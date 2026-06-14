Republica Moldova și Ucraina încep luni negocierile de aderare la UE. Este primul pas concret spre integrarea europeană

Republica Moldova și Ucraina vor face luni un pas important în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cele două state candidate vor lansa oficial prima etapă a negocierilor de aderare, după ce statele membre ale UE au ajuns la un acord pentru deblocarea procesului.

Momentul este considerat unul cu o puternică încărcătură politică și simbolică, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al parcursului european accelerat al celor două foste republici sovietice.

Ceremonia oficială va avea loc la Luxemburg, în prezența unor oficiali europeni și a reprezentanților guvernelor de la Chișinău și Kiev.

Republica Moldova și Ucraina au depus cererile de aderare la Uniunea Europeană la doar câteva zile după declanșarea invaziei ruse din februarie 2022. În același an, cele două state au primit statutul de țări candidate.

Deși Consiliul European a decis în iunie 2024 deschiderea negocierilor de aderare, discuțiile efective au fost blocate timp de aproape doi ani din cauza opoziției guvernului condus de Viktor Orbán în Ungaria.

Situația s-a schimbat după alegerile din Ungaria din aprilie 2026. Săptămâna trecută, statele membre ale Uniunii Europene au aprobat în unanimitate deschiderea primului grup de negocieri, cunoscut sub denumirea de „clusterul fundamental”.

Prima etapă a negocierilor vizează domeniile considerate esențiale pentru aderare, inclusiv statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, independența justiției și combaterea corupției.

Deschiderea acestui prim capitol permite ulterior lansarea negocierilor și pentru alte domenii importante, precum piața unică europeană, protecția mediului, politica economică și socială sau agricultura.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au transmis într-o declarație comună că apreciază determinarea și eforturile de reformă depuse de Republica Moldova și Ucraina în condiții extrem de dificile.

Cei doi lideri europeni au subliniat că extinderea Uniunii Europene reprezintă o alegere strategică pentru viitorul Europei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Ucraina și-a îndeplinit obligațiile asumate și că este important ca și Uniunea Europeană să își respecte angajamentele.

Potrivit liderului de la Kiev, deschiderea primului grup de negocieri reprezintă un sprijin politic și moral semnificativ pentru statul ucrainean și pentru cetățenii săi.

Experții europeni consideră că acest moment marchează începutul negocierilor reale pentru aderare, dar atrag atenția că procesul va fi unul lung și complex.

Heather Grabbe, fost consilier al Comisiei Europene pentru extindere, a explicat că aderarea presupune adoptarea și aplicarea a mii de acte legislative europene, un proces care necesită timp, resurse administrative și reforme profunde.

Instituțiile europene au lăudat progresele realizate de Ucraina și Republica Moldova în ultimii ani, însă au semnalat și întârzieri în implementarea unor reforme importante.

În cazul Ucrainei, Bruxelles-ul urmărește în special consolidarea independenței instituțiilor anticorupție, adoptarea unei strategii naționale anticorupție și reformarea procedurilor de numire a judecătorilor și procurorilor.

Oficialii europeni consideră că Ucraina a realizat până acum aproximativ 15% din reformele incluse într-un plan de zece puncte convenit în decembrie 2025 între comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și vicepremierul ucrainean Taras Kachka.

Printre semnalele pozitive menționate de Uniunea Europeană se numără și continuarea investigațiilor anticorupție la nivel înalt. Autoritățile europene au apreciat faptul că anchetele vizează inclusiv persoane din cercurile apropiate puterii politice, considerând acest lucru o dovadă a funcționării instituțiilor de control.

Lansarea negocierilor de luni nu înseamnă o aderare rapidă, însă marchează începutul oficial al celui mai important proces european parcurs până acum de Republica Moldova și Ucraina.