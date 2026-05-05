În ultimii ani, aplicația Telegram a evoluat dintr-un simplu instrument de mesagerie într-o platformă complexă utilizată pe scară largă atât pentru comunicare legitimă, cât și pentru activități ilegale sau greu de monitorizat. Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General al Poliției, această transformare reflectă o tendință globală: criminalitatea migrează accelerat în mediul online, unde tehnologia oferă anonimat, viteză și acces extins la utilizatori.

Autoritățile din Republica Moldova atrag atenția că Telegram este implicat în facilitarea mai multor tipuri de infracțiuni, de la trafic de droguri și fraude financiare până la șantaj și corupere electorală. În plus, lipsa unei cooperări eficiente cu platforma îngreunează semnificativ anchetele.

Potrivit Poliției, unul dintre cele mai dezvoltate segmente infracționale din mediul Telegram este traficul de droguri. Fenomenul nu se mai limitează la schimburi individuale, ci funcționează ca o rețea organizată, cu structuri asemănătoare unor afaceri digitale: magazine criptate, distribuție coordonată, recrutarea de curieri și administrare de la distanță, inclusiv din afara țării.

Tranzacțiile sunt realizate frecvent în criptomonede, iar mecanismele de ascundere a fluxurilor financiare complică urmărirea banilor. În acest ecosistem, contactul direct dintre vânzător și cumpărător este eliminat, ceea ce reduce riscul de identificare.

Aceleași mecanisme sunt folosite și în alte tipuri de infracțiuni, inclusiv escrocherii online, fraude bancare și șantaj, toate adaptate unui mediu digital flexibil și greu de controlat.

Dincolo de criminalitatea clasică, Telegram a devenit și un canal important de distribuire a conținutului manipulator. Sute de canale anonime publică zilnic informații neverificate, teorii conspiraționiste sau mesaje cu caracter propagandistic, fără mecanisme reale de moderare.

Specialiștii în combaterea dezinformării susțin că platforma este atractivă pentru astfel de activități tocmai datorită lipsei de transparență. Canalele pot funcționa fără identificarea administratorilor, iar conținutul poate fi distribuit rapid către audiențe foarte mari.

În acest context, Telegram este considerat de analiști un instrument utilizat în cadrul unor strategii mai largi de influență informațională și război hibrid, în care mesajele sunt amplificate prin rețele coordonate și greu de urmărit.

În Republica Moldova, autoritățile au semnalat utilizarea Telegram în activități de influențare a proceselor electorale. Rețele organizate au folosit grupuri închise pentru recrutare, coordonare și distribuirea de instrucțiuni legate de proteste sau campanii politice.

În unele cazuri, participanții ar fi fost instruiți și recompensați pentru acțiuni specifice, inclusiv mobilizare electorală. Astfel de practici ridică îngrijorări legate de integritatea proceselor democratice și de utilizarea platformelor digitale ca instrumente de coordonare politică informală.

Unul dintre cele mai sensibile puncte semnalate de autorități este lipsa de răspuns din partea platformei la solicitările oficiale. În ultimii ani, au fost transmise sute de cereri privind investigarea unor activități ilegale, în special legate de droguri, însă multe dintre acestea nu au primit răspuns.

Această situație limitează capacitatea instituțiilor de aplicare a legii de a interveni eficient și obligă autoritățile să se bazeze pe metode alternative de investigație, precum analiza datelor indirecte, infiltrarea în grupuri sau cooperarea internațională.

Din punct de vedere tehnic, Telegram oferă o serie de funcționalități care îl fac atractiv pentru utilizatori, dar și pentru rețele organizate: grupuri foarte mari, canale cu audiență nelimitată, acces multi-device și posibilitatea utilizării de boți automatizați.

Totuși, percepția că platforma este complet criptată este incorectă. Doar conversațiile de tip „Secret Chat” sunt protejate end-to-end, în timp ce alte tipuri de mesaje sunt stocate pe servere și pot fi accesate în anumite condiții.

Problema majoră în investigarea infracțiunilor nu este exclusiv criptarea, ci dinamica rețelelor: anonimatul utilizatorilor, fragmentarea canalelor și migrarea rapidă între grupuri.

Fenomenul nu este specific Republicii Moldova. La nivel internațional, Telegram este asociat cu fraude online, piețe ilegale, distribuție de date furate și coordonarea unor rețele de criminalitate organizată. Europol și alte agenții internaționale au semnalat în mod repetat aceste riscuri.

Mai multe state au introdus restricții sau au încercat să limiteze funcționarea platformei, invocând lipsa de cooperare sau probleme de securitate națională. Totuși, în multe cazuri, aceste măsuri au avut eficiență limitată.

Experții în securitate cibernetică susțin că răspunsul nu constă în interzicerea platformelor sau slăbirea criptării, ci în dezvoltarea unor mecanisme de colaborare între autorități și companii tehnologice.

Printre soluțiile propuse se numără îmbunătățirea raportării conținutului ilegal, analiza fluxurilor financiare, creșterea capacității de investigare digitală și consolidarea cooperării internaționale.

În paralel, legislația trebuie adaptată pentru a permite sancționarea mai eficientă a celor care folosesc mediul online pentru activități ilegale.

Dincolo de dimensiunea infracțională, utilizatorii obișnuiți sunt expuși la riscuri precum tentative de fraudă, phishing sau conturi false. Lipsa de atenție la sursele de informație și interacțiunea cu boți necunoscuți pot duce la compromiterea datelor personale sau pierderi financiare.

Specialiștii recomandă măsuri de bază de securitate digitală, precum autentificarea în doi pași și verificarea atentă a oricărei oferte care implică bani sau date personale.