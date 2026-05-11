Dialogul politic dintre autoritățile centrale din Republica Moldova și reprezentanții Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia a înregistrat un progres semnificativ în ceea ce privește organizarea viitoarelor scrutine locale.

Președintele interimar al Adunării Populare de la Comrat, Nicolae Ormanji, a anunțat luni, 11 mai 2026, că reprezentanții autonomiei și cei ai Comisiei Electorale Centrale (CEC) au reușit să ajungă la un numitor comun în proporție de 95% privind mecanismele de desfășurare a alegerilor în regiune.

Această evoluție vine după o serie extinsă de consultări desfășurate la nivel înalt în instituțiile fundamentale ale statului, respectiv Parlamentul, Președinția și Comisia Electorală Centrală.

Discuțiile s-au concentrat pe armonizarea procedurilor locale cu noile prevederi ale Codului Electoral din Republica Moldova, care a suferit modificări substanțiale în decembrie 2022.

Potrivit oficialului de la Comrat, citat de Newsmaker.md, punctele de divergență care au necesitat negocieri intense au vizat în special competențele instituțiilor electorale și modalitățile concrete prin care sunt desemnați membrii structurilor ce gestionează procesele de vot în autonomie.

Nicolae Ormanji a precizat că ultima rundă de discuții cu CEC a marcat intrarea într-o etapă finală a procesului de negociere. Acesta a subliniat că un aspect fundamental convenit între părți este menținerea competenței privind desemnarea membrilor Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei.

„Cel mai important pentru noi este că competența Comisiei Electorale privind desemnarea membrilor Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei se păstrează în conformitate cu prevederile statului de drept”, a declarat Ormanji.

De asemenea, acesta a punctat faptul că stabilirea calendarului electoral va rămâne în sfera de atribuții a instituțiilor specializate.

Oficialul a mai indicat că săptămâna viitoare sunt programate noi discuții tehnice pentru a definitiva componența structurilor electorale și pentru a pune la punct ultimele detalii procedurale.

În completarea acestor perspective, deputatul Alexandr Stoianoglo a confirmat existența unei poziții comune între Chișinău și Comrat, evidențiind importanța reluării dialogului constructiv.

Parlamentarul din Republica Moldova a explicat că viziunea autorităților centrale este axată pe necesitatea garantării unor alegeri libere, corecte și democratice, principiu despre care a afirmat că este susținut pe deplin și de cetățenii din autonomie.

Stoianoglo a menționat că, deși mai există anumite chestiuni tehnice de rafinat, cele mai mari obstacole au fost depășite cu succes.

„Poziția Chișinăului este foarte simplă: alegerile trebuie să fie democratice, libere și corecte. Și cred că acest principiu este împărtășit de toți locuitorii Găgăuziei. (…) Cel mai important este că această platformă de dialog există și funcționează destul de bine”, a afirmat Alexandr Stoianoglo.

Conform calendarului stabilit, reprezentanții Comratului urmează să prezinte documentația necesară pentru aprobarea oficială a procedurilor, pas ce va permite lansarea propriu-zisă a procesului electoral.

Aspect Cheie Detalii și Stadiul Actual Grad de consens 95% asupra aspectelor legislative și procedurale. Principala competență păstrată Desemnarea membrilor CEC Găgăuzia de către autoritățile locale. Baza legală discutată Codul Electoral al Republicii Moldova (modificat în dec. 2022). Părți implicate Parlamentul RM, Președinția, CEC, Adunarea Populară a Găgăuziei. Obiectiv comun Organizarea unor alegeri democratice, libere și corecte. Pașii următori Consultări tehnice online și prezentarea documentelor finale. Sursă informații Declarații oficiale (Nicolae Ormanji, Alexandr Stoianoglo)

Găgăuzia (Gagauz-Yeri) este o regiune autonomă situată în partea de sud a Republicii Moldova, fiind constituită ca o formă de autodeterminare a poporului găgăuz — o minoritate de origine turcică și confesiune creștin-ortodoxă.

Statutul special al regiunii a fost stabilit prin lege în anul 1994, pentru a pune capăt tensiunilor politice de după proclamarea independenței țării și pentru a oferi garanții de conservare a identității naționale, lingvistice și culturale.

Din punct de vedere administrativ, autonomia dispune de propriile instituții de conducere. Autoritatea executivă este exercitată de Guvernatorul Găgăuziei (Bașcanul), ales prin vot universal, în timp ce puterea legislativă revine Adunării Populare (Halk Topluşu).

Comrat este centrul administrativ și cel mai mare oraș al regiunii.

Relația dintre Chișinău și Comrat este guvernată de Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, care delimitează competențele autorităților centrale și ale celor regionale. Autonomia are dreptul la gestionarea propriilor afaceri economice, educaționale și culturale, având totodată reprezentare în structurile guvernamentale de la Chișinău.