarea instituțiilor democratice și combaterea corupției.

Deși Republica Moldova și Ucraina au început împreună procesul de aderare, negocierile au fost afectate în ultimii ani de opoziția fostului premier ungar Viktor Orbán față de avansarea dosarului ucrainean.

În decembrie 2025, Uniunea Europeană a decis să permită Chișinăului să continue negocierile tehnice chiar și în condițiile blocajului politic existent în cazul Ucrainei.

Autoritățile moldovene au argumentat că țara nu își poate permite întârzieri suplimentare din cauza riscurilor de securitate din regiune.

Ca urmare, Republica Moldova a avansat rapid în procesul tehnic de aliniere la legislația europeană, iar unele capitole sunt considerate deja aproape finalizate.

Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile de la Chișinău, există domenii precum educația, cercetarea, cultura, relațiile externe, apărarea și securitatea în care legislația moldovenească este deja aliniată în mare măsură la standardele Uniunii Europene.

În ultimele zile, liderii europeni au transmis mai multe mesaje de susținere pentru cele două state candidate.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că toate cele 27 de state membre au fost de acord cu deschiderea primului cluster de negocieri.

La rândul său, președintele Consiliului European, António Costa, a descris extinderea drept o alegere strategică pentru stabilitatea și securitatea continentului.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, prezentă la Luxemburg, a declarat că deschiderea negocierilor reprezintă un moment istoric și a evidențiat reformele realizate de Republica Moldova în domeniul justiției, combaterii corupției, administrației publice și economiei.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană la începutul lunii martie 2022, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Statutul de țară candidată a fost obținut în iunie 2022, iar negocierile oficiale de aderare au fost lansate în iunie 2024.

Procesul de aderare este structurat în 33 de capitole de negociere, grupate în șase clustere tematice care acoperă domenii precum statul de drept, piața internă, relațiile externe, economia, energia, transporturile, agricultura și politica de coeziune.

Autoritățile de la Chișinău și-au stabilit ca obiectiv semnarea tratatului de aderare până în anul 2028 și finalizarea procesului de integrare până în 2030.

După reuniunea de la Luxemburg, următorul moment important va avea loc pe 22 iunie, la Bruxelles, unde este programat cel de-al doilea summit Republica Moldova – Uniunea Europeană, la care va participa și președinta Maia Sandu. În cadrul reuniunii vor fi discutate etapele următoare ale procesului de aderare și calendarul negocierilor pentru celelalte capitole europene.