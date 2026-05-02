Măsura vizează mașinile noi, face parte din pachetul european de siguranță General Safety Regulation și are un scop simplu: reducerea riscului de accidente rutiere, mai ales a tamponărilor din spate. Regula nu se aplică mașinilor vechi aflate deja în circulație, ci doar vehiculelor noi care intră sub incidența noilor cerințe.

Calendarul este deja stabilit la nivel european. Începând cu data de 7 iulie 2026, toate vehiculele noi aflate în sfera acestei reglementări trebuie să fie dotate cu sistemul numit emergency stop signal.

Acesta este gândit special pentru situațiile de frânare bruscă, atunci când există un risc mai mare de impact din partea mașinilor care circulă în spate.

Regula nu înseamnă că șoferii trebuie să își modifice actualele autoturisme sau să monteze acest sistem separat. Obligația vizează doar modelele noi care vor fi comercializate după intrarea în vigoare a noii etape din regulament.

Astfel, schimbarea va apărea treptat în trafic, pe măsură ce noile generații de automobile vor ajunge pe șosele.

Sistemul emergency stop signal activează o avertizare vizuală mai puternică atunci când mașina frânează foarte puternic la viteze de peste 50 km/h sau atunci când intră în funcțiune sistemul ABS.

În acel moment, stopurile nu mai rămân aprinse normal, ci încep să clipească rapid, tocmai pentru a transmite clar că nu este o frânare obișnuită.

După ce vehiculul se oprește complet, sistemul poate activa automat și luminile de avarie, pentru a crește și mai mult vizibilitatea în trafic.

Ministerul german al Transporturilor explică faptul că rolul acestui sistem este de a arăta clar șoferilor din spate că vehiculul frânează puternic în raport cu condițiile de drum, astfel încât reacția acestora să fie mai rapidă.

Ideea din spatele acestei măsuri este simplă. Într-o situație-limită, șoferul aflat în spate trebuie să înțeleagă imediat că se întâmplă ceva neobișnuit.

Un stop aprins continuu poate fi observat mai greu sau poate părea o frânare normală. În schimb, un stop care clipește rapid transmite instant că este nevoie de o reacție urgentă.

Această fracțiune de secundă poate face diferența dintre evitarea unui accident și o tamponare serioasă, mai ales pe autostradă sau în trafic aglomerat.

Din acest motiv, funcția există deja pe unele modele premium sau pe mașini mai noi și este considerată o soluție eficientă pentru reducerea accidentelor în lanț.

Mulți șoferi au observat deja acest sistem pe anumite autoturisme moderne, mai ales în segmentul premium. Noutatea nu este tehnologia în sine, ci faptul că ea devine obligatorie pentru mai multe categorii de mașini noi.

Această schimbare vine într-o perioadă în care automobilele primesc tot mai multe sisteme de asistență și avertizare, de la frânare automată până la asistență pentru menținerea benzii.

Dincolo de ecrane mari, conectivitate sau funcții de confort, accentul rămâne pe siguranță. Un sistem care poate ajuta șoferul din spate să reacționeze mai repede într-un moment critic poate avea un impact mult mai mare decât multe alte dotări considerate spectaculoase la prima vedere.