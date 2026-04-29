Granturi PNRR pentru digitalizare IMM. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a actualizat cadrul de implementare pentru două dintre cele mai importante programe de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), vizând digitalizarea IMM-urilor și a organizațiilor neguvernamentale (ONG). Prin ordinele MIPE nr. 607/2026 și 609/2026, publicate la final de aprilie 2026, autoritățile au extins termenul maxim de finalizare a proiectelor până la 30 iunie 2026.

Măsura vine ca răspuns la întârzierile acumulate în procesul de evaluare, contractare și implementare, dar și la necesitatea alinierii proiectelor la cerințele europene privind tranziția digitală.

Pentru IMM-urile care au accesat finanțări între 20.000 și 100.000 de euro, Ordinul MIPE 607/2026 introduce o serie de modificări importante în ghidul solicitantului.

Cea mai relevantă schimbare este extinderea perioadei de implementare, care nu mai poate depăși data de 30 iunie 2026, indiferent de durata inițială a proiectului (de regulă 12 luni).

Modificări esențiale pentru IMM-uri:

termen maxim de implementare: 30 iunie 2026 ;

; durata proiectului: 12 luni, cu posibilitate de prelungire justificată;

includerea activităților pre-contract (analize, consultanță, identificare soluții digitale);

corelarea obligatorie între cererea de finanțare și graficul de implementare;

actualizarea calendarului de achiziții și a cererilor de transfer prin notificare în platforma PNRR.

De asemenea, beneficiarii trebuie să mențină coerența între toate documentele contractuale și să ajusteze planificarea proiectului în funcție de noul termen-limită.

În paralel, Ordinul MIPE 609/2026 modifică regulile pentru proiectele de digitalizare destinate ONG-urilor, finanțate cu sume cuprinse între 25.000 și 70.000 de euro.

Noua reglementare stabilește că toate proiectele trebuie finalizate până la 30 iunie 2026, față de termenul anterior mai scurt.

Aspect Reglementare actualizată Observații Durata standard a proiectului Până la 6 luni Perioada inițială de implementare stabilită în ghid Prelungirea proiectului Permisă doar în cazuri justificate Trebuie motivată clar și documentată Modalitate de solicitare a modificărilor Exclusiv prin notificare în platforma PNRR Nu sunt acceptate alte forme de solicitare Termen de răspuns MIPE Maximum 10 zile lucrătoare Termenul poate fi suspendat dacă se solicită clarificări Valabilitatea modificărilor Doar după aprobarea oficială MIPE Intră în vigoare la data confirmării ministerului Obligații privind obiectivele proiectului Demonstrarea contribuției la digitalizare Contribuție integrală la tranziția digitală Cadru legal european Respectarea Regulamentului (UE) 2021/241 Mecanismul de Redresare și Reziliență

Indicator IMM-uri ONG-uri Proiecte depuse Peste 7.000 (în 2023) Peste 1.000 Contracte semnate Aproximativ 4.500 Peste 200 Finanțări disponibile Granturi 20.000 – 100.000 EUR Granturi 25.000 – 70.000 EUR Evoluția bugetului Redus față de estimările inițiale Ajustat în funcție de contractare Probleme principale Întârzieri în evaluare și contractare Ritm lent de evaluare și semnare Impact administrativ Întârzieri în implementare Capacitate limitată de absorbție Efect asupra termenelor Prelungiri succesive până în 2026 Prelungiri succesive până în 2026

Extinderea termenului până la 30 iunie 2026 oferă beneficiarilor o flexibilitate suplimentară în derularea proiectelor, în special în ceea ce privește:

implementarea soluțiilor IT complexe;

derularea procedurilor de achiziție publică;

integrarea tehnologiilor digitale în procesele interne;

evitarea riscului de pierdere a finanțării din cauza întârzierilor administrative.

Totuși, prelungirea nu elimină obligația de respectare strictă a indicatorilor de rezultat și a obiectivelor de digitalizare asumate prin contract.

Actualizarea cadrului PNRR prin ordinele MIPE 607/2026 și 609/2026 confirmă prelungirea oficială a termenului de implementare a proiectelor de digitalizare pentru IMM-uri și ONG-uri până la 30 iunie 2026.

Deși oferă un răgaz important pentru finalizarea proiectelor, măsura reflectă și dificultățile structurale din implementarea fondurilor europene, unde ritmul administrativ și capacitatea de execuție rămân factori critici pentru succesul programelor de digitalizare în România.