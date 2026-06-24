Crimeea, în fața unei situații neobișnuite: de ce benzinăriile nu mai vând combustibil

În Crimeea ocupată de Rusia se conturează o criză tot mai vizibilă a combustibilului, în contextul în care aprovizionarea cu benzină a fost restricționată drastic. Locuitorii din mai multe zone ale peninsulei semnalează că stațiile de alimentare nu mai funcționează normal, iar distribuția este limitată sau suspendată.

Un localnic a descris pentru BBC situația din teren, afirmând: „Există benzină la benzinărie, dar nu o vând”. Acesta a adăugat că oamenii au fost nevoiți să își modifice rutina zilnică, unii alegând bicicleta pentru deplasări scurte. În același timp, a relatat că livrările ar fi fost făcute pe timp de noapte, iar ulterior vânzarea a fost oprită după decizii administrative locale.

Autoritățile instalate de Moscova au limitat distribuția combustibilului, care este direcționat în principal către instituțiile guvernamentale. Liderul local Serghei Aksyonov a anunțat suspendarea vânzărilor la benzinării, măsură care a amplificat dificultățile pentru populație.

În Sevastopol, cel mai mare oraș al peninsulei, locuitorii se confruntă inclusiv cu efecte indirecte ale crizei. Un rezident a declarat că a achiziționat un generator de rezervă, însă nu mai are combustibil pentru a-l folosi. În oraș, transportul public, magazinele și cafenelele funcționează doar pe timpul zilei, iar iluminatul stradal este limitat pe timpul nopții.

Chiar înainte de suspendarea vânzărilor, locuitorii au raportat o creștere semnificativă a prețurilor la combustibil. Unii au afirmat că au ajuns să plătească cu aproximativ 50% mai mult decât media din Rusia pentru alimentarea autovehiculelor.

Pe fondul incertitudinii, în mai multe zone au fost semnalate cumpărături de panică. Un rezident a afirmat că lipsa s-a extins și în magazine, menționând că nu mai găsește zahăr în unele unități comerciale.

Problemele din Crimeea sunt puse de analiști și pe seama loviturilor asupra infrastructurii energetice și de transport. Atacuri ucrainene asupra rafinăriilor din diverse regiuni ale Rusiei au generat restricții la nivel mai larg privind vânzarea combustibililor.

În paralel, Ucraina a intensificat acțiunile asupra unor puncte logistice considerate esențiale pentru aprovizionarea peninsulei. Printre acestea se numără mai multe poduri și rute de transport utilizate pentru legătura cu teritoriile ocupate din sudul Ucrainei.

Imagini satelitare și înregistrări video analizate de BBC Verify au indicat vizarea a cel puțin șase poduri în luna iunie, inclusiv structuri rutiere și feroviare din zona Chonhar. În unele cazuri, Rusia a instalat poduri temporare, ceea ce a dus la blocaje în trafic și la cozi de camioane.

Cozi extinse la benzinării au fost raportate anterior suspendării vânzărilor, iar pe rețelele sociale au apărut imagini cu lipsuri severe de combustibil. Unele persoane au relatat că au călătorit din Rusia cu rezerve proprii de carburant pentru a evita situațiile de criză.

Autoritățile din Crimeea au dispus și alte măsuri restrictive, inclusiv închiderea unor tabere de vară pentru copii. Unele trenuri care transportau copii către tabăra Artek au fost oprite în timpul călătoriei, pasagerii relatând situații neobișnuite la coborârea din garnituri.

Campania Ucrainei de afectare a rutelor logistice este descrisă de oficiali de la Kiev drept o încercare de a destabiliza aprovizionarea militară rusă prin lovituri asupra infrastructurii de transport. Rutele terestre din sudul Ucrainei ocupate au devenit principalele canale de transport pentru combustibil către Crimeea după deteriorarea altor conexiuni.

În ultimele luni, dificultățile de aprovizionare s-au extins și în alte teritorii aflate sub control rusesc din estul Ucrainei. În unele zone, locuitorii semnalează probleme simultane cu apa, energia și combustibilul, în condițiile unei infrastructuri afectate de conflict.

Un rezident din Donețk a descris pentru BBC situația cotidiană: „Oamenii se descurcă abia… apa vine o dată la trei zile”. Acesta a mai menționat că benzina este limitată și costisitoare, iar accesul la apă potabilă necesită achiziții separate.

Deși rutele de aprovizionare către Crimeea nu sunt complet întrerupte, acestea sunt descrise ca fiind tot mai vulnerabile și costisitoare. Analiștii consideră că atacurile asupra podurilor pot avea un impact de durată asupra logisticii regionale.

Vicepremierul rus Alexander Novak a afirmat că situația rămâne sub control, deși dificilă, iar autoritățile prioritizează regiunile considerate strategice, inclusiv Crimeea și zonele de frontieră. Moscova a restricționat deja exporturile de benzină și combustibil pentru avioane și analizează măsuri suplimentare privind motorina.