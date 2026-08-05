Bursa de Valori București a închis pe minus pe toți indicii. Acțiunile Băncii Transilvania, OMV Petrom și Hidroelectrica au dominat tranzacțiile
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București a încheiat ședința de miercuri în scădere pe toți indicii, după ce piața deschisese ziua pe verde. Cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, OMV Petrom și Hidroelectrica.
Bursa de Valori București a trecut pe scădere după un început pozitiv al ședinței
La finalul ședinței de tranzacționare de miercuri, principalul indice BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București (BVB), a scăzut cu 0,57%, până la 36.070,41 puncte.
Indicele BET-Plus a înregistrat un recul de 0,54%, iar BET-XT, care include cele mai lichide 25 de acțiuni, s-a depreciat cu 0,50%. Totodată, indicele BET-BK, reper pentru fondurile de investiții, a coborât cu 0,26%.
Și ceilalți indici au închis pe minus. BET-FI a pierdut 0,09%, BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, a scăzut cu 0,26%, iar indicele BETAeRO s-a depreciat ușor, cu 0,03%.
Evoluția de la închidere contrastează cu începutul ședinței, când majoritatea indicilor afișau creșteri ușoare după primele 30 de minute de tranzacționare.
Tranzacțiile au depășit 136 de milioane de lei, iar cele mai lichide acțiuni au fost ale Băncii Transilvania
Valoarea totală a tranzacțiilor realizate miercuri la Bursa de Valori București s-a ridicat la 136,17 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 25,04 milioane de euro.
Din această sumă, tranzacțiile cu acțiuni au reprezentat 103,44 milioane de lei, respectiv aproximativ 19,71 milioane de euro.
Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, care au generat schimburi de 25,14 milioane de lei. Au urmat acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 14,7 milioane de lei, și cele ale Hidroelectrica, cu un rulaj de 13,92 milioane de lei.
Bittnet Systems și BRK Financial Group au avut cele mai mari creșteri ale zilei
Printre cele mai bune evoluții din ședința de miercuri s-au remarcat acțiunile Bittnet Systems, care au urcat cu 10,43%.
Pe următoarele poziții s-au situat titlurile SSIF BRK Financial Group, cu un avans de 10,14%, și Transport Trade Services (TTS), care au câștigat 3,04%.
Bermas, ROCA Industry HoldingRock1 și Vrancart au înregistrat cele mai mari scăderi
La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Bermas, care au pierdut 5,36%.
Au urmat titlurile ROCA Industry HoldingRock1, cu un declin de 5,05%, și cele ale Vrancart, care au închis ședința în scădere cu 3,59%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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