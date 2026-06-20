Arestări în lanț în Rusia: ce se află în spatele amenințărilor la adresa Roskomnadzor

Serviciul Federal de Securitate (FSB) din Rusia a anunțat sâmbătă reținerea a peste 20 de persoane, suspectate de amenințări sau de implicare în planificarea unor atacuri îndreptate împotriva conducerii Roskomnadzor, autoritatea responsabilă de reglementarea comunicațiilor și a internetului din țară.

Potrivit comunicatului transmis de FSB și preluat de agențiile locale, serviciile de informații ucrainene ar fi recrutat tineri ruși prin intermediul platformelor de socializare, inclusiv Telegram, cu scopul de a-i determina să participe la acțiuni considerate extremiste și teroriste.

Autoritățile de securitate au precizat că, începând din luna aprilie, alte șapte persoane au fost reținute sub suspiciunea că ar fi pus la cale atacuri împotriva unor oficiali de rang înalt ai Roskomnadzor, instituție responsabilă de limitarea accesului la anumite conținuturi online.

În același timp, restricțiile privind accesul la internet și limitările impuse rețelelor sociale din ultimele luni au generat nemulțumiri în rândul populației, în special în segmentul tinerilor, dar și în rândul unor reprezentanți ai mediului politic, ai sectorului de afaceri și ai structurilor militare.

Sondajele de opinie indică faptul că aceste restricții se numără printre factorii asociați cu scăderea popularității președintelui Vladimir Putin și a formațiunii politice de la Kremlin, în perspectiva alegerilor legislative programate pentru 20 septembrie.

Comisia Electorală Centrală a anunțat recent că, pe durata celor trei zile de vot, autoritățile vor limita accesul la internet, invocând necesitatea asigurării siguranței publice în contextul unor presupuse atacuri cu drone, argument primit cu scepticism de o parte a populației și de unele instituții media.

În ultimii ani, poliția rusă a raportat numeroase cazuri în care tineri au fost arestați sub suspiciunea că ar fi fost recrutați de partea ucraineană pentru a ataca birouri de recrutare sau pentru a desfășura alte acțiuni de sabotaj, în schimbul unor plăți în numerar.

Tot în această direcție, autoritățile au menționat că investigațiile privind astfel de rețele și posibile legături între grupuri de tineri și servicii de informații externe continuă, fără a fi oferite detalii suplimentare despre evoluția dosarelor, raportează uniindia.com.