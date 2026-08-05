Honda și-a dublat profitul trimestrial și își îmbunătățește estimările pentru acest an. Vânzările din SUA și India au susținut revenirea

Honda a raportat rezultate financiare mult peste nivelul din urmă cu un an, după ce profitul din primul trimestru fiscal s-a dublat. Constructorul japonez încearcă să revină pe profit după primul exercițiu financiar din istoria companiei încheiat pe pierdere.

Honda Motor a anunțat că a obținut un profit net de 456,9 miliarde de yeni (aproximativ 2,9 miliarde de dolari) în perioada aprilie-iunie, comparativ cu 196,6 miliarde de yeni în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, vânzările au crescut cu 13,5%, până la 6,06 trilioane de yeni (aproximativ 38 de miliarde de dolari).

Potrivit companiei, rezultatele au fost susținute de evoluția bună a vânzărilor de automobile din Statele Unite și India. În plus, divizia de motociclete a avut o contribuție importantă la profit, datorită cererii ridicate din Brazilia și India.

În schimb, Honda continuă să întâmpine dificultăți pe piața din China, potrivit ABC News.

Honda a încheiat anul fiscal anterior cu o pierdere de 423,9 miliarde de yeni (aproximativ 2,7 miliarde de dolari), primul rezultat negativ din istoria companiei.

Conducerea a explicat atunci că rezultatul a fost influențat de costurile ridicate generate de planurile privind dezvoltarea vehiculelor electrice, care nu au adus rezultatele anticipate.

Potrivit analiștilor, cererea pentru automobile electrice a fost sub așteptări, iar Honda a renunțat între timp la o parte dintre proiectele dedicate acestui segment.

Compania a fost afectată și de politicile administrației președintelui american Donald Trump, care a redus programele de stimulare pentru vehiculele electrice și a suspendat finanțarea destinată extinderii rețelei de stații de încărcare.

În același timp, taxele vamale impuse importurilor de automobile și componente auto au afectat profitabilitatea constructorului japonez, chiar dacă nivelul acestora a fost redus ulterior de la 25% la 15%.

Directorul financiar Masao Kawaguchi a declarat că Honda lucrează la dezvoltarea unor modele adaptate preferințelor consumatorilor chinezi.

„Pentru asta trebuie să folosim pe deplin resursele pe care le avem pe această piață”, a declarat oficialul companiei.

Acesta a precizat că procesul de redresare în China ar putea dura încă unul sau doi ani.

Kawaguchi a apreciat că rezultatele din primul trimestru au fost foarte bune și datorită evoluției favorabile a cursului de schimb. Un yen mai slab a majorat valoarea veniturilor obținute peste hotare după conversia în moneda japoneză.

Pe baza rezultatelor din primul trimestru, Honda și-a revizuit în creștere prognoza pentru actualul exercițiu financiar.

Compania estimează acum un profit de 400 de miliarde de yeni (aproximativ 2,5 miliarde de dolari), față de prognoza anterioară de 260 de miliarde de yeni (aproximativ 1,6 miliarde de dolari).

La fel ca ceilalți constructori auto japonezi, Honda a fost afectată și de cutremurul cu magnitudinea 7,1 produs săptămâna trecută în prefectura Kumamoto, din sud-vestul Japoniei. Unele linii de producție au fost oprite temporar, iar lanțurile de aprovizionare au fost perturbate.

Reprezentanții companiei au precizat că impactul asupra producției nu poate fi evaluat încă în totalitate, însă speră ca activitatea să revină la normal după vacanța de vară programată în această lună.

Rezultatele financiare au fost bine primite de investitori, iar acțiunile Honda au încheiat ședința de tranzacționare de la Tokyo în creștere cu 3,9%.