UE anunță un sprijin financiar de încă 1,4 miliarde de euro pentru Ucraina. Banii provin din dobânzile generate de activele rusești înghețate

Uniunea Europeană va utiliza 1,4 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 1,6 miliarde de dolari, provenite din dobânzile generate de activele rusești înghețate, pentru a sprijini Ucraina, a anunțat miercuri Comisia Europeană.

Potrivit informațiilor transmise de Comisia Europeană, fondurile au fost transferate către Uniunea Europeană la data de 3 august și provin din dobânzile acumulate la soldurile de numerar care fac parte din activele Băncii Centrale a Rusiei înghețate de UE după invazia lansată de Moscova.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat și că Uniunea Europeană folosește veniturile obținute din activele rusești imobilizate pentru a se asigura că acest lucru se întâmplă, notează Reuters.

Comisia Europeană a precizat că pune la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din aceste venituri, iar suma va sprijini continuarea rezistenței Ucrainei împotriva războiului.

„Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile pe care le-a provocat. Iar noi folosim veniturile generate de activele rusești imobilizate pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă. Punem la dispoziția Ucrainei încă 1,4 miliarde de euro din aceste venituri. Această sumă va sprijini continuarea rezistenței Ucrainei împotriva războiului ilegal purtat de Rusia”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Amintim că Rusia a prelungit până la 31 ianuarie 2027 interdicția privind exporturile de benzină și motorină, măsură care trebuia să expire la 31 iulie și care se aplică în noua formă începând cu 1 august. Potrivit unui comunicat al Guvernului de la Moscova, decizia urmărește menținerea stabilității pe piața internă a carburanților, prin suspendarea temporară a exporturilor de motorină, benzină, combustibili marini și combustibili gazoși.

Autoritățile ruse au precizat însă că restricțiile nu se aplică în toate cazurile. Din 1 septembrie, producătorii vor putea relua exporturile de benzină, combustibili marini și combustibili gazoși, iar rafinăriile vor putea continua exporturile de motorină. De asemenea, rămân permise livrările efectuate în baza acordurilor interguvernamentale și transporturile cu caracter umanitar.

Moscova justifică aceste măsuri prin necesitatea protejării aprovizionării interne cu carburanți, într-un context în care atacurile cu drone atribuite Ucrainei asupra rafinăriilor și depozitelor de petrol au generat deficite de combustibili și au contribuit la creșterea prețurilor. În acest context, Rusia a suspendat deja exporturile de motorină în perioada 8-31 iulie, iar anterior a introdus restricții și pentru exporturile de benzină și combustibil pentru avioane.