Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, reprezintă România la Forumul de Business al Inițiativei celor Trei Mări (I3M), desfășurat în perioada 28–29 aprilie 2026, la Dubrovnik. Evenimentul, de o importanță crucială pentru Europa Centrală și de Est, reunește lideri guvernamentali, instituții financiare internaționale și investitori globali.

Prezența delegației române la acest summit al I3M marchează o etapă semnificativă în consolidarea credibilității financiare a țării, survenită în urma progreselor recente în reducerea deficitului bugetar și stabilizarea finanțelor publice. Aceste evoluții pozitive transformă România într-o destinație atractivă pentru capitalul străin, într-un moment în care regiunea caută soluții de reziliență economică, transmite Ministerul Finanțelor.

Un punct central pe agenda forumului este semnarea Memorandumului de Înțelegere pentru Fondul de Infrastructură al I3M, organism administrat de Fondul European de Investiții (FEI).

România își asumă un rol activ în acest mecanism, documentul fiind semnat de conducerea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID). Contribuția financiară a României, estimată între 25 și 50 milioane euro, va facilita participarea directă a țării la finanțarea unor proiecte de anvergură.

Această investiție este direcționată strategic către pilonii fundamentali ai dezvoltării: infrastructura de transport, energia și conectivitatea digitală. Prin acest pas, România nu doar că sprijină competitivitatea regională, dar își asigură și accesul la resurse care pot accelera proiectele interne de mare infrastructură.

În cadrul conferinței dedicate raportului de impact al fondului, Alexandru Nazare va susține o alocuțiune în calitate de keynote speaker, prezentând prioritățile naționale și oportunitățile concrete pe care România le oferă investitorilor în actualul context geo-economic.

Cea de-a doua zi a forumului I3M de la Dubrovnik este dedicată mecanismelor de finanțare tradițională și reformelor structurale.

Ministrul Nazare va participa la panelul „Mapping the money: scale of traditional financing”, unde, alături de experți internaționali, va analiza modul în care resursele financiare pot fi direcționate mai eficient către proiectele strategice care să genereze creștere economică sustenabilă.

În marja Forumul de Business al I3M, agenda oficialului român include o serie de întâlniri bilaterale esențiale pentru viitorul economic al țării. Discuțiile cu Marjut Falkstedt, Director Executiv al FEI, vizează crearea unui fond național pentru creștere sustenabilă, gestionat prin BID.

De asemenea, dialogul cu Hayashi Nobumitsu, Guvernatorul Japan Bank for International Cooperation, și cu oficialii U.S. International Development Finance Corporation, subliniază dorința României de a atrage capital diversificat, de la investitori niponi până la parteneri americani.

„Participarea la forum reflectă rolul tot mai activ al României în formatele regionale de cooperare economică și financiară, dar și interesul investitorilor pentru proiecte din România, într-un context în care stabilitatea fiscală și reformele recente cresc încrederea partenerilor internaționali”, au transmis reprezentanții Ministerului Finanțelor luni, 27 aprilie 2026.

Categorie Detalii și Obiective Parteneri Menționați Eveniment Forumul de Business I3M, Dubrovnik Guvernul Croației, Polonia, IFI Investiție Directă 25 – 50 milioane euro (Fond I3M) Fondul European de Investiții (FEI) Piloni Strategici Transport, Energie, Conectivitate Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) Cooperare Asiatică Atragerea investitorilor niponi Japan Bank for International Cooperation Parteneriat Transatlantic Finanțarea proiectelor strategice U.S. Development Finance Corporation Mecanisme Noi Fond național pentru creștere sustenabilă Fondul European de Investiții (FEI)

Inițiativa celor Trei Mări este o platformă politică flexibilă și informală, la nivel prezidențial, care reunește cele 12 state membre ale UE aflate între mările Adriatică, Baltică și Neagră (Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia și Slovenia).

Inițiativa are ca obiectiv creșterea convergenței și a coeziunii, în paralel cu reducerea decalajului de dezvoltare economică între diferite zone și state membre ale UE, prin creșterea interconectivității în regiune, în domeniile energiei, transporturilor și celui digital.

Principiile de bază ale Inițiativei celor Trei Mări sunt:

promovarea dezvoltării economice,

creșterea coeziunii la nivel european,

consolidarea legăturilor transatlantice.

În 2025, Summitul Iniţiativei celor Trei Mări s-a desfăşurat pe 29 aprilie, la Varşovia. Summitul din Polonia a marcat 10 ani de la implementarea acestei iniţiative, iar discuţiile s-au axat atât pe subiecte de interconectivitate regională în transport şi energie, cât şi pe problemele curente de securitate.

Summitul celor Trei Mări a fost organizat şi găzduit de România de două ori – pe 17 şi 18 septembrie 2018 şi în 6 septembrie 2023.

Până în prezent, au avut loc summituri ale Iniţiativei celor trei Mări: la Dubrovnik în 2016; la Varşovia în 2017; la Bucureşti în 2018; la Ljubljana în 2019; la Tallinn în 2020, în format online; la Sofia în 2021; la Riga în 2022; la Bucureşti în 2023; la Vilnius în 2024 şi la Varşovia în 2025.