Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat că țara se află în prezent la cel mai scăzut nivel din punct de vedere economic, într-un proces de readaptare după anii în care economia a fost susținută prin cheltuieli bugetare ridicate și deficite mari.

El a explicat că această ajustare presupune o contracție ușoară a economiei, dar a arătat că, în opinia sa, s-a ajuns deja la punctul minim. În perioada următoare, dacă măsurile actuale sunt menținute și echilibrele sunt păstrate, acestea ar urma să ducă la o stabilizare și la o creștere lentă.

Premierul a precizat că în lunile următoare inflația ar urma să scadă treptat, iar deficitul bugetar înregistrat în primele luni ale anului este mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut. În paralel, Guvernul pregătește un pachet de relansare economică destinat companiilor.

Întrebat când vor fi vizibile primele semne de optimism, Ilie Bolojan a afirmat că acestea ar putea apărea din această vară, înspre toamnă.

El a explicat că până în luna iunie Ministerul Finanțelor va prezenta programe de susținere pentru anumite sectoare, inclusiv pentru procesarea produselor agricole și investițiile în diverse domenii. Aceste măsuri ar urma să fie puse în transparență decizională și adoptate în luna mai, conform calendarului pachetului de relansare economică.

„Semnele de optimism vor începe din această vară, înspre toamnă, și vor însemna o reașezare, așa cum v-am spus. Dar până în luna iunie, conform pachetului de relansare economică, Ministerul de Finanțe va veni cu aceste programe de susținere, nu știu, a procesării produselor agricole, a investițiilor în anumite domenii, prin mecanisme de stimulare, prin credite bancare, pe care începând de la finalul acestei luni le va pune în transparență decizională și în luna mai vor fi adoptate, așa cum prevede acest pachet de relansare economică pe care l-am adoptat”, a precizat Bolojan.

Premierul a mai arătat că obiectivul principal este stabilizarea economiei prin reducerea cheltuielilor bugetare și menținerea disciplinei financiare, în paralel cu măsuri de stimulare economică.

Ilie Bolojan a subliniat că una dintre problemele majore ale României este creșterea rapidă a datoriei publice. Deși nivelul acesteia este sub cel al altor state europene, ritmul accelerat de creștere a dus la dobânzi mai mari pentru împrumuturile statului.

El a explicat că stabilizarea datoriei este esențială pentru reducerea acestor costuri și a recunoscut că măsurile adoptate au avut un impact social, pentru care a mulțumit populației pentru înțelegere.

„Una din problemele noastre, ca țară, este creșterea accelerată a datoriei publice. Datorită acestui fapt, deci, ca urmare a acestui fapt, pentru că ne-a crescut accelerat, România, față de alte țări europene care au un grad de îndatorare de peste 100% din PIB – noi suntem mult mai jos, 65% – dar pentru că am crescut cu viteză mare, dobânzile pe care le plătește în România sunt mult mai mari decât celelalte țări. Ce facem acuma? Ne liniștim acest grad de îndatorare, ca să ne stabilizăm datoria și să ne scădem dobânzile. Aceste măsuri care au fost luate au avut un cost social. Trebuie să recunoaștem asta. Și eu le mulțumesc românilor pentru înțelegere, dar dacă nu ținem această linie, ne vom întoarce de unde am plecat. Asta este problema. Și eu nu vin să dau vești bune care nu pot fi onorate. Și mi se pare că este onest față de români, să le spunem adevărul și ce se poate face”, a mai spus Bolojan.

Premierul a transmis că nu va reduce salariile, dar nu a făcut referire la eventuale majorări, în contextul în care prețurile continuă să crească.

El a menționat că urmărește evoluția prețurilor inclusiv prin vizite periodice în magazine.

„O dată la o săptămână, la două, intru într-o alimentară. În mod cert, foarte mulți români au înțeles ce înseamnă efecte de inflație, de creșteri de taxe, le mulțumesc pentru acest lucru. Dar nu ne putem permite să cheltuim mult timp mult mai mult decât are posibilitatea această țară”, a răspuns Ilie Bolojan la întrebarea unui radioascultător Europa FM legat de ultima vizită la cumpărături a premierului.

Contextul politic influențează deja economia. Bursa de Valori București a înregistrat scăderi, dobânzile la care se împrumută statul au crescut, iar moneda națională s-a depreciat în raport cu euro.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României, a atras atenția asupra importanței stabilității financiare în acest context.