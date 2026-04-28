Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene și ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că veniturile actuale din sistemul public nu vor fi reduse prin aplicarea noii legi a salarizării.

Acesta a precizat că acesta este unul dintre principiile de bază ale proiectului elaborat sub coordonarea fostului ministru al Muncii, Florin Manole.

Oficialul a explicat că, după clarificarea tuturor aspectelor legate de spațiul fiscal, vor începe consultări ample cu reprezentanții confederațiilor sindicale, ai familiilor profesionale și ai sindicatelor, astfel încât forma finală a proiectului să rezulte în urma unei dezbateri extinse.

În cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, Dragoș Pîslaru a subliniat importanța partenerilor sociali în menținerea stabilității sociale și în implementarea reformelor asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.

Alături de consilierul de stat Luciana Antoci, ministrul a discutat cu liderii sindicali despre principalele probleme semnalate de aceștia și despre soluțiile care pot fi identificate în perioada următoare.

Oficialul a transmis că autoritățile vor analiza cu atenție fiecare temă ridicată și că dialogul va continua pentru găsirea unor soluții concrete.

„Ne vom apleca cu toată atenția asupra temelor punctuale semnalate și împreună, prin dialog, să găsim soluții pentru rezolvarea lor”, a afirmat ministrul Dragoș Pîslaru.

Printre subiectele discutate s-au aflat efectele măsurilor de reducere a cheltuielilor bugetare, reorganizarea Romsilva, salarizarea personalului TESA din sistemul sanitar și de asistență socială, precum și legislația privind pensiile militare.

De asemenea, au fost aduse în discuție probleme din sectoarele siderurgic, minier și al transporturilor feroviare, domenii în care sindicaliștii spun că sunt necesare clarificări și măsuri urgente.

Reprezentanții sindicatelor urmează să transmită Ministerului Muncii detalii suplimentare privind aceste probleme, pentru ca dialogul să continue pe baza unor propuneri concrete.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat reprezentanți ai mai multor organizații sindicale, inclusiv din Romsilva, transporturi feroviare, administrație, sănătate, siderurgie și structurile militare.

Guvernul susține că discuțiile vor continua și că proiectul noii legi a salarizării va fi consolidat doar după consultarea tuturor părților implicate.