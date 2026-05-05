„Autostrada Sibiu-Piteşti (#A1): Prima galerie a tunelului Robeşti a fost străpunsă! Echipele de specialişti în tuneluri ale asocierii de constructori turci (Mapa-Cengiz) au reuşit astăzi să străpungă prima galerie a tunelului Robeşti (900 m), pe sensul Piteşti-Sibiu”, anunţă Pistol pe Facebook.

Din cea de-a doua galerie, pe sensul Sibiu–Pitești, mai sunt de excavat aproximativ 113 metri până la străpungere, a precizat șeful Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

După finalizarea străpungerii ambelor galerii, constructorii vor trece la montarea cofrajului necesar pentru realizarea cămășuielii interioare a tunelului.

În prezent, stadiul lucrărilor la tunelul Robești se apropie de 32%, potrivit aceleiași surse.

„În prezent, lucrările avansează într-un ritm bun şi la tunelul Boiţa 1, format din două galerii de 264 m (sensul Sibiu-Piteşti) şi 247 m (sensul Piteşti-Sibiu). S-au excavat deja primii 22 m din galeria stângă (sensul de mers Piteşti-Sibiu) şi se lucrează la consolidarea portalurilor de intrare şi de ieşire. Pe traseul Secţiunii 2 (Boiţa-Cornetu) a autostrăzii Sibiu-Piteşti se vor construi 7 tuneluri rutiere în lungime totală de aproximativ 5 km, dar şi 24 de poduri şi 24 de viaducte, cu o lungime însumată de aproximativ 11 km”, informează Cristian Pistol.

De asemenea, tronsonul montan al autostrăzii Sibiu–Pitești, cu o lungime de 68,73 km și format din Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) și Secțiunea 3 (Cornetu–Tigveni), se remarcă printr-un grad ridicat de dificultate tehnică, ceea ce impune utilizarea unor soluții inginerești complexe în procesul de construcție.

„După finalizare, acest tronson montan care va traversa Carpaţii va asigura mult aşteptata conexiune rutieră de mare viteză între regiunile istorice ale României, pe axa Est-Vest (Banat, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea), pe o distanţă de aproximativ 850 km”, subliniază Pistol.

Contractul, finanțat prin Programul Transport (PT), are o valoare de 4,250 miliarde lei, fără TVA.

Contractele pentru tronsonul Autostrada A7 Pașcani–Suceava au fost semnate alături de antreprenorul român Spedition UMB, vizând realizarea a 62 de kilometri noi de autostradă.

Noua infrastructură va conecta regiunea Bucovinei cu Moldova și Muntenia, având ca obiectiv reducerea timpilor de deplasare, fluidizarea traficului pe DN2 și îmbunătățirea accesului pentru servicii de urgență și mobilitatea locuitorilor. De asemenea, proiectul este văzut ca un factor important pentru atragerea investițiilor în zonă.

Autoritățile au precizat că alegerea datei de 1 Mai, Ziua Muncii, simbolizează recunoașterea muncii constructorilor implicați în dezvoltarea infrastructurii.

Proiectul intră acum în etapa de proiectare, care va dura aproximativ 6 luni, urmând ca lucrările de execuție să se desfășoare pe o perioadă de 24 de luni. Inițiativa face parte din strategia de conectare a regiunilor istorice ale României printr-o rețea rutieră de mare viteză.