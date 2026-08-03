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Nuclearelectrica cumpără energie din Ucraina. Importurile sunt folosite pentru a acoperi deficitul provocat de oprirea Unității 1 de la Cernavodă

Nuclearelectrica cumpără energie din Ucraina. Importurile sunt folosite pentru a acoperi deficitul provocat de oprirea Unității 1 de la Cernavodă

SURSA FOTO: Ministerul Energiei - Centrala nucleara de la Cernavoda

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 3 august 2026, 14:53
Din cuprinsul articolului

Nuclearelectrica a anunțat luni că importă energie electrică din Ucraina cu sprijinul companiei Energocom din Republica Moldova. Măsura are rolul de a compensa deficitul de producție generat de oprirea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Decizia vine în contextul stării de alertă instituite la nivel național din cauza efectelor secetei severe asupra producției de energie. Autoritățile încearcă astfel să limiteze impactul asupra Sistemului Energetic Național și asupra pieței de energie din România.

Nuclearelectrica importă energie din Ucraina pentru compensarea deficitului de producție

Nuclearelectrica a informat că a început achiziția de energie electrică din Ucraina, prin intermediul companiei Energocom din Republica Moldova, pentru a acoperi deficitul apărut după oprirea Unității 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. Compania arată că măsura urmărește reducerea efectelor asupra pieței interne de energie și menținerea echilibrului în Sistemul Energetic Național.

„Nuclearelectrica achiziţionează energie din Ucraina, achiziţie realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din Republica Moldova. Energia importată va fi utilizată pentru acoperirea deficitului de energie cauzat de oprirea Unităţii 1 CNE Cernavodă şi, implicit, pentru scăderea impactului acestei lipse asupra pieţei româneşti de energie”, se arată într-un comunicat al societăţii.

Compania subliniază că această soluție este una punctuală, adoptată pentru a diminua efectele reducerii producției interne într-o perioadă în care sistemul energetic funcționează sub presiunea condițiilor hidrologice nefavorabile.

Parteneriatul dintre Nuclearelectrica și Energocom funcționează pe baza acordului semnat în 2023

Colaborarea dintre cele două companii are la bază Memorandumul de Înțelegere semnat în anul 2023, document care prevede cooperarea pentru consolidarea rezilienței energetice și sprijin reciproc între România și Republica Moldova.

Reprezentanții companiei arată că actuala colaborare demonstrează caracterul reciproc al relației dezvoltate în ultimii ani, în condițiile în care România a oferit anterior sprijin Republicii Moldova în perioade dificile din punct de vedere energetic.

„Cooperarea actuală reflectă caracterul reciproc şi durabil al acestui parteneriat, aşa cum România şi Nuclearelectrica au contribuit la asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova, sprijinul acordat în prezent de Energocom demonstrează importanţa relaţiilor bilaterale construite pe solidaritate”, se menţionează în document.

Compania consideră că astfel de parteneriate reprezintă un element important pentru gestionarea situațiilor de criză și pentru asigurarea continuității aprovizionării cu energie în regiune.

Seceta extremă și nivelul redus al Dunării pun presiune pe sistemul energetic

Nuclearelectrica explică faptul că situația actuală este influențată de condițiile hidrologice excepționale, care afectează atât România, cât și întreaga regiune. Nivelul foarte scăzut al Dunării creează dificultăți pentru funcționarea infrastructurii energetice și impune identificarea unor soluții rapide pentru menținerea stabilității sistemului.

Reprezentanții companiei precizează că actualul context evidențiază necesitatea dezvoltării unor parteneriate comerciale solide și pe termen lung, capabile să asigure sprijin reciproc între operatorii din regiune în perioade de dificultate.

Potrivit societății, colaborarea cu Energocom reprezintă un exemplu de cooperare regională care contribuie la reducerea riscurilor generate de condițiile climatice extreme și la menținerea echilibrului Sistemului Energetic Național.

Guvernul a declarat stare de alertă în luna august din cauza reducerii producției de energie

Situația din sectorul energetic a determinat Executivul să adopte măsuri speciale pentru limitarea efectelor secetei asupra producției de electricitate. Guvernul urmărește atât menținerea capacităților existente în funcțiune, cât și suplimentarea importurilor de energie acolo unde este necesar.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național pentru întreaga lună august, ca urmare a reducerii producției de energie electrică provocate de seceta severă și de debitele foarte scăzute ale râurilor, în special ale Dunării.

În acest context, autoritățile au adoptat măsuri pentru menținerea în funcțiune a Unității 2 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă și pentru creșterea producției interne, precum și a importurilor de energie electrică, în condițiile în care debitul Dunării a ajuns la valori considerate istoric reduse.

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Publicat în: Economie

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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