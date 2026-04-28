Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, a explicat că România a început procesul de consolidare fiscală încă din a doua parte a anului trecut, după adoptarea primelor măsuri de corecție.

Potrivit acestuia, deficitul bugetar a coborât de la peste 9% din PIB la 7,9% din PIB conform standardelor europene și la 7,6% după metodologia națională, la finalul anului trecut. Pentru 2026, ținta asumată este de 6,2% din PIB.

Economistul a arătat că primele luni ale anului indică o reducere semnificativă a deficitului față de aceeași perioadă din anul anterior și că România pare să fie în grafic pentru atingerea obiectivului.

El a subliniat însă că drumul până la pragul de 3% din PIB rămâne lung, chiar dacă mai mult de jumătate din ajustare a fost deja realizată.

„Primele luni ale anului aduc o reducere semnificativă a deficitului față de aceeași perioadă a anului anterior. Pare că suntem în grafic să reducem deficitul bugetar către ținta pe care ne-am asumat-o. Sigur că mai este o cale lungă până la 3% din PIB, dar mai mult de jumătate din drum a fost deja parcurs și avem rezultate palpabile în termen de consolidare fiscală”, a explicat Ionuț Dumitru la Digi24.

Ionuț Dumitru consideră că principalul risc în acest moment este incertitudinea politică, care poate afecta ritmul reformelor și încrederea investitorilor.

Acesta avertizează că o instabilitate guvernamentală poate duce la oprirea consolidării fiscale sau chiar la o nouă creștere a deficitului bugetar, după eforturile deja făcute.

„Suntem într-o situație de incertitudine. Nu suntem încă într-un scenariu foarte negativ, dar este esențial ca România să continue parcursul de consolidare fiscală. Greșeala cea mai mare pe care am face-o ar fi să facem pași înapoi după aceste eforturi mari, cu costuri economice și sociale”, a declarat acesta.

În opinia sa, dacă Guvernul nu mai continuă reformele și nu tratează cu seriozitate problema deficitului, investitorii și agențiile de rating vor reacționa imediat, iar dobânzile la care România se împrumută vor crește.

„O incertitudine politică și o instabilitate guvernamentală riscă să ne ducă în zona pașilor înapoi, adică să vedem că consolidarea fiscală nu mai progresează sau, mai grav, să alunecăm din nou către o creștere a deficitului bugetar”, a avertizat economistul. „Dacă Guvernul nu mai are capacitatea sau dorința de a continua consolidarea fiscală, investitorii și agențiile de rating vor reacționa, iar riscul perceput va crește. Dobânzile vor crește și ele”, a explicat economistul.

Un alt punct critic este reprezentat de absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie finalizată până în august 2026. Ionuț Dumitru a explicat că sunt în joc multe miliarde de euro, iar accesarea acestora depinde de îndeplinirea unor jaloane importante.

„În august se termină PNRR-ul și miza este uriașă. Sunt multe miliarde de euro care trebuie absorbite până atunci, iar acest lucru depinde de îndeplinirea unor jaloane importante. Instabilitatea politică poate afecta capacitatea de a îndeplini aceste jaloane și, în final, capacitatea noastră de a atrage acei bani”, a explicat Ionuț Dumitru.

El a avertizat că instabilitatea politică poate afecta capacitatea autorităților de a respecta aceste condiții și, implicit, de a atrage fondurile europene.

Mai mult, o parte importantă din acești bani a fost deja cheltuită și trebuie decontată de la Comisia Europeană. Dacă aceste sume nu sunt recuperate, impactul se va vedea direct în deficitul bugetar.

„O parte importantă din acești bani a fost deja cheltuită și trebuie decontată de la Comisia Europeană. Dacă nu sunt recuperați, se vor vedea probabil direct în deficitul bugetar”, a adăugat acesta.

În același context, organizația Romanian Business Leaders a transmis un apel public pentru stabilitate politică și continuarea reformelor economice.

Reprezentanții mediului de afaceri avertizează că România nu are nevoie de o nouă criză politică într-un moment în care economia încetinește, deficitul excesiv rămâne o problemă, iar încrederea investitorilor se erodează.

RBL cere un Pact de Stabilitate și Creștere Economică Incluzivă, care să fie asumat de toate partidele, indiferent de cine se află la guvernare.

Printre măsurile propuse se numără reducerea deficitului prin reforma reală a statului, restructurarea companiilor de stat, alocarea strategică a investițiilor publice și dezvoltarea capitalului românesc ca prioritate națională.

Organizația atrage atenția că România nu mai poate funcționa pe baza improvizației și a instabilității, iar reformele nu mai pot fi amânate fără costuri economice și sociale majore.