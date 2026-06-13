UE ia în calcul eliberarea rezervelor strategice de combustibil pentru avioane. Avertisment înainte de sezonul de vară

Uniunea Europeană analizează posibilitatea eliberării rezervelor strategice de combustibil pentru avioane, pe fondul perturbărilor prelungite din Orientul Mijlociu și al riscului unor probleme de aprovizionare în plin sezon estival. Un document al Consiliului European avertizează că kerosenul pentru aviație este în prezent unul dintre cele mai vulnerabile produse energetice, în timp ce cererea pentru zboruri se apropie de nivelurile maxime ale anului.

Miniștrii energiei din statele membre ale Uniunii Europene analizează scenariul unei eliberări coordonate a rezervelor strategice de combustibil, inclusiv a stocurilor destinate aviației, în cazul în care aprovizionarea comercială va deveni insuficientă în lunile următoare.

Potrivit unui document pregătit înaintea reuniunii miniștrilor energiei din 26 iunie, situația combustibilului pentru avioane este urmărită cu atenție, în contextul în care perturbările transportului maritim prin Strâmtoarea Hormuz continuă de mai multe luni.

Documentul avertizează că, deși piețele petrolului și gazelor naturale au reușit până acum să evite lipsuri majore, sectorul aviației rămâne cel mai expus.

„Combustibilul pentru avioane atrage tot mai multă atenție, deoarece cererea se apropie de vârful sezonier de vară. Posibilitatea de a apela la rezerve strategice pentru a acoperi deficitele comerciale înainte de sfârșitul anului este un risc real și pe termen scurt”, se arată în documentul euronews.

Închiderea Strâmtorii Ormuz a afectat semnificativ transporturile petroliere prin una dintre cele mai importante rute energetice din lume. Restricțiile au redus fluxurile de petrol din Orientul Mijlociu și au amplificat tensiunile de pe piețele internaționale.

Pentru a limita impactul asupra aprovizionării globale, Agenția Internațională a Energiei (AIE) a coordonat, în luna martie, eliberarea a 400 de milioane de barili de petrol din rezervele de urgență. Deși cea mai mare parte a volumului a fost reprezentată de țiței, Europa a prioritizat utilizarea unor produse petroliere rafinate, inclusiv combustibil pentru avioane.

Chiar dacă prețurile petrolului s-au mai temperat între timp, produsele rafinate au rămas sub presiune. Potrivit briefingului Consiliului European, combustibilul pentru avioane a înregistrat cele mai mari creșteri de preț, în unele regiuni valorile ajungând la niveluri aproape duble față de perioada anterioară crizei.

În încercarea de a răspunde cererii în creștere, rafinăriile europene și-au ajustat producția. George Shaw, analist energetic la compania Kpler, afirmă că sectorul a reacționat rapid la presiunile din piață.

„Mișcare bruscă” este expresia folosită de analist pentru a descrie majorarea producției de combustibil pentru avioane în rafinăriile europene.

O mare parte din capacitatea de rafinare a Uniunii Europene este concentrată în Germania, Italia, Spania și Olanda. În paralel, importurile din Statele Unite sunt așteptate să crească, în timp ce Nigeria rămâne unul dintre furnizorii importanți pentru piața europeană.

„Pe măsură ce ne apropiem de vară, și în special în jurul lunilor august și septembrie, când consumul crește, oferta va fi cu siguranță tensionată”, a declarat Shaw pentru Euronews.

Îngrijorările privind aprovizionarea au fost exprimate și de ACI Europe, organizația care reprezintă aeroporturile europene. Într-o scrisoare transmisă Comisiei Europene, asociația a avertizat că o penurie „sistemică” de combustibil pentru avioane ar putea deveni realitate dacă problemele din Strâmtoarea Hormuz persistă.

Pe de altă parte, unele companii aeriene consideră că situația este încă gestionabilă. Reprezentanți ai Air Canada și Lufthansa au declarat că nu anticipează anulări masive de zboruri în sezonul estival.

Și Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) apreciază că nu există, pentru moment, un risc imediat de penurie, însă avertizează asupra unor vulnerabilități structurale.

„Deși nu anticipăm penurii imediate de combustibil, dinamica actuală a pieței evidențiază vulnerabilități sistemice mai ample”, a declarat purtătorul de cuvânt al IATA pentru Euronews.

În acest context, industria aviatică solicită suspendarea temporară a regulilor europene privind „antitankering”, care limitează posibilitatea companiilor aeriene de a transporta cantități suplimentare de combustibil între aeroporturi.

„UE ar trebui să își modifice normele pentru a permite furnizorilor și companiilor aeriene să aloce și să concentreze stocurile de combustibil acolo unde este cea mai mare nevoie de acestea. Acest lucru ar elimina sarcina administrativă masivă a procesării a mii de cereri individuale de scutire”, a adăugat purtătorul de cuvânt al IATA.

Deși stocurile existente, importurile suplimentare și cererea mai redusă din anumite sectoare au oferit până acum un tampon de siguranță, oficialii europeni avertizează că aceste condiții favorabile nu vor putea compensa la nesfârșit efectele perturbărilor din Orientul Mijlociu.

În acest context, Comisia Europeană pregătește recomandări oficiale privind gestionarea coordonată a rezervelor strategice și măsuri de control al cererii, pentru a evita apariția unor dezechilibre între statele membre.