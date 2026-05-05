Autoritățile au confirmat că marți, 5 mai 2026, are loc străpungerea tunelului Robești, inclus în secțiunea montană Boița – Cornetu, una dintre cele mai dificile porțiuni ale Autostrăzii Sibiu–Pitești.

„Un nou moment important pentru infrastructura României: tunelul Robeşti va vedea luminiţa după şapte luni de la debutul lucrărilor”, a transmis Horațiu Cosma.

Declarația vine în contextul în care proiectul A1 Sibiu–Pitești este considerat o piesă esențială în completarea coridorului pan-european care leagă vestul Europei de Portul Constanța.

Construcția tunelului Robești a început în octombrie 2025 și a presupus lucrări de mare complexitate, desfășurate într-o zonă montană dificilă, caracterizată prin relief accidentat și condiții geologice variate.

În cele aproximativ șapte luni de execuție, au fost dislocați circa 200.000 de metri cubi de rocă, folosindu-se aproximativ 70 de tone de explozibil pentru excavare. Structura tunelului a necesitat 60.000 de metri cubi de beton și 4.000 de tone de oțel, elemente care reflectă amploarea investiției și standardele tehnice aplicate.

„O lucrare impresionantă în sine”, a subliniat Cosma.

Tunelul, cu o lungime de aproape un kilometru, este unul dintre elementele-cheie ale traseului montan, contribuind la creșterea siguranței și la reducerea timpilor de traversare a Văii Oltului.

Autostrada Sibiu–Pitești nu este doar un proiect de infrastructură rutieră, ci o investiție strategică pentru economia României. Aceasta face parte din Coridorul IV Pan-European și asigură legătura directă între centrul și vestul țării și zona de sud, facilitând transportul de mărfuri și mobilitatea forței de muncă.

Complexitatea proiectului este evidențiată de datele tehnice prezentate de oficiali:

„31 de kilometri de autostradă montană prin defileul îngust al Oltului, şapte tuneluri însumând aproximativ 5 kilometri, 48 de poduri şi viaducte cu o lungime totală de aproximativ 13 kilometri şi peste 15 milioane metri cubi de săpături şi umpluturi”.

Aceste cifre poziționează acest tronson printre cele mai dificile lucrări de infrastructură realizate în România în ultimele decenii.

În prezent, lucrările sunt active pe aproximativ o treime din lungimea totală a tronsoanelor montane dintre Boița și Tigveni, ceea ce indică un ritm susținut de execuție, în ciuda dificultăților tehnice.

Autoritățile estimează că, până în vara acestui an, va fi finalizată revizuirea acordului de mediu pentru segmentele rămase, iar ultimele autorizații de construire vor fi emise. Acest lucru va permite extinderea lucrărilor pe întregul traseu.

„Muncim zi de zi la Ministerul Transporturilor împreună cu colegii de la Ministerul Mediului pentru a porni şantierul şi pe celelalte sectoare”, a precizat oficialul.

În paralel, Guvernul a intervenit recent pentru deblocarea celui mai dificil sector al autostrăzii, în zona Parcului Național Cozia, printr-o ordonanță de urgență care a permis continuarea lucrărilor.

Un alt obiectiv major pentru acest an este deschiderea circulației pe secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni, programată pentru această vară.

Această etapă va marca „inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România”, un moment simbolic pentru infrastructura rutieră modernă din țară.

Punerea în funcțiune a acestui tronson va contribui la fluidizarea traficului și va reduce semnificativ timpii de deplasare între regiunile sudice și cele centrale.

Finalizarea Autostrăzii Sibiu–Pitești are implicații directe asupra economiei României. Aceasta va facilita transportul rapid al mărfurilor între platformele industriale din Ardeal și Portul Constanța, reducând costurile logistice și crescând competitivitatea exporturilor.

De asemenea, proiectul este esențial pentru atragerea investițiilor străine, în special în sectorul industrial și logistic, unde infrastructura rutieră este un factor decisiv.

În același timp, dezvoltarea acestei autostrăzi va contribui la creșterea siguranței rutiere, înlocuind un traseu cunoscut pentru riscurile ridicate și blocajele frecvente.

Progresul înregistrat pe acest proiect este văzut și ca un test pentru capacitatea autorităților de a gestiona investiții mari de infrastructură, într-un context marcat de presiuni privind termenele și utilizarea fondurilor europene.

Străpungerea tunelului Robești reprezintă nu doar o etapă tehnică, ci și un semnal că proiectele complexe pot avansa într-un ritm susținut, dacă sunt susținute administrativ și financiar.