Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova afirmă că fenomenul distribuirii de conținut denigrator la adresa profesorilor și elevilor a devenit tot mai prezent în spațiul online, în special pe TikTok și Telegram. Potrivit instituției, sesizările venite din Chișinău, Taraclia și UTA Găgăuzia indică o extindere rapidă a acestor practici în mai multe zone ale țării.

Reprezentanții MEC susțin că materialele distribuite includ imagini folosite fără acordul persoanelor vizate, videoclipuri manipulate digital și mesaje ofensatoare care afectează atât cadrele didactice, cât și elevii. În unele cazuri, conținutul este redistribuit masiv în grupuri online, ceea ce amplifică expunerea și efectele umilirii publice.

„Cazurile documentate relevă o realitate gravă: imagini ale profesorilor sunt utilizate fără consimțământ și asociate cu mesaje ofensatoare sau materiale manipulate digital, inclusiv de tip deepfake. În același timp, elevii și profesorii devin ținte ale unor campanii de umilire și hărțuire, desfășurate în grupuri online, unde conținutul este redistribuit rapid și masiv. Mai mult, sunt raportate situații în care datele personale ale copiilor sunt utilizate ilegal, iar în unele cazuri se solicită bani pentru eliminarea materialelor compromițătoare – o formă clară de șantaj”, au transmis reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării.

Instituția subliniază că utilizarea fără acord a imaginilor și datelor personale ale minorilor reprezintă o încălcare gravă a drepturilor fundamentale și poate avea consecințe juridice pentru persoanele implicate în distribuirea acestor materiale pe TikTok sau alte rețele sociale.

În comunicatul transmis public, Ministerul Educației și Cercetării condamnă ferm orice formă de hărțuire online și avertizează că astfel de acțiuni depășesc limitele unui comportament abuziv în mediul digital, intrând în sfera faptelor sancționate de lege.

„Aceste acțiuni sunt nu doar imorale, ci și ilegale. Ele încalcă grav drepturile fundamentale ale persoanei, inclusiv dreptul la demnitate, viață privată și protecția datelor personale, garantate de legislația națională și de convențiile internaționale la care R. Moldova este parte. MEC condamnă fără echivoc orice formă de hărțuire online și subliniază că astfel de comportamente sunt inacceptabile într-un sistem educațional bazat pe respect, siguranță și integritate”, se arată în comunicatul de presă.

Autoritățile precizează că instituția colaborează deja cu Ministerul Afacerilor Interne pentru investigarea situațiilor semnalate și pentru identificarea persoanelor care publică sau distribuie materiale denigratoare în mediul online. În același timp, elevii, părinții, profesorii și directorii de școli sunt îndemnați să nu ignore aceste cazuri și să sesizeze imediat instituțiile competente.

Ministerul a publicat și lista canalelor oficiale prin care pot fi raportate cazurile de abuz, șantaj sau distribuire ilegală de conținut online. Persoanele care identifică materiale ilegale sau ofensatoare pe TikTok, Telegram ori alte platforme pot apela la Telefonul Copilului – (022) 116 111, numărul unic de urgență 112, Inspectoratul Național de Investigații – (022) 577 177, platformele www.12plus.md, www.siguronline.md/raporteaza și www.eviolenta.md, precum și la adresele de contact ale Inspectoratului General al Poliției și Agenției pentru Securitate Cibernetică.

