Economia României traversează o perioadă de reajustare profundă, iar primele date oficiale privind execuția bugetară la 31 martie 2026 confirmă o schimbare de paradigmă în gestionarea banului public. După un an 2025 marcat de provocări fiscale majore și presiuni inflaționiste, primul trimestru al anului curent aduce o veste neașteptată pentru piețele financiare și partenerii internaționali: deficitul bugetar s-a redus la mai mult de jumătate față de perioada similară a anului trecut.

Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor marți, 28 aprilie 2026, execuția bugetului general consolidat în primele trei luni ale anului 2026 s-a încheiat cu un deficit de 21,09 miliarde lei, ceea ce reprezintă 1,03% din PIB (Produsul Intern Brut).

Cifra este deosebit de relevantă dacă o raportăm la dezastrul fiscal din primul trimestru al anului 2025, când deficitul atingea borna de 43,66 miliarde lei (2,28% din PIB). Această diminuare de 1,25 puncte procentuale din PIB nu este doar o victorie statistică, ci rezultatul direct al unui mecanism complex de control al cheltuielilor și de optimizare a colectării veniturilor.

Evoluția pozitivă este pusă pe seama unui angajament ferm de consolidare fiscală. Guvernul pare să fi reușit, cel puțin pentru moment, o echilibrare fragilă dar eficientă: reducerea deficitului fără a sacrifica investițiile publice.

Secretul acestei reușite constă în mutarea centrului de greutate al finanțării de la resursele naționale, adesea deficitare, către fondurile europene nerambursabile, care au susținut ritmul șantierelor din întreaga țară.

Veniturile totale ale bugetului general consolidat au însumat 158,76 miliarde lei în primul trimestru al anului 2026, marcând un avans solid de 12,3% față de anul precedent. Ca pondere în PIB, veniturile au crescut cu 0,39 puncte procentuale, un semn că motorul fiscal funcționează la o turație superioară, transmite Ministerul Finanțelor.

Pilonul central al acestei creșteri a fost taxa pe valoarea adăugată. Încasările nete din TVA au atins 33,63 miliarde lei, o creștere spectaculoasă de 17,7%. Această dinamică a fost impulsionată de modificarea cotelor de TVA prin Legea nr. 141/2025, care a intrat în vigoare la începutul acestui an.

Deși presiunea pe consumator a crescut, statul a reușit să colecteze sume record, în timp ce restituirile de TVA către companii au crescut și ele la 10,71 miliarde lei, asigurând lichiditatea necesară în sectorul privat pentru a evita un blocaj economic.

O altă componentă vitală a fost impozitul pe salarii și venit, care a generat 17,97 miliarde lei, în urcare cu 19%. Această cifră ascunde însă o realitate fiscală mai aspră: eliminarea facilităților pentru angajații din construcții, agricultură, industria alimentară și IT a început să se reflecte direct în bugetul de stat.

Mai mult, impozitul pe dividende a explodat cu o creștere de 53%, sugerând o accelerare a distribuirii profiturilor în companii înainte de eventuale noi modificări legislative sau pur și simplu o performanță mai bună a sectorului corporate în anul fiscal anterior.

În timp ce veniturile au crescut, cheltuielile totale au suferit o „cură de slăbire” neobișnuită pentru sectorul public românesc. Totalul cheltuielilor a însumat 179,85 miliarde lei, înregistrând o scădere nominală de 2,8% față de 2025. Raportat la PIB, scăderea este și mai vizibilă: de la 9,7% la 8,8%.

Cea mai mare surpriză vine din zona cheltuielilor de personal, care au scăzut cu 1,28 miliarde lei față de primele trei luni ale anului trecut, oprindu-se la 40,85 miliarde lei.

Această reducere nu a fost accidentală, ci rezultatul aplicării stricte a limitării sporurilor și a înghețării unor creșteri salariale prevăzute pentru intervalul 2025-2026. Ponderea salariilor bugetarilor în PIB a scăzut astfel la 2,0%, un nivel care oferă mai mult spațiu de manevră pentru alte priorități naționale.

Totuși, nu toate capitolele de cheltuieli au fost pe minus. Cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut cu 5,8%, ajungând la 23,56 miliarde lei.

Această creștere este însă justificată tehnic prin plățile masive efectuate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate pentru decontarea medicamentelor restante din anul 2024. Practic, statul a plătit în 2026 facturi vechi, dar necesare pentru funcționarea sistemului medical.

În ciuda austerității aplicate cheltuielilor de personal, investițiile nu au fost abandonate, dar au suferit o transformare structurală profundă. Cheltuielile pentru investiții au totalizat 21,67 miliarde lei.

Ceea ce este cu adevărat remarcabil este ponderea surselor de finanțare: aproape 75% din această sumă reprezintă plăți aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (PNRR și cadrul financiar 2021-2027).

Plățile din PNRR (atât pe componenta de asistență financiară nerambursabilă, cât și pe cea de împrumut) au crescut cu 1,8 miliarde lei (+12,72%) față de anul precedent. Această creștere a compensat scăderea investițiilor finanțate strict din fonduri naționale.

În contextul în care în primul trimestru din 2025 s-au plătit masiv facturi restante pe programe naționale de investiții, în 2026 accentul s-a mutat definitiv pe eficiența europeană.

Această strategie de „investiții prin transfer de sursă” permite României să continue modernizarea infrastructurii și a serviciilor publice fără a pune presiune suplimentară pe deficitul bugetar, deoarece banii vin din exterior. Este, în esență, singura cale prin care țara poate respecta țintele de deficit asumate în fața Comisiei Europene fără a opri motoarele dezvoltării.

Deși cifrele generale arată bine, există sectoare unde presiunea rămâne ridicată. Cheltuielile cu dobânzile au continuat să crească, situându-se la 13,37 miliarde lei, cu 0,88 miliarde lei mai mult decât anul trecut.

Această creștere reflectă costul împrumuturilor contractate în perioadele de instabilitate, însă este încurajator faptul că ponderea lor în PIB a rămas constantă la 0,7%.

În ceea ce privește asistența socială, cheltuielile au totalizat 63,54 miliarde lei, marcând o ușoară scădere de 0,2%. Această stabilizare este rezultatul direct al Legii nr. 141/2025, care a recalibrat sistemul de ajutoare și indemnizații. Un factor important în această ecuație a fost și reducerea dramatică a subvențiilor pentru energie.

Dacă în anii precedenți compensarea facturilor la energie și gaze înghițea sume colosale, în primele trei luni ale anului 2026, plățile de la bugetul de stat pentru acest segment au fost de doar 49,07 milioane lei, semn că piața s-a stabilizat sau că mecanismele de compensare au devenit extrem de targetate.

Indicator Fiscal T1 2025 (mld. lei) T1 2026 (mld. lei) Variație / Observații Deficit Bugetar 43,66 (2,28% PIB) 21,09 (1,03% PIB) Scădere de 1,25 puncte proc. Venituri Totale 141,37 158,76 Creștere de +12,3% Încasări Nete TVA 28,57 33,63 +17,7% (efect Legea 141/2025) Venituri Fonduri UE 9,20 13,20 +43,5% (absorbție accelerată) Cheltuieli Totale 185,03 179,85 Scădere nominală de 2,8% Cheltuieli Personal 42,13 40,85 Reducere prin limitarea sporurilor Investiții Publice 20,40* 21,67 75% finanțate din fonduri externe Dobânzi 12,49 13,37 Creștere ușoară (+0,88 mld. lei)