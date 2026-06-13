UE a lansat o campanie privind consumul de energie. Europenii sunt încurajați să își cunoască drepturile

Comisia Europeană a lansat o nouă campanie de informare destinată cetățenilor din Uniunea Europeană, cu scopul de a-i ajuta să înțeleagă mai bine drepturile pe care le au în domeniul energiei. Inițiativa vine în contextul în care mulți europeni întâmpină dificultăți în interpretarea facturilor la energie și în accesarea mecanismelor de sprijin disponibile.

Campania poartă numele „Unlock Your Power! Your energy. Your rights. Your choice.” („Descoperă-ți puterea! Energia ta. Drepturile tale. Alegerea ta.”) și urmărește să ofere informații practice despre modul în care consumatorii își pot exercita drepturile și pot participa activ la tranziția energetică.

Noua campanie a fost lansată pe 11 iunie și are ca obiectiv informarea, implicarea și sprijinirea cetățenilor în utilizarea drepturilor garantate prin legislația europeană.

Inițiativa se concentrează pe situații întâlnite frecvent de gospodării, precum înțelegerea facturilor la energie, alegerea unor opțiuni de consum mai avantajoase, identificarea mecanismelor de protecție și sprijin sau participarea la comunități energetice.

Potrivit Comisiei Europene, campania adoptă o abordare practică și orientată spre soluții. Instituția recunoaște că multe familii europene se confruntă în continuare cu probleme legate de costurile energiei și că aplicarea drepturilor consumatorilor diferă de la un stat membru la altul.

Prin această inițiativă, executivul european dorește să evidențieze instrumentele și informațiile disponibile pentru cetățeni, astfel încât aceștia să poată gestiona mai ușor schimbările din sectorul energetic.

În prima etapă, campania este implementată în Cehia, Grecia și Spania. În același timp, materialele și resursele informative sunt disponibile și în limba engleză pentru publicul din întreaga Uniune Europeană.

Comisia Europeană va utiliza videoclipuri explicative, materiale distribuite pe rețelele sociale, colaborări cu influenceri și exemple concrete din diferite țări europene pentru a arăta cum pot fi folosite în practică drepturile consumatorilor de energie.

Cetățenii vor avea acces la informații despre posibilitățile de protecție disponibile, despre modalitățile de reducere a costurilor și despre oportunitățile oferite de participarea la comunități energetice.

Campania face parte din eforturile mai ample ale Comisiei Europene de a consolida rolul cetățenilor în procesul de tranziție energetică.

Inițiativa susține implementarea „Citizens Energy Package”, prezentat în martie 2026. Acest pachet de măsuri urmărește să consolideze drepturile și protecția consumatorilor, să îmbunătățească accesul la informații și instrumente utile și să faciliteze participarea activă a cetățenilor pe piața energiei.

De asemenea, pachetul își propune să asigure faptul că beneficiile tranziției către energie curată sunt accesibile tuturor europenilor, indiferent de situația lor economică.

Potrivit celor mai recente date Eurobarometru prezentate de Comisia Europeană, doar aproximativ o treime dintre europeni spun că înțeleg pe deplin factura de energie pe care o primesc.

În același timp, 34% dintre respondenți consideră că facturile ar trebui să fie mai clare și mai ușor de înțeles. Totodată, 38% dintre cetățeni apreciază că protecția consumatorilor vulnerabili trebuie consolidată.

În acest context, Comisia Europeană consideră că există nevoie de o informare mai bună a populației cu privire la drepturile existente și la instrumentele care pot fi folosite pentru gestionarea costurilor și a consumului de energie.

Materialele puse la dispoziție prin campanie includ videoclipuri care prezintă situații obișnuite întâlnite de consumatori, o pagină dedicată cu informații despre drepturile din domeniul energiei, exemple de bune practici din statele membre și resurse online suplimentare destinate cetățenilor interesați să afle mai multe despre opțiunile pe care le au.