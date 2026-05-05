Inițiativa este pregătită în contextul reuniunii Comitetului parlamentar de asociere UE–Republica Moldova, care va avea loc la Bruxelles, și vine pe fondul presiunilor tot mai mari pentru transformarea progreselor tehnice în pași politici concreți.

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a anunțat că lucrează, împreună cu Marcel Spatari, la o declarație prin care va cere deschiderea oficială a negocierilor politice pentru cel puțin un cluster în perioada imediat următoare.

„Prin declarația pe care o voi propune, alături de Marcel Spatari, vom cere începerea oficială a negocierilor politice pe cel puțin un cluster în cursul următoarelor luni, până la finalul Președinției Ciprului a Consiliului Uniunii Europene. Negocierile la nivel tehnic merg foarte bine, negocierile la nivel politic trebuie deschise. Cel puțin un cluster trebuie deschis în perioada următoare. De asemenea, toate clusterele trebuie deschise înainte de finalul acestui an”, a precizat europarlamentarul.

Deși autoritățile de la Chișinău au avansat semnificativ în îndeplinirea criteriilor tehnice cerute de Uniunea Europeană, etapa decisivă rămâne cea politică. Deschiderea oficială a clusterelor de negociere depinde de voința statelor membre și de consensul la nivel european.

Această etapă nu este doar procedurală, ci reflectă încrederea politică a Uniunii Europene în capacitatea Republicii Moldova de a continua reformele în domenii sensibile, precum statul de drept, combaterea corupției sau stabilitatea instituțională.

În acest context, inițiativa eurodeputaților are rolul de a transmite un semnal politic clar și de a accelera luarea unei decizii la nivelul Consiliului Uniunii Europene.

Un alt element central al planului este crearea a șase grupuri de lucru comune între Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European. Aceste structuri vor corespunde celor șase clustere tematice din procesul de aderare și vor facilita coordonarea reformelor.

Fiecare cluster acoperă domenii esențiale, de la economia de piață și competitivitate, până la politici sociale, administrație publică și relații externe. Prin aceste grupuri de lucru, autoritățile moldovene și instituțiile europene vor putea colabora direct pentru a accelera implementarea reformelor și a evita întârzierile birocratice.

Obiectivul declarat al inițiativei este unul ambițios: deschiderea tuturor clusterelor de negociere până la finalul anului. Dacă acest calendar va fi respectat, Republica Moldova ar putea face unul dintre cei mai rapizi pași înainte în procesul de aderare din ultimii ani.

Această accelerare vine într-un context geopolitic complex, în care Uniunea Europeană își consolidează politica de extindere și caută să întărească stabilitatea în regiune. Republica Moldova este considerată un partener strategic, iar progresele sale sunt atent monitorizate la Bruxelles.

Pentru Chișinău, deschiderea negocierilor politice nu înseamnă doar un pas simbolic, ci și o responsabilitate crescută. Odată lansate oficial negocierile, ritmul reformelor trebuie menținut sau chiar accelerat, iar orice blocaj poate afecta credibilitatea procesului.

În același timp, sprijinul politic din partea Parlamentului European și al eurodeputaților poate juca un rol decisiv în menținerea acestui ritm și în depășirea eventualelor obstacole.

Prin această declarație comună, Republica Moldova încearcă să transforme momentul actual într-un punct de cotitură, trecând de la etapa de pregătire la una de negociere efectivă, cu șanse reale de avansare rapidă spre integrarea europeană.