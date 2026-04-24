Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut astăzi, 24 aprilie 2026, întrevedere oficială cu Maria Luís Albuquerque, Comisarul european pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor (vezi aici imagini).

Dialogul s-a concentrat pe necesitatea imperioasă de a accelera dezvoltarea piețelor de capital, un demers privit ca o ambiție strategică esențială pentru scalarea economiei românești și transformarea economiilor populației în investiții productive, capabile să genereze valoare adăugată pe termen lung.

În cadrul discuțiilor, au fost analizate dosare europene cu un impact profund asupra funcționării ecosistemului financiar, printre care se numără Pachetul privind infrastructura piețelor (MISP) și Cadrul pentru accesul la date financiare (FIDA).

Ministrul Alexandru Nazare a reiterat faptul că România susține fără rezerve inițiativele care vizează eliminarea barierelor transfrontaliere și integrarea piețelor europene. În viziunea oficialului român, un echilibru corect între inovația tehnologică, protecția riguroasă a datelor și o concurență loială este vital pentru succesul acestor reforme.

Totodată, reprezentanții Ministerului Finanțelor au explicat că România își aliniază strategiile naționale pentru a promova instrumente financiare cât mai accesibile. Un punct central al strategiei actuale este reducerea birocrației inutile, o măsură menită să sporească competitivitatea sectorului bancar și să asigure o finanțare mai rapidă a economiei reale.

Această direcție este susținută de evoluția pozitivă a pieței locale de capital din ultimii ani, unde interesul investitorilor individuali a cunoscut o creștere constantă, forțând practic autoritățile să accelereze procesele de modernizare și să încurajeze listarea companiilor noi.

Referitor la mecanismele interne de dezvoltare, ministrul Alexandru Nazare a declarat că transformarea pieței de capital reprezintă un pilon central al strategiei naționale, subliniind că o piață robustă atrage automat investiții masive, permite companiilor locale să se extindă și generează noi locuri de muncă.

Ministrul a explicat că, în ultimele zece luni, ritmul de modernizare a pieței a fost intensificat prin crearea unor mecanisme specifice de atragere a capitalului privat către proiecte de anvergură.

În acest context, oficialul a evidențiat rolul crucial pe care îl va juca Banca de Investiții și Dezvoltare (BID).

„Dezvoltarea pieței de capital este una dintre ambițiile strategice ale României. O piață de capital puternică înseamnă mai multe investiții în economie, mai multe companii românești care se pot dezvolta și crea locuri de muncă și mai multe oportunități pentru cetățeni de a-și valorifica economiile. În ultimele 10 luni, am reuşit să accelerăm modernizarea acestei piețe, prin crearea unor mecanisme care să atragă capital privat către proiecte de dezvoltare. În acest sens, Banca de Investiții și Dezvoltare va avea un rol important în atragerea capitalului și în dezvoltarea unor noi instrumente de finanțare, inclusiv prin crearea unor fonduri de investiții și participarea unor astfel de fonduri”, a afirmat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

La rândul său, Comisarul european Maria Luís Albuquerque a apreciat gradul ridicat de implicare al autorităților de la București. Aceasta a ținut să salute calitatea discuțiilor și sprijinul solid pe care România îl oferă Uniunii Economiilor și Investițiilor.

Comisarul a explicat că acest angajament comun este fundamentul pe care se poate clădi o piață de capital capabilă să aducă beneficii directe cetățenilor europeni, sprijinind în egală măsură companiile și consolidând reziliența economică a întregului bloc comunitar.

„Salut discuțiile excelente și sprijinul solid demonstrate de autoritățile române și de actorii financiari locali pentru Uniunea Economiilor și Investițiilor. Acest angajament comun este esențial pentru avansarea dezvoltării piețelor de capital ca o ambiție strategică ce aduce beneficii cetățenilor europeni, sprijină companiile și consolidează atât economia României, cât și pe cea a Europei”, a declarat Maria Luís Albuquerque.

Un subiect inovator abordat în cadrul întrevederii a fost posibilitatea introducerii unui „cont european de investiții”. Această inițiativă vizează simplificarea radicală a accesului populației la piețele financiare prin produse transparente și ușor de înțeles.

Oficialii au concluzionat că progresele realizate de România, inclusiv prin stimulentele fiscale pentru listări și succesul programelor de titluri de stat destinate populației, reprezintă un model de bune practici.