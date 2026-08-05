Honda și-a dublat profitul trimestrial și își îmbunătățește estimările pentru acest an. Vânzările din SUA și India au susținut revenirea
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Honda a raportat rezultate financiare mult peste nivelul din urmă cu un an, după ce profitul din primul trimestru fiscal s-a dublat. Constructorul japonez încearcă să revină pe profit după primul exercițiu financiar din istoria companiei încheiat pe pierdere.
Profitul Honda s-a dublat în primul trimestru fiscal
Honda Motor a anunțat că a obținut un profit net de 456,9 miliarde de yeni (aproximativ 2,9 miliarde de dolari) în perioada aprilie-iunie, comparativ cu 196,6 miliarde de yeni în aceeași perioadă a anului trecut.
În același timp, vânzările au crescut cu 13,5%, până la 6,06 trilioane de yeni (aproximativ 38 de miliarde de dolari).
Potrivit companiei, rezultatele au fost susținute de evoluția bună a vânzărilor de automobile din Statele Unite și India. În plus, divizia de motociclete a avut o contribuție importantă la profit, datorită cererii ridicate din Brazilia și India.
În schimb, Honda continuă să întâmpine dificultăți pe piața din China, potrivit ABC News.
Compania încearcă să depășească primul an pe pierdere din istorie
Honda a încheiat anul fiscal anterior cu o pierdere de 423,9 miliarde de yeni (aproximativ 2,7 miliarde de dolari), primul rezultat negativ din istoria companiei.
Conducerea a explicat atunci că rezultatul a fost influențat de costurile ridicate generate de planurile privind dezvoltarea vehiculelor electrice, care nu au adus rezultatele anticipate.
Potrivit analiștilor, cererea pentru automobile electrice a fost sub așteptări, iar Honda a renunțat între timp la o parte dintre proiectele dedicate acestui segment.
Compania a fost afectată și de politicile administrației președintelui american Donald Trump, care a redus programele de stimulare pentru vehiculele electrice și a suspendat finanțarea destinată extinderii rețelei de stații de încărcare.
În același timp, taxele vamale impuse importurilor de automobile și componente auto au afectat profitabilitatea constructorului japonez, chiar dacă nivelul acestora a fost redus ulterior de la 25% la 15%.
Honda vrea să recâștige teren în China
Directorul financiar Masao Kawaguchi a declarat că Honda lucrează la dezvoltarea unor modele adaptate preferințelor consumatorilor chinezi.
„Pentru asta trebuie să folosim pe deplin resursele pe care le avem pe această piață”, a declarat oficialul companiei.
Acesta a precizat că procesul de redresare în China ar putea dura încă unul sau doi ani.
Kawaguchi a apreciat că rezultatele din primul trimestru au fost foarte bune și datorită evoluției favorabile a cursului de schimb. Un yen mai slab a majorat valoarea veniturilor obținute peste hotare după conversia în moneda japoneză.
Honda și-a majorat estimarea de profit pentru întregul an
Pe baza rezultatelor din primul trimestru, Honda și-a revizuit în creștere prognoza pentru actualul exercițiu financiar.
Compania estimează acum un profit de 400 de miliarde de yeni (aproximativ 2,5 miliarde de dolari), față de prognoza anterioară de 260 de miliarde de yeni (aproximativ 1,6 miliarde de dolari).
La fel ca ceilalți constructori auto japonezi, Honda a fost afectată și de cutremurul cu magnitudinea 7,1 produs săptămâna trecută în prefectura Kumamoto, din sud-vestul Japoniei. Unele linii de producție au fost oprite temporar, iar lanțurile de aprovizionare au fost perturbate.
Reprezentanții companiei au precizat că impactul asupra producției nu poate fi evaluat încă în totalitate, însă speră ca activitatea să revină la normal după vacanța de vară programată în această lună.
Rezultatele financiare au fost bine primite de investitori, iar acțiunile Honda au încheiat ședința de tranzacționare de la Tokyo în creștere cu 3,9%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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