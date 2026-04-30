Ghid util în caz că faci accident cu o mașină închiriată. Mulți șoferi pornesc de la ideea că, dacă mașina are asigurare (RCA sau CASCO), totul este rezolvat automat. În realitate, contează cine a fost vinovat, ce tip de asigurare există și dacă ai respectat toate condițiile impuse de firmă.

Dacă în accident există victime, situația devine mult mai serioasă și poate ajunge inclusiv în zona penală.

Orice mașină închiriată trebuie să aibă asigurare RCA valabilă. Aceasta este obligatorie și acoperă prejudiciile produse terților, adică persoanelor păgubite în urma accidentului.

Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto prevede că asigurătorul RCA acordă despăgubiri pentru prejudiciile produse terților prin accidente de vehicule. Asta înseamnă că, dacă lovești altă mașină și ești vinovat, daunele celuilalt șofer intră, în principiu, în sarcina asigurătorului RCA.

Mulți confundă însă această protecție cu acoperirea totală a situației. RCA-ul nu repară automat și mașina închiriată pe care o conduci. Acolo intră în discuție alte reguli.

Dauna produsă mașinii închiriate depinde în primul rând de contractul semnat cu firma de rent-a-car. Cele mai multe firme folosesc o combinație între asigurare CASCO și sistemul de franșiză. Asta înseamnă că șoferul suportă o sumă maximă stabilită prin contract, iar restul poate fi acoperit de asigurare.

Franșiza poate fi de câteva sute de euro sau poate depăși 1.000 de euro, în funcție de tipul mașinii și de pachetul ales. Unele companii oferă protecții suplimentare care reduc sau elimină această sumă, dar acestea costă separat.

Dacă accidentul s-a produs din vina altui șofer, daunele ar trebui acoperite prin RCA-ul vinovatului. Dacă însă tu ai provocat accidentul, atunci se aplică regulile din contractul de închiriere și condițiile CASCO.

Aici apar cele mai multe dispute, pentru că mulți clienți află abia după accident ce obligații aveau în realitate.

Asigurarea nu funcționează automat în orice situație. Există cazuri în care firma de rent-a-car sau asigurătorul pot refuza acoperirea completă sau pot cere recuperarea sumelor direct de la șofer.

Cele mai frecvente situații sunt:

conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor

părăsirea locului accidentului

folosirea mașinii de către o persoană care nu era trecută în contract

lipsa documentelor cerute de poliție

neanunțarea firmei în termenul prevăzut

folosirea mașinii în alte scopuri decât cele permise contractual

În astfel de cazuri, protecția oferită de asigurare poate fi limitată sau chiar pierdută complet. De aceea, contractul trebuie citit atent încă din momentul închirierii, nu doar după accident.

După accident, primul reflex trebuie să fie documentarea și notificarea corectă. Legea RCA prevede obligația de notificare a asigurătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la accident. În paralel, firmele de rent-a-car cer de obicei anunțarea imediată sau în maximum 24 de ore.

Dacă această procedură nu este respectată, pot apărea probleme serioase la despăgubire.

În practică, multe firme cer:

constatarea amiabilă sau proces-verbal de la poliție

autorizație de reparație

fotografii de la locul accidentului

declarații scrise privind incidentul

Lipsa acestor documente poate duce la refuzul despăgubirii sau la imputarea costurilor către client.

Dacă accidentul nu implică victime și sunt doar pagube materiale, se poate folosi constatarea amiabilă, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Totuși, faptul că legea permite această variantă nu înseamnă că firma de rent-a-car o acceptă automat. Multe companii cer în mod expres documente de la poliție, mai ales atunci când trebuie activată polița CASCO sau când daunele sunt semnificative.

De aceea, simpla constatare amiabilă nu este întotdeauna suficientă. Contractul de închiriere rămâne esențial.

În momentul în care există persoane rănite, situația nu mai este una simplă de asigurare. Accidentul trebuie anunțat imediat la 112, trebuie chemată poliția și nu se pleacă de la locul accidentului fără acordul autorităților.

Codul penal, la art. 338, sancționează părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției sau a procurorului. În aceste cazuri, discuția nu mai este doar despre cine plătește reparația, ci și despre răspundere penală.

Pentru victime, despăgubirile intră în principiu în zona RCA și pot include:

daune materiale

cheltuieli medicale

pierderi de venit

în anumite situații, despăgubiri morale

Legea nr. 132/2017 prevede că despăgubirile RCA se acordă în cuantum egal cu întinderea prejudiciului, în limita maximă de răspundere a asigurătorului.

Un accident cu victime este deja grav, dar lucrurile devin și mai complicate dacă șoferul a încălcat și alte reguli. Dacă ai condus băut, fără drept legal de a conduce, cu o persoană neautorizată în contract sau ai fugit de la locul accidentului, asigurătorul și firma de închirieri pot încerca să recupereze sumele de la tine.

Asta înseamnă că poți avea simultan:

răspundere față de firma de rent-a-car

probleme cu asigurătorul

obligații civile pentru despăgubiri

răspundere penală, dacă există victime sau alte infracțiuni rutiere

Aceasta este partea pe care mulți șoferi o ignoră atunci când cred că „mașina are asigurare și nu contează”.