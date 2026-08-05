Bursa de Valori București a închis pe minus pe toți indicii. Acțiunile Băncii Transilvania, OMV Petrom și Hidroelectrica au dominat tranzacțiile

Bursa de Valori București a încheiat ședința de miercuri în scădere pe toți indicii, după ce piața deschisese ziua pe verde. Cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, OMV Petrom și Hidroelectrica.

La finalul ședinței de tranzacționare de miercuri, principalul indice BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate la Bursa de Valori București (BVB), a scăzut cu 0,57%, până la 36.070,41 puncte.

Indicele BET-Plus a înregistrat un recul de 0,54%, iar BET-XT, care include cele mai lichide 25 de acțiuni, s-a depreciat cu 0,50%. Totodată, indicele BET-BK, reper pentru fondurile de investiții, a coborât cu 0,26%.

Și ceilalți indici au închis pe minus. BET-FI a pierdut 0,09%, BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, a scăzut cu 0,26%, iar indicele BETAeRO s-a depreciat ușor, cu 0,03%.

Evoluția de la închidere contrastează cu începutul ședinței, când majoritatea indicilor afișau creșteri ușoare după primele 30 de minute de tranzacționare.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate miercuri la Bursa de Valori București s-a ridicat la 136,17 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 25,04 milioane de euro.

Din această sumă, tranzacțiile cu acțiuni au reprezentat 103,44 milioane de lei, respectiv aproximativ 19,71 milioane de euro.

Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, care au generat schimburi de 25,14 milioane de lei. Au urmat acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 14,7 milioane de lei, și cele ale Hidroelectrica, cu un rulaj de 13,92 milioane de lei.

Printre cele mai bune evoluții din ședința de miercuri s-au remarcat acțiunile Bittnet Systems, care au urcat cu 10,43%.

Pe următoarele poziții s-au situat titlurile SSIF BRK Financial Group, cu un avans de 10,14%, și Transport Trade Services (TTS), care au câștigat 3,04%.

La polul opus, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acțiunile Bermas, care au pierdut 5,36%.

Au urmat titlurile ROCA Industry HoldingRock1, cu un declin de 5,05%, și cele ale Vrancart, care au închis ședința în scădere cu 3,59%.